Premier League: De Zerbi sogna l’Europa, West Ham ko

Nella 34^ giornata di Premier League, stravince il Brighton di Roberto De Zerbi, che travolge il Wolverhampton 6-0 con uno straordinario primo tempo. Decisive le doppiette di Gross, Undav e Welbeck. I Seagulls continuano quindi la propria corsa all’Europa raggiungendo quota 52 punti. Vittoria e spettacolo anche per il Crystal Palace, che batte il West Ham 4-3. Trionfa di misura il Brentford, che supera il Nottingham Forest 2-1.

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 4-3

Nella gara di apertura, delle 13.30, della 34^ giornata di Premier League trionfa il Crystal Palace, che batte il West Ham 4-3. Ci mettono appena nove minuti gli Hammers a sbloccare il risultato: mischia su calcio d’angolo e sinistro vincente di Soucek. Il vantaggio ospite però dura poco: al 15’ minuto Olise offre una bella palla filtrante ad Ayew, che scatta in profondità e segna il suo quarto gol in campionato. Al 20’ minuto arriva addirittura il sorpasso delle Eagles: ancora un’accelerazione sulla sinistra di Olise e tap-in vincente di Zaha, smarcato sul secondo palo. Gli uomini di Moyes sono storditi e il Palace sfiora il tris su corner, ma il colpo di testa di Gueye si spegne di poco alto. Il terzo gol però è soltanto rimandato: al 30’ minuto Schlupp approfitta dell’errore in impostazione di Soucek e batte Fabianski in uscita. Il West Ham però reagisce e sei minuti dopo accorcia con il colpo di testa di Antonio, ancora una volta su corner. Partita spettacolare anche nella ripresa: al 66’ minuto arriva il poker della squadra di Hodgson con il rigore realizzato da Eze, ma ancora una volta gli ospiti reagiscono e al 72’ minuto si rifanno sotto con il colpo di testa in mischia di Aguerd, ma non basta. Il Crystal Palace vince 4-3 e raggiunge quota 40 punti in classifica, mentre il West Ham rimane fermo a 34.

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 6-0

Tutto facile per il Brighton, che spazza via il Wolverhampton 6-0. Pronti via e i Seagulls sbloccano subito il risultato: al 6’ azione avvolgente degli uomini di De Zerbi per Undav che, smarcato al centro dell’area, firma in spaccata il suo primo gol in campionato. Altri sette minuti e i padroni di casa raddoppiano: strappo centrale di Enciso, che recupera palla e serve Gross, freddo nel battere José Sá sotto la traversa. Il Brighton continua a macinare gioco e collezionare occasioni, ma Welbeck non riesce a sfruttare un regalo del portiere avversario e calcia alto da ottima posizione. I Wolves si fanno vedere con Matheus Nunes, che si inserisce bene in area ma trova il riflesso di Steele. La reazione ospite però dura poco: al 26’ minuto Gross riceve palla al limite dell’area, controlla e pesca un bellissimo destro al volo, l’ottavo gol della sua Premier. Dopo i due assist regalati ai compagni, prova a mettersi in proprio Enciso, che entra in area ma viene fermato da Sá in uscita. Il poker è servito al 39’ minuto: cross perfetto di Estupinian per Welbeck, che di testa questa volta non sbaglia. Prima dell’intervallo c’è tempo per il tentativo da fuori area di March, che deve farsi perdonare il decisivo errore dal dischetto contro lo United in FA Cup, e per gli applausi del pubblico del Falmer Stadium. Il copione non cambia nella ripresa: al 48’ minuto Welbeck recupera palla al limite dell’area, apre il piattone e firma la sua doppietta. I Seagulls non hanno pietà e al 66’ minuto trovano anche il sesto gol: clamoroso errore in uscita dei Wolves e pallonetto dolcissimo di Undav, che pesca la seconda rete della sua giornata. Finisce quindi 6-0 per il Brighton, che sale a quota 52 punti alimentando le proprie speranze europee. Notte fonda invece per il Wolverhampton, fermo a 37.

BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST 2-1

Vittoria anche per il Brentford, che supera il Nottingham Forest 2-1 all’ultimo minuto. Ritmi bassi in avvio, con le Bees che provano ad alzare il pressing e sfiorano il gol con Mbeumo, che calcia dalla distanza ma trova la parata di Keylor Navas. L’ex portiere del Real Madrid è ancora protagonista pochi minuti dopo, quando Mee lo impegna con un tiro sotto la traversa. I padroni di casa si fanno vedere ancora su calcio piazzato, ma anche in questo caso il colpo di testa di Henry non è preciso. A un sospiro dall’intervallo però arriva il vantaggio del Forest: al 46’ minuto Danilo si trova smarcato in area e batte Raya in mischia. Il Brentford prova a scuotersi nella ripresa e nel finale pareggia: all’82’ minuto Toney pesca un gran gol da fuori area e firma così la 21esima rete della sua stagione. I padroni di casa continuano a spingere e in pieno recupero, al 94’ minuto, completano la rimonta: bella azione personale del neoentrato Dasilva, che entra in area e non lascia scampo a Navas. Termina quindi 2-1 per il Brentford, che sale a quota 50 punti e può continuare a sognare un posto in Europa. Niente da fare invece per il Nottingham Forest, che resta invischiato nella lotta salvezza rimanendo a 30.