Premier League: Il City resta in vetta, torna alla vittoria lo United

Nella 6^ giornata di Premier League, il Manchester City batte 2-0 il Nottingham Forest e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: in rete Foden (7′) e Haaland (14′), poi l’espulsione di Rodri non cambia il punteggio. Lo United ritorna a vincere: Bruno Fernandes firma con un diagonale al volo lo 0-1 al Burnley. L’Everton trova la prima vittoria in campionato (3-1 al Brentford), parità in Crystal Palace-Fulham e Luton-Wolverhampton.

MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM 2-0

E sono sei: il Manchester City resta in vetta alla classifica a punteggio pieno battendo 2-0 il Nottingham e mantiene il primo posto in solitaria. Qualche brivido di troppo per i campioni d’Inghilterra, soprattutto nella ripresa, ma il match è già in archivio dopo un quarto d’ora dato che al 7′ minuto Foden porta in vantaggio i padroni di casa, mentre al 14′ minuto il solito Haaland raddoppia e, dopo un sesto di gara, è già 2-0. Ad inizio ripresa, Rodri si fa espellere e Guardiola è costretto a correre ai ripari inserendo Philips al posto di Doku per mantenere un assetto equilibrato. Gli ospiti provano a riaprire la partita, ma in realtà è ancora Haaland a sfiorare la doppietta personale e il tris. L’unico brivido arriva nel finale quando Boly chiama Ederson al grande intervento. Con questo successo, i punti del City sono 18 sui 18 a disposizione: è +5 su Tottenham, Liverpool e Arsenal in attesa dei Reds e delle due londinesi. Il Nottingham, invece, resta a quota 7 dopo il terzo ko in campionato.

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0-1

Ten Hag si affida ad Hojlund e Mejbri per risollevare le sorti dei Red Devils, mentre Kompany cerca punti preziosi per muovere il Burnley da quota un punto in classifica. Rashford, Bruno Fernandes ed Amdouni hanno subito le occasioni per sbloccare la partita, ma non riescono ad essere efficaci nelle conclusioni. L’attaccante dei padroni di casa colpisce un palo clamoroso al 17’ minuto, mentre otto minuti dopo è Evans a realizzare con un colpo di testa su corner, ma la posizione di Hojlund in fuorigioco viene considerata attiva e porta all’annullamento della rete con l’ausilio del VAR. Si tratta soltanto di questione di tempo, poichè lo 0-1 arriva allo scoccare del 45’, quando il difensore pesca con un lancio lungo Bruno Fernandes, che al volo trova un diagonale perfetto. Al 75’ minuto Larsen cerca il pareggio, ma Onana e la sua difesa tengono la porta inviolata nonostante la spinta finale del Burnley. Ingresso al minuto 89 per Amrabat. Sono ora nove i punti dello United, mentre i padroni di casa restano in fondo alla graduatoria.

BRENTFORD-EVERTON 1-3

Prima vittoria stagionale in campionato per l’Everton, corsaro in casa del Brentford per tre reti a uno. Doucouré porta subito avanti gli ospiti dopo sei minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo (sponda di Tarkowski), poi Jensen riporta in equilibrio l’incontro alla mezz’ora con un bel destro ad incrociare dopo che il numero 16 aveva sfiorato la doppietta colpendo la traversa. La ripresa è un monologo del team di Liverpool, che trova la svolta con l’ingresso di Calvert-Lewin: prima realizza Tarkowski al 67’ minuto da corner, mentre l’attaccante cala il tris quattro minuti dopo e chiude i conti. I Toffees salgono così a quattro punti, due in meno degli avversari odierni.

LUTON-WOLVERHAMPTON 1-1

Pareggio soddisfacente solo a metà per il Luton, che ottiene il primo punto del suo campionato ma dopo aver giocato più di un tempo in superiorità numerica. Al 39′ minuto, infatti, Bellegarde lascia in dieci il Wolverhampton, che però riesce comunque a passare in vantaggio al 50′ minuto con Neto. A metà ripresa, però, arriva il pareggio con il rigore di Morris. Il Luton non riesce a concretizzare la rimonta ma interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive e si sblocca, cancellando lo 0 alla voce punti. Il Wolverhampton trova un risultato positivo dopo due ko consecutivi e sale a quota 4.

CRYSTAL PALACE-FULHAM 0-0

Restano appaiate in classifica Crystal Palace e Fulham, che pareggiano 0-0 nel confronto diretto. Johnstone salva subito su Willian che rischia di portare in vantaggio gli ospiti. Poche occasioni nel corso del match, poi è ancora Willian e concludere, chiamando nuovamente il portiere di casa all’intervento. Lo 0-0 iniziale non cambia e così le Eagles e i Cottagers salgono insieme a quota 8 punti in classifica.