Premier League: Il Tottenham crolla in casa, Chelsea pari amaro

La 18a giornata della Premier League si chiude col pareggio del Chelsea: i Blues pareggiano in trasferta contro il Nottingham Forest per 1-1. Per i londinesi a segno Sterling al 16’ minuto, risponde Aurier al 63’minuto: i londinesi salgono a quota 25 punti, ancora lontani dalla zona-Champions League. Nel pomeriggio cade in casa il Tottenham di Conte, sconfitto 2-0 dall’Aston Villa. Per la squadra di Emery vanno in rete Buendìa al 50’minuto e Douglas Luiz al 73’minuto.

TOTTENHAM-ASTON VILLA 0-2

Unai Emery firma un’altra impresa, dopo la vittoria al debutto contro il Manchester United: il suo Aston Villa sconfigge infatti 2-0 uno spento Tottenham, che perde posizioni nella lotta-Champions. Parte bene la formazione ospite, che ha subito una chance con Watkins e pressa alto, sfruttando la corsa di McGinn. Il Tottenham, nonostante l’assenza di Kulusevski (problema muscolare), alza i giri del motore nella seconda metà del primo tempo e si rende pericoloso: Doherty ha una chance, ma l’occasione più grande capita a Kane, con Young a salvare sulla linea dopo il suo colpo di testa. Il primo tempo però si chiude sullo 0-0 e con un brivido per gli Spurs, visto che Buendia calcia a lato di pochissimo. Si tratta di un segno premonitore, perchè al 50′ minuto passa l’Aston Villa: Lloris non trattiene il tiro di Douglas Luiz, Watkins raccoglie palla e serve proprio Buendia, che insacca a porta vuota. La reazione del Tottenham è affidata a Perisic, che spreca una buona opportunità, e al 73′ minuto, un altro pasticcio dei padroni di casa propizia il raddoppio dei Villans: Son e Kane non si capiscono, Douglas Luiz recupera la sfera e insacca magistralmente in rete dopo un uno-due rapido con McGinn. Si innervosiscono gli animi, col Tottenham che non riesce mai a rendersi pericoloso e va meritatamente ko: prosegue il momento-no per Conte, dopo il pari col Brentford. Il Manchester United sorpassa gli Spurs, ora quinti con 30 punti e una gara in più dei Red Devils e del Liverpool (28) che insegue. L’Aston Villa invece scala la classifica ed è a -4 dalle coppe.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 1-1

Inizia l’anno con un pareggio il Chelsea di Potter, che a Nottingham non va oltre l’1-1. Il primo tempo è tutto o quasi a tinte blu. Il Chelsea mette in campo un buon ritmo, ma soprattutto tanta tecnica, nel segno di Mount, Pulisic e Sterling. È proprio l’inglese, ex City e Liverpool, a sbloccare il risultato al 16′ minuto, scaraventando in porta con il destro un pallone sbattuto sulla traversa su deviazione di Boly. Gli uomini di Potter non riescono però ad aumentare il divario e le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-0. Nel secondo tempo è tutt’altra storia, e un Nottingham Forest rigenerato sul piano dell’intensità trova il pari al 63’minuto, con Aurier. L’ex Tottenham e Villarreal pesca la girata vincente dentro l’area di rigore e infila Kepa sotto le gambe. Gli ospiti si riprendono e nell’ultimo quarto d’ora provano il forcing per portarsi a casa i tre punti, ma la squadra di Steve Cooper regge fino in fondo. Chelsea che resta ancora distante dalla zona Champions League, arenato all’ottavo posto (25 punti, insieme al Fulham). Punto fondamentale invece per il Nottingham che sale a 14 punti e aggancia il West Ham al 17° posto.