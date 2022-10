Premier League: Il City strapazza lo United! Haaland non si ferma più

Pep Guardiola e il Manchester City vivono un pomeriggio da sogno: il Manchester United viene travolto con un perentorio 6-3, reagendo solo in parte dopo il poker subito nel primo tempo. Sugli scudi Foden e Haaland, con una tripletta per entrambi: il norvegese arriva così a 14 reti in 8 gare di Premier League. Il finale è tutto di Martial, che torna al gol coi Red Devils dopo un anno e due mesi, siglando una doppietta. Il City torna a -1 dall’Arsenal. Partita senza reti e senza emozioni quella tra il Leeds e l’Aston Villa, con i padroni di casa che chiudono in 10 per l’espulsione di Sinisterra al 48′ minuto

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 6-3

Un pomeriggio da sogno per il City, un incubo per lo United: il derby cittadino è dai due volti per le squadre di Manchester, coi Citizens che travolgono i rivali con un perentorio 6-3 e le triplette di Foden e Haaland. La sfida è senza storia nel primo tempo, col dominio dei ragazzi di Guardiola: McTominay salva sulla linea in due occasioni, ma all’ 8’minuto il Man City passa: Cancelo serve Bernardo Silva, che ispira Foden per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione dei Red Devils, che rinunciano ancora a CR7 e Casemiro, è timida e circostanziale: il City controlla e domina nel possesso palla e nelle occasioni da gol, centrando un palo con Gündoğan e sfiorando il raddoppio con Foden. Al 35′ minuto si accende Erling Haaland: il norvegese insacca il 2-0 di testa, sul cross di Cancelo, e tre minuti più tardi firma la personale doppietta sfruttando la connessione con de Bruyne. Il centravanti scandinavo è scatenato e serve anche l’assist per il poker: lo firma Foden al 44′ minuto, col Manchester City che va al riposo sul 4-0 in un derby da sogno. Vive un incubo, invece, il Manchester United: ten Hag, manager del mese di settembre, perde anche Varane per infortunio.

I Red Devils provano a risollevarsi nella ripresa, e siglano la rete della bandiera al 57′ minuto: conclusione perfetta di Antony, che beffa Ederson con un sinistro dal limite dell’area che s’ìnsacca sul secondo palo. Un gol, quello del brasiliano, che invece di scuotere i suoi riaccende il Man City e Haaland: il norvegese sfiora la tripletta e la raggiunge al 66′ minuto, sull’assist di Sergio Gomez. Sale dunque a 14 gol in 8 gare, il bottino dell’ex Borussia Dortmund in Premier League, e pochi istanti dopo arriva anche la tripletta di Foden: secondo assist per Haaland e arriva il clamoroso 6-1. Il finale è tutto di Martial, che torna al gol dopo un anno e due mesi, siglando una doppietta: il primo gol arriva in tap-in all’82’, il secondo su rigore al 91′. Finisce così 6-3, col Manchester City che sale a 20 punti e si rimette a -1 dall’Arsenal. Vivono un brutto pomeriggio, invece, lo United e ten Hag, che interrompono la loro serie positiva dopo quattro vittorie consecutive.

LEEDS-ASTON VILLA 0-0

Termina con il punteggio di 0-0 il match tra Leeds e Aston Villa, valido per l’ottava giornata di Premier League 2022/2023. Pareggio che fa più comodo ai padroni di casa, non tanto per la classifica quanto per come si era messa la gara. Al 49′ minuto Sinisterra ha infatti lasciato in 10 i suoi, venendo espulso per doppia ammonizione. Il Leeds è dunque rimasto in inferiorità numerica ed ha stretto i denti, riuscendo a difendersi come possibile. Nonostante un maggior possesso palla, più tiri in porta ed un dominio su vari fronti, i ragazzi di Gerrard non sono però riusciti a trovare il vantaggio. Le due squadre guadagnano un punto che permette loro di allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa, ma non possono essere del tutto soddisfatte.