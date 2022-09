Premier League: Haaland, altro show! Il Liverpool si salva al 98′

Il turno infrasettimanale, che vede in calendario la 5^ giornata di Premier League, sorride ad Arsenal, Manchester City e Liverpool. I Gunners restano a punteggio pieno grazie al 2-1 sull’Aston Villa firmato da Gabriel Jesus e Martinelli. Guardiola travolge il Nottingham: 6-0 con tripletta in 38 minuti di Haaland. Il Liverpool batte 2-1 il Newcastle con il gol al 98′ minuto di Carvalho, mentre il Tottenham Conte si fa fermare sull’1-1 dal West Ham: Soucek risponde all’autogol di Kehrer. Solo un pari senza reti tra Bornemouth e Wolves

ARSENAL-ASTON VILLA 2-1

Con qualche sofferenza di troppo, l’Arsenal batte 2-1 l’Aston Villa e si conferma l’unica squadra a punteggio pieno della Premier League dopo cinque giornate. I Gunners si portano in vantaggio al 30′ minuto grazie a Gabriel Jesus, che insacca da pochi passi dopo l’errore tra i pali di Martinez sul tiro-cross di Xhaka. I Villans sembrano sorprendere la formazione di Arteta al 74′ minuto: Douglas Luiz, infatti, firma il pareggio pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. L’1-1, però, dura appena tre minuti, poi Martinelli si fionda sul cross di Saka e con un sinistro al volo batte Martinez, ancora non perfetto sulla deviazione da pochi passi del brasiliano. L’Arsenal soffre nel finale, ma vince: i Gunners sono così a quota 13, a +2 sul Manchester City in vetta alla classifica.

MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM 6-0

Manchester è ai piedi di Erling Haaland. Il norvegese segna tre gol nel 6-0 al Nottingham che permette al City di restare al secondo posto in classifica a -2 dall’Arsenal. L’ex Dortmund impiega 38 minuti a chiudere i giochi con tre reti: al 12′ minuto con una zampata da pochi passi su assist di Foden, di sinistro a porta vuota al 23′ minuto dopo un rimpallo e, infine, di testa nei pressi della linea dopo la sponda di Stones. Tre reti che stendono la neopromossa, che poi nella ripresa cade sotto i colpi di Alvarez, autore di una doppietta al 65′ minuto ed all’87’ minuto, e di Cancelo che aveva anticipato la doppietta di Alvarez al 50′ minuto. Altra vittoria roboante del City e altra serata perfetta per Haaland: Guardiola si conferma imbattuto e resta in scia all’Arsenal.

LIVERPOOL-NEWCASTLE 2-1

Il Liverpool vince la seconda partita di fila in Premier League grazie al 2-1 in extremis al Newcastle. Tre punti preziosissimi, considerando che i Reds si impongono in rimonta e con il Var che annulla il possibile 2-0 ai Magpies. Al 38′ minuto, l’ex Real Sociedad Isak firma il vantaggio ospite, poi nella ripresa lo svedese si vede negare la doppietta al 55′ minuto: sei minuti dopo, invece, Firmino pareggia su assist di Salah. Proprio quando il pareggio sembra inevitabile, ecco l’ennesima dimostrazione che il Liverpool non muore mai: al 98′ minuto, sull’ultimo pallone disponibile sugli sviluppi da corner, Carvalho si gira e grazie all’aiuto della traversa batte Pope, firmando proprio prima del triplice fischio finale il 2-1 in favore dei Reds. Klopp sale a quota 8 al quinto posto, a -3 dal Tottenham, a -5 dal City e a -7 dall’Arsenal. Tanto rammarico, invece, per il Newcastle, al primo ko in Premier e fermo a 6 punti.

WEST HAM-TOTTENHAM 1-1

Si ferma il Tottenham di Antonio Conte, che non va oltre l’1-1 nel derby londinese contro il West Ham. Sono proprio gli Spurs a passare in vantaggio: al 34′ minuto, infatti, Kehrer insacca nella propria porta, battendo involontariamente Fabianski. Nella ripresa, però, gli Hammers pareggiano dopo 10 minuti: Michail Antonio serve Soucek, che non sbaglia e sigla il pareggio. Moyes prova addirittura a vincerla inserendo Paquetá, mentre Conte fa un solo cambio: Richarlison al posto dello spento Kulusevski. Il risultato finale, però, non cambia: con questo 1-1, il Tottenham sale a quota 11 e si porta al terzo posto in solitaria. Conte, però, scivola a -4 dall’Arsenal, mentre il West Ham sale a 4 punti.

BOURNEMOUTH-WOLVES 0-0

Inizia con un pareggio l’avventura di O’Neil sulla panchina del Bournemouth. Il nuovo allenatore delle Cherries, subentrato dopo il clamoroso ko di Liverpool (9-0), centra un punto grazie allo 0-0 in casa contro il Wolverhampton. Gli ospiti colpiscono una traversa all’11’ minuto con Nunes, poi Pedro Neto va a centimetri dal vantaggio. Le occasioni più importanti sono ancora per gli ospiti nella ripresa, ma Jimenez e Podence non trovano il gol vittoria. Il Bournemouth sale così a 4 punti, a +1 sul Wolverhampton, ancora senza vittorie.