Premier League: Il Liverpool torna in corsa per un posto in Champions. West Ham ko

Il Liverpool torna in corsa a pieno titolo per un posto in Champions League. Nell’anticipo della diciottesima giornata di Premier League infila il 4° successo di fila battendo in rimonta (2-1) il Leicester e si porta a -2 dal 4° posto, occupato dal Tottenham, con una gara da recuperare. La gara inizia male per gli uomini di Klopp: al 4’ minuto Daka, che poco dopo sarà costretto a uscire per un infortunio muscolare, serve Dewsbury-Hall che trova un varco centrale all’interno della malmessa difesa dei Reds e batte Alisson. Per ribaltare la situazione il Liverpool ha bisogno di una mano da parte degli avversari. E a dargliela pensa Faes compiendo due maldestre autoreti: al 38’ minuto svirgola un cross basso dalla destra di Alexander-Arnold e con un’incedibile parabola scavalca il sorpreso Ward. Poi, al 45’ minuto, si ripete infilando nella propria porta un pallone respinto dal palo dopo una conclusione in contropiede di Nunez. Nella ripresa il Liverpool ha tentato di incrementare il bottino ma ha fallito diverse buone opportunità con Salah (4) e Nunez.

Nell’altro anticipo, il Brentford ha espugnato Londra (0-2) con i gol di Toney al 18’ minuto e di Da Silva al 43’minuto mettendo nei guai il West Ham, costretto a incassare il 5° ko di fila che lo lascia sempre più impelagato in zona retrocessione.

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1

Il Liverpool cala il poker di vittorie e si avvicina a un solo punto dalla zona Europa. Klopp, più che i suoi giocatori, deve ringraziare il difensore avversario Faes, autore dei due autogol decisivi che lanciano i Reds. Foxes sempre tra alti e bassi alla seconda sconfitta di fila. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena quattro minuti con Dewsbury-Hall, ma è appunto Faes con due autogol tra il 38’ minuto ed il 45’ minuto a ribaltare in risultato in favore dei suoi avversari. Il Liverpool ringrazia e amministra nella ripresa chiudendo una prestazione non eccelsa ma alla fine quel che conta sono i tre punti.

WEST HAM BRENTFORD 0-2

Prosegue la crisi del West Ham alla quinta sconfitta consecutiva mentre il Brentford infila il quinto risultato utile di fila e sogna la zona Europa. Momento nero per gli Hammers, appena un punto sopra la zona retrocessione, e anche stasera in casa il crollo si concretizza in appena 43 minuti: Toney porta avanti il Brentford al 18’ minuto, poi ci pensa Dasilva a chiudere i conti a due minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Moyes provano a far partire l’assalto ma non sono incisivi, l’attacco è spento e Scamacca non incide. Al triplice fischio la situazione per il West Ham è davvero preoccupante.