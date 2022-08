Premier League: Il Tottenham non si ferma, West Ham di misura. Pari Newcastle

Nelle gare della domenica della 4^ giornata di Premier League, gli Spurs tengono il passo dell’Arsenal grazie alla doppietta del centravanti inglese, che spreca anche un calcio di rigore. Infatti Harry Kane colpisce due volte e regala al Tottenham di Conte una vittoria a Nottingham ben più complicata del 2-0 finale. Gli Spurs salgono a 10 punti, nel primo gruppo dietro l’Arsenal capolista. Prima vittoria stagionale per il West Ham degli italiani. Infatti Gianluca Scamacca e Emerson sono partiti titolari. Aston Villa sconfitto in casa con un gol di Fornals. Solo un pari tra Wolverhampton e Newcastle.

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM 0-2

La dura legge di Kane. Una doppietta del centravanti che tocca quota 187 gol in Premier League, agguantando Andy Cole al terzo posto di sempre, vale al Tottenham la terza vittoria in 4 partite. Una vittoria sofferta, perché Kane segna in apertura, al 5’ minuto, ed in chiusura, all’81’ minuto. L’attaccante sbaglia pure il suo primo rigore dal febbraio 2018, ma il Forest gioca con lo spirito garibaldino degno delle sue maglie rosse (ispirate proprio a Giuseppe Garibaldi) e fa davvero paura alla squadra di Conte, che pur non convincendo fino in fondo tiene il passo del City e della sorpresa Brighton alle spalle dell’Arsenal, capolista a punteggio pieno. Kane, che aggiungendo il Forest alla prima occasione alle sue “vittime” continua ad aver segnato contro tutte le squadre affrontate in carriera in Premier, si conferma una fantastica macchina da gol. Attorno a lui però il Tottenham deve ancora crescere molto, a cominciare da Son, che in campionato non ha ancora trovato il gol e che è stato sostituito per la terza volta in 3 gare, con l’aggravante che Richarlison ha servito l’assist per il 2-0. Al Forest restano gli applausi del suo straordinario City Ground: la squadra di Cooper, con l’acquisto numero 18 Renan Lodi a guardare dalla tribuna, ha dimostrato che non è solo convinta di potersi salvare senza troppi patemi, ma che potrebbe avere le armi giuste per farlo. Di sicuro le ha avute per mettere pressione al Tottenham. Kane sblocca alla prima azione del Tottenham, infilando Henderson al 5’ minuto con un tiro strano dal limite dell’area. Gli Spurs fino al 20’ minuto costruiscono una chance dopo l’altra, poi esce il Forest che crea tanto ma all’intervallo è ancora sotto. E a inizio ripresa rischia di capitolare: Cook al 53’ minuto smanaccia sulla linea di porta un tiro cross di Perisic e l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto si presenta Kane, che non ne sbaglia uno da 4 anni e mezzo, ma Henderson si butta sulla sua destra e respinge, parando un rigore per la 2ª volta in 4 giornate. Il Forest crea e mette di nuovo paura al Tottenham, ma incassa il secondo gol all’81’ minuto ancora da Kane, che dimenticato sul secondo palo dalla difesa fa di nuovo centro. Al City Ground non resta che continuare ad esaltare i propri idoli: i 3 punti li prende il Tottenham, ma a Nottingham sono sempre più convinti di avere una squadra da corsa.

ASTON VILLA-WEST HAM 0-1

La prima da titolare di Gianluca Scamacca e il debutto di Emerson coincidono con la prima vittoria stagionale del West Ham, che ringrazia un gol di Fornals al 74’ minuto per non essere più l’unica squadra di Premier senza punti e senza reti all’attivo. Dopo il gol di giovedì in Conference League, Moyes conferma dall’inizio il centravanti azzurro, rivoluzionando la squadra con l’inserimento di Emerson (arrivato mercoledì dal Chelsea). La partita dell’esterno sinistro dura, un tempo, vale a dire 45 minuti, quella di Scamacca 65 minuti: Gianluca si sbatte, crea l’occasione migliore per il West Ham e dà anche una mano in difesa, prima di lasciare il posto a Antonio. Gli Hammers passano poco dopo, con Fornals che prova il gran tiro da fuori e si ritrova ad esultare grazie ad una deviazione decisiva di Konsa. Per l’Aston Villa 3° k.o. in 4 gare: ora Steven Gerrard è sotto pressione.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE 1-1

Una magia di Saint-Maximin al 90’ minuto salva il Newcastle e toglie al Wolverhampton la gioia della prima vittoria stagionale. Il gol è una meraviglia, una botta al volo di destro da fuori area che non lascia scampo al portiere. I Wolves, che una settimana fa avevano fatto soffrire il Tottenham, erano passati al 38’ con un tiro da fuori di Neves al 16° gol in carriera in Premier con una conclusione da fuori area. Al 97’ clamorosa traversa di Anderson per gli ospiti. Il Newcastle che è senza il nuovo acquisto Isak, fermato da problemi di visto, è ancora imbattuto ma ha pareggiato tre partite su 4. Wolves con 2 pari e due k.o.