Premier League: Kane stende il Man City, l’Arsenal ringrazia!

Occasione persa per il Manchester City di Guardiola, che non riesce ad approfittare del ko dell’Arsenal nel testa coda con l’Everton: nel big match del turno di Premier League fa festa il Tottenham di Antonio Conte, che si impone di misura grazie al gol numero 200 nel campionato inglese di Harry Kane. I citizens restano così a -5 dai Gunners, mentre gli Spurs si ripropongono in zona Champions. Successo pesantissimo in chiave salvezza per il Nottingham, che piega 1-0 il Leeds grazie a un gol di Johnson in apertura e che stacca i rivali in classifica, abbandonando la zona caldissima.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 1-0

Il Tottenham fa un regalo all’Arsenal e batte 1-0 il Manchester City, che resta così a -5 dai Gunners che hanno anche una partita in meno. Senza Conte, in panchina va il vice Stellini, ma i padroni di casa partono comunque con il piede sull’acceleratore e al 15′ minuto, passano in vantaggio: Hojbjerg recupera palla al limite e serve in area Kane, che di destro batte Ederson e segna un gol da record. Sono 267 le reti con la maglia degli Spurs: è il miglior marcatore di sempre del club londinese. Quelle nel campionato inglese, invece, sono 200: solo altri due mostri sacri come Shearer e Rooney avevano raggiunto, e poi superato, questa cifra. La formazione di Guardiola prova a reagire, ma non va oltre la conclusione di Bernardo Silva, facilmente bloccata da Lloris, e i tentativi fuori misura nella ripresa di Alvarez (destro vicino all’incrocio) e De Bruyne (che non inquadra lo specchio della porta). Brivico finale per i padroni di casa: all’87’, infatti, Romero rimedia il secondo cartellino giallo e li lascia in inferiorità numerica. L’assalto del City non porta tuttavia al pareggio: finisce 1-0, con il Tottenham ora a -1 dalla Champions. Guardiola, invece, resta a quota 45 e si conferma a -5 dall’Arsenal che, però, ha una partita in meno. Occasione persa per i campioni d’Inghilterra in carica di riavvicinarsi alla vetta, mentre gli Spurs fanno un gradito regalo a Conte.

NOTTINGHAM-LEEDS 1-0

Non si ferma la serie positiva di risultati per il Nottingham Forest, che batte 1-0 il Leeds centrando il terzo successo negli ultimi quattro incontri e conquistando punti fondamentali per la salvezza. Sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Sinisterra, disinnescato però dall’ex Psg Keylor Navas, al debutto. Al 14′ minuto, ecco il gol che decide il match: Johnson raccoglie dall’interno dell’area il pallone e conclude all’angolino basso, beffando Meslier. Le parate di Navas e l’errore di Surridge nel finale fanno il resto: il Nottingham sale a 24 punti, a +6 sul Leeds e sull’Everton in zona retrocessione.