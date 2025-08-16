Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Premier League: Chiesa salva il Liverpool, Bournemouth ko

Comincia la Premier League 2025-2026. Nell’anticipo della 1^ giornata Anfield dedica una meravigliosa coreografia a Diogo Jota, sotto lo sguardo del neoacquisto Leoni. Poi il Bornemouth cade sotto i colpi dei reds, rendendogli anche la vita difficile per un tratto di gara. Ma è l’italiano Federico Chiesa a far esultare Anfield, prima del poker firmato da Salah

Ago 16, 20252 Lettura
BERGAMO, ITALY - APRIL 18: Mohamed Salah of Liverpool FC celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final second leg match between Atalanta and Liverpool FC at Gewiss Stadium on April 18, 2024 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Parte la nuova stagione di Premier League, 2025-2026, ed il Liverpool campione d’Inghilterra in carica non sbaglia al debutto, nonostante qualche difficoltà. Prima del fischio di inizio, tutto lo stadio ha dedicato un minuto di silenzio, surreale ma molto intenso, con una meravigliosa coreografia a Diogo Jota. Per quello che riguarda la gara, i Reds di Arne Slot superano, infatti, 4-2 il Bournemouth nella gara che apre la 1^ giornata di campionato, di questa nuova stagione 2025-2026, facendo esultare il popolo di Anfield grazie alle reti di Ekitike, Gakpo e soprattutto di Federico Chiesa. Dopo la doppietta di Semenyo è infatti l’azzurro a decidere il match all’88’ minuto, prima del poker firmato Salah.

Liverpool-Bornemouth 4-2

In un Anfield gremito e pronto a vivere un’altra esaltante stagione, il Liverpool campione d’Inghilterra in carica ospita il Bournemouth in quella che è la partita inaugurale della Premier League 2025/26. Prima del calcio d’inizio tutto lo stadio dedica un intenso minuto di silenzio in ricordo di Diogo Jota e suo fratello André Silva, entrambi scomparsi in un tragico incidente d’auto nelle scorse settimane, con la curva del Liverpool che dipinge pure un’emozionante coreografia per celebrare colui che era uno dei giocatori più importanti per i Reds. Sulle tribune viene poi inquadrato Giovanni Leoni, arrivato nel Merseyside per 35 milioni di euro (bonus inclusi) dopo l’addio al Parma, mentre subito in campo sono Wirtz, Frimpong, Kerkez ed Ekitike, altri grandi acquisti del mercato estivo del Liverpool. A sbloccare il match al 37’ minuto è proprio il centravanti francese prelevato dall’Eintracht Francoforte, esattamente come già accaduto lo scorso weekend nel Community Shield contro il Crystal Palace.

Nell’esultanza, con le mani, fa il gesto del numero 20, quello del compianto Diogo Jota, per la dedica. Il 2-0 lo firma invece Gakpo in avvio di ripresa, trafiggendo Petrovic con un destro preciso all’angolino basso al 48’minuto. Le Cherries però non ci stanno e al 64’ minuto accorciano le distanze con Semenyo, innescato dal perfetto cross basso dalla sinistra di Brooks, a completare un’ottima azione in ripartenza del Bournemouth. Sempre il ghanese pareggia poi 2-2 al 77’ minuto, con il Liverpool che si fa quindi rimontare nuovamente come già successo nella Supercoppa inglese. Nel tentativo di riprendere in mano una partita che sembrava già vinta, Slot butta allora nella mischia Federico Chiesa all’82’ minuto al posto di un opaco Wirtz e l’attaccante italiano lo ripaga nel migliore di modi. L’azzurro trova infatti il suo primo gol in Premier League all’88’ minuto e permette al Liverpool di riportarsi in vantaggio, prima del 4-2 finale realizzato da Salah nel recupero. Debutto vincente, dunque, per i Reds, nonostante un momento di black out totale nel secondo tempo.

 

 

                            

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Premier League, si parte! Calendario completo, squadre e i big match

Ago 14, 2025

City, Chelsea e Newcastle in Champions. Nottingham in UECL

Mag 25, 2025

Il Man City torna terzo, manca un punto per la Champions. Poker Palace

Mag 21, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.