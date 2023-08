Premier League: City e Liverpool in extremis, Aston Villa ok

Il Manchester City fa tre su tre e si issa in vetta alla classifica di Premier League: contro lo Sheffield è un bolide di Rodri all’88’ minuto a fissare il 2-1 finale. Il Newcastle viene rimontato dal Liverpool, in dieci dal 28’ minuto per il rosso a Van Dijk: Gordon realizza al 25’ minuto grazie ad un erroraccio di Salah e Arnold, poi Nunez pareggia all’81’ minuto ed al 93’ minuto decreta la vittoria Reds. L’Aston Villa vince 3-1 in casa del Burnley (esordio per Zaniolo).

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER CITY 1-2

Non si ferma il Manchester City, che interrompe la sua imbattibilità, ma fa tre su tre e guida in solitaria la Premier League, dopo aver sconfitto 2-1 lo Sheffield United. C’è Juanma Lillo al posto di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens, una situazione a cui ci abitueremo visto che Pep sarà out fino a dopo la sosta nazionali per un intervento alla schiena. I concetti di gioco della squadra restano però gli stessi, con un possesso palla asfissiante e grande intensità per gli Sky Blues. Il Man City spinge e lo Sheffield si difende a tutto campo, perdendo Osborn per infortunio. Aké si vede annullare la rete del vantaggio per un offside precedente, mentre al 27′ minuto Foderingham si supera ed evita la rete di Julian Alvarez. L’argentino si procura il rigore al 35′ minuto, concesso per un mani di Egan sul suo cross, ma Haaland lo sbaglia: conclusione sul palo e quarto errore dal dischetto in carriera per il norvegese, che viene marcato in maniera aggressiva dalle Blades e commette svariati errori. Nella ripresa la musica non cambia, col dominio del Man City. Rodri manca la rete, mentre Foderingham effettua una grande parata su Haaland. La sfida si sblocca al 62′ minuto, quando Grealish crossa col contagiri per l’ex Bvb, che insacca di testa la sua terza rete in questa Premier League e firma l’1-0. Nel finale i Citizens abbassano i ritmi e si vede lo Sheffield, che prova l’eurogol dalla distanza con Ahmedhodzic e lo trova all’84’ minuto. L’imbattibilità di Ederson in Premier League viene interrotta da Jayden Bogle, che approfitta dell’ingenuità di Walker e insacca il momentaneo pareggio dalla distanza. Quattro minuti dopo, però, Rodri zittisce Bramall Lane con un gran sinistro, chiudendo la gara. Vince 2-1 il Manchester City, che ora guida la Premier League in solitaria, da unica squadra a punteggio pieno. Resta a secco lo Sheffield, ultimo a zero punti con Burnley, Luton ed Everton.

BURNLEY-ASTON VILLA 1-3

Preziosa vittoria esterna per l’Aston Villa, che travolge il Burnley con un perentorio 3-1 e risale la classifica, nel giorno del debutto (con gol sfiorato) di Zaniolo in Premier League. Partono subito forte i Villans, e il loro avvio di gara viene premiato dopo otto minuti: Watkins vede Cash sul secondo palo e serve l’esterno della Polonia, che insacca in tap-in l’1-0. Koleosho reagisce per il Burnley, senza trovare la porta, ma al 20′ minuto ecco il raddoppio dell’Aston Villa: lo firma ancora Matty Cash, stavolta sull’assist di Diaby, che propizia la sua doppietta. Diego Carlos e Watkins costruiscono altre chances per Emery, con Trafford attento, mentre per rivedere il Burnley in attacco si deve aspettare la fine del primo tempo con un impreciso Amdouni. La musica cambia in avvio di ripresa, coi Clarets ad accorciare le distanze: Gudmundsson serve l’assist di testa e Lyle Foster insacca per il 2-1. Si tratta di una gioia effimera, perchè al 61′ minuto arriva il tris dell’Aston Villa con Moussa Diaby, che beffa Trafford all’angolino basso e sfrutta l’assist di Lucas Digne. Il portiere dell’U21, eroe dell’Europeo vinto dall’Inghilterra, evita poi il poker di Watkins. Nel finale entra Zaniolo, che debutta con l’Aston Villa e smania per segnare: l’ex Roma si costruisce due chances, ma la mira è rivedibile. Non ci sono altri sussulti nel finale e l’Aston Villa festeggia una preziosa vittoria esterna: 3-1 al Burnley, ultimo con zero punti in due gare. Salgono a quota 6, invece, i Villans.

NEWCASTLE-LIVERPOOL 1-2

Colpo esterno in extremis per il Liverpool che allo scadere si impone per 2-1 con un uomo in meno contro il Newcastle. Magpies in vantaggio al 25′ minuto con Gordon, poi i Reds restano in dieci per l’espulsione di Van Dijk. Sembra finita, ma nella ripresa il Liverpool ribalta il risultato grazie a una doppietta di Nunez che prima pareggia al minuto 81 e poi firma il sorpasso in pieno recupero, al 93′ minuto. 72 minuti in campo per l’italiano Tonali tra i padroni di casa. Con questo risultato i Reds si portano a 7 punti, a -2 dal Manchester City che per ora è l’unica a punteggio pieno.