Premier League: Il Chelsea torna grande, 6-0 all’Everton!

Nel posticipo della 33^ giornata di Premier League, il Chelsea torna a volare grazie alla grande rivelazione di questa stagione: Cole Palmer. La squadra di Pochettino, dopo il pareggio esterno contro lo Sheffield Utd, nel Monday Night si è imposta con un netto 6-0 a Stamford Bridge contro l’Everton, con il classe 2002 che si è reso protagonista di una prestazione straordinaria realizzando ben quattro gol. L’ex Manchester City, tra le altre cose, ha raggiunto Erling Haaland in cima alla classifica marcatori in Premier League con 20 gol messi a segno fino ad oggi e si candida, seriamente, per il premio “Scarpa d’oro”. Le altre due reti sono state messe a segno da Jackson e Gilchrist (al primo gol in Premier). Un ottimo segnale per i Blues che con la prestazione di oggi si portano a -3 in classifica da Manchester United e Newcastle, e che dunque tornano in corsa per un posto in Europa. La squadra di Pochettino è infatti apparsa in ripresa in quest’ultima fase della stagione e ha due partite da recuperare. Oltre a poter contare sul fenomeno del momento che in Premier hanno già rinominato “Cold” Palmer per via della sua freddezza sotto porta e della sua esultanza. Tra le altre cose l’Inghilterra l’anno prossimo potrebbe aggiudicarsi il quinto posto in Champions League.

CHELSEA-EVERTON 6-0

Il Chelsea domina il Monday Night della 33^ giornata di Premier League superando 6-0 l’Everton: decidono il poker di Palmer che timbra il cartellino al 13’ minuto, al 18’ minuto, al 29’ minuto, per chiudere il personale score al 64’ minuto e le reti di Jackson al 44’ minuto e di Gilchrist, in chiusura, al 90’ minuto. Ottavo risultato utile consecutivo per i Blues, che accorciano in classifica sulle posizioni che possono valere un piazzamento europeo: il sesto posto del Newcastle ora dista solo tre punti. L’Everton resta invece a +2 sulla zona retrocessione. Costretto a fare a meno dell’infortunato Enzo Fernandez, Pochettino arretra Gallagher a centrocampo, senza ridurre però il peso offensivo del proprio attacco: al quartetto composto da Palmer, Madueke, Mudryk e Jackson il compito di far male all’Everton. Dyche risponde dando fiducia a Beto, a sostituzione del mancante Calvert-Lewin. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente già al 10’ minuto se non fosse che l’ex Udinese si divora clamorosamente il gol del vantaggio a porta vuota. Passano solo tre minuti e Palmer è di tutt’altra freddezza: tunnel a Branthwaite, uno-due con Jackson e tiro a giro di mancino a sorprendere Pickford. Un 1-0 bellissimo e che l’ex City trasforma poi in un doppio vantaggio al 18’ minuto.

I padroni di casa sviluppano sulla sinistra, dove Mudryk si ricava spazio e serve un ottimo pallone a Jackson a centro area: la conclusione del senegalese viene parata da Pickford, che non può nulla però sul tap-in vincente di Palmer. L’ex City conferma di stare vivendo una prima stagione da sogno in maglia Chelsea e alla mezz’ora aggiunge al suo one man show una vera perla: pallonetto di destro dalla trequarti e 3-0. L’Everton prova a reagire con Beto, ma la sua rete al 35’ minuto viene annullata per fuorigioco. A completare un primo tempo quasi perfetto per la squadra di Pochettino ci pensa allora Jackson: aggancio in area e sinistro vincente, per il 4-0. Nella ripresa i Blues cercano addirittura il quinto gol e lo trovano al 64’ minuto: Palmer si procura un rigore e lo trasforma, dopo aver discusso animatamente con Jackson e Madueke su chi dovesse calciare. Primo poker in carriera per l’inglese, che diventa così capocannoniere della Premier insieme a Haaland a quota 20 gol ciascuno. Nel finale, Pochettino regala qualche minuto in campo anche a Cesare Casadei, oltre che a Washington e Gilchrist: proprio quest’ultimo trova la sua prima rete per il netto 6-0 finale. Con questa vittoria il Chelsea si porta a -3 dal sesto posto del Newcastle e con due partite da recuperare. L’Everton resta invece soltanto a +2 sul terzultimo posto occupato dal Luton, ma con una gara giocata in meno.