Premier League: Il City riprende la marcia, lo United stende il Leeds

Nelle gare della 23^ giornata di Premier League trionfano le due squadre di Manchester: il City domina 3-1 in casa contro l’Aston Villa, a segno Rodri, Gundogan e Mahrez su rigore. Di Watkins la rete degli ospiti. Gli uomini di Guardiola salgono a 48 punti in classifica (in 22 gare). Bene anche lo United, 2-0 in casa del Leeds. Per i Red Devils le marcature del solito Rashford e Garnacho. La squadra di ten Hag sale a 46 punti (in 23 partite).

MANCHESTER CITY–ASTON VILLA 3-1

Tutto fin troppo facile per il Manchester City, che all’Etihad travolge l’Aston Villa 3-1. Si decide tutto nel primo tempo, con i Citizens che partono fortissimo, andando in vantaggio dopo quattro minuti grazie al colpo di testa di Rodri. I blu di Manchester dominano il primo tempo in lungo e in largo, trovando il raddoppio al 39’ minuto con il tap-in di Gundogan su assist di Haaland. In chiusura della prima frazione arriva anche il 3-0: Mahrez al 46’ minuto trasforma il rigore conquistato dal grande ex Jack Grealish. Nella ripresa la partita sembra spegnersi, ma al 61’ minuto gli ospiti accorciano le distanze con il diagonale preciso di Watkins. La squadra di Emery inizia a sperare nella rimonta, ma gli undici di Guardiola gestiscono bene il vantaggio, rischiando solamente nel recupero con la traversa colpita da Duran. Finisce 3-1, con il Manchester City che sale a 48 punti in 22 gare. Resta a 28 l’Aston Villa.

LEEDS–MANCHESTER UNITED 0-2

Il Manchester United si “vendica” del Leeds. Dopo il 2-2 a Old Trafford dell’8 febbraio arriva la vittoria per 2-0 a Elland Road. Un primo tempo difficile per i Red Devils, che risentono dell’assenza di Casemiro a centrocampo. Gli undici di ten Hag tengono quasi il 70% di possesso palla, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta per Weghorst. Il Leeds regge e prova a spostare la partita sul piano fisico, e al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. All’uscita dagli spogliatoi la gara si accende e i ritmi si alzano. Al 64’ minuto arriva la prima vera grande occasione del match per lo United, con la botta da fuori area di Diogo Dalot che si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi si fanno vedere anche i padroni di casa, con Gnonto che tira debolmente dal limite. Al minuto 80 gli ospiti passano in vantaggio: cross dalla sinistra di Luke Shaw che trova l’incornata di testa del solito Rashford, che batte Meslier e fa 1-0. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con l’azione personale di Garnacho chiusa con un destro a girare preciso sul primo palo. Finisce 2-0, con lo United che sale a 46 punti in classifica (dopo 23 partite giocate).