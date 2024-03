Premier League, il Tottenham crolla, Burney di misura. Pari Luton

Nelle gare della 29^ giornata di Premier League Muniz e Lukic piegano il Tottenham, vince il Fulham 3-0:gli Spurs cadono in trasferta e mancano il sorpasso al quarto posto dell’Aston Villa. Il Luton pareggia in chiusura di gara. In coda il Burnley supera il Brentford. La giornata è stata in formato ridotto a causa della concomitanza della F.A. Cup e del rinvio di diverse gare

La 29^ giornata di Premier League si è disputata in formato ridotto a causa della concomitanza con le gare di F.A. Cup che ha costretto al rinvio diverse gare. Per il resto il 29° turno non sorride al Tottenham, costretto a cedere per 3-0 in casa del Fulham e rimasto a meno due dal quarto posto dell’Aston Villa. Muniz apre le marcature al 42’ minuto e le chiude al 61’ minuto, mentre gli ex Serie A Castagne e Lukic confezionano il raddoppio al 49’ minuto. In zona salvezza importante successo per il Burnley, che supera 2-1 il Brentford, mentre il Luton riprende all’89’ minuto il Nottingham Forest per l’1-1 finale.

FULHAM-TOTTENHAM 3-0

La prima frazione di gioco non offre particolari emozioni, con gli ospiti che si rendono pericolosi con Johnson e Maddison ma non riescono a produrre quanto sperato, subendo anche la rete dello svantaggio al 42’ minuto: Rodrigo Muniz riceve da Robinson e batte Vicario con un preciso diagonale. In avvio di ripresa raddoppia l’ex Torino Lukic, bravo a sfruttare l’assist di Castagne dalla destra e mettere in rete al volo col mancino. All’ora di gioco arriva anche il clamoroso 3-0 ancora a firma di Muniz, lesto a mettere in rete sugli sviluppi di un corner dopo il palo di Bassey. Werner, Bentancur e Richarlison provano a riaprire il match, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Questa partita lascia il Tottenham quinto a 53 punti, mentre il Fulham sale a quota trentotto.

BURNLEY-BRENTFORD 2-1

Esulta la formazione allenata da Kompany, che trova la quarta vittoria stagionale in campionato e si porta a meno otto punti dalla zona salvezza. Il match gira dopo pochi minuti con il cartellino rosso rimediato da Reguilon per aver negato una chiara occasione da goal e il calcio di rigore realizzato subito dopo da Bruun Larsen. Datro Fofana firma il raddoppio poco dopo l’ora di gioco, mentre Ajer riaccende le speranze degli ospiti con un colpo di testa da corner all’83’minuto, ma non basta.

LUTON-NOTTINGHAM FOREST 1-1

Botta e risposta nello scontro diretto per la zona salvezza, con il Forest che -dopo aver rischiato di subire la rete dal Luton al 10’ minuto con il palo di Barkley- passa in vantaggio al 34’ minuto con Wood, bravo a trasformare l’assist di Gibbs White. Gli uomini di Espirito Santo mancano più volte il sigillo del +6 e subiscono un pareggio pesantissimo all’89’ minuto con Berry, letale sugli sviluppi di un corner. Nel recupero Yates va vicinissimo all’1-2, ma la sua conclusione termina fuori di pochissimo.