Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Premier League: L’Arsenal espugna Old Trafford. Chelsea bloccato dal Crystal Palace

Nelle gare della domenica della 1^ giornata della stagione 2025-2026 di Premier League, il primo big match della stagione va all'Arsenal che batte 1-0 lo United con Calafiori: l'ex Bologna decide la sfida dell'Old Trafford,. Solo 0-0 per il Chelsea: Blues fermati dal Crystal Palace. Nottingham ok: 3-1 con gran gol di Ndoye.

Ago 18, 20252 Lettura
Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Il primo big match della nuova Premier League va all’Arsenal, che a Old Trafford batte 1-0 il Manchester United: a decidere la sfida è Calafiori, a segno con un colpo di testa sulla linea di porta al 13′ minuto. Solo 0-0, invece, per il Chelsea campione del Mondo in carica, che pareggia a Stamford Bridge contro il Crystal Palace. Vince 3-1 il Nottingham: doppietta per Wood (a segno al 5′ minuto e nel recupero del primo tempo) e con un gran gol dell’ex Bologna Ndoye al 42′ minuto.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 0-0
Un inizio a rilento per il Chelsea, che al debutto nella Premier 2025/2026 fa solo 0-0 con il Crystal Palace reduce però dal colpaccio nel Community Shield contro il Liverpool. E infatti le Eagles non stanno di certo a guardare, tanto da trovare per prime, seppur apparentemente, il gol del vantaggio: al 13′ minuto, Eze segna ma in fuorigioco. Il match resta equilibrato e con poche occasioni: Chalobah spara altissimo. Pochi tiri in porta per tutta la partita, ma l’opportunità migliore per i campioni del Mondo in carica arriva proprio nel finale: Andrey Santos ci prova due volte, prima colpendo alto sopra la traversa, poi trovando l’opposizione di un grande Henderson. Finisce così 0-0 e per il Chelsea arriva un punto non completamente da buttare visto l’avversario in forma e galvanizzato dai due trofei conquistati negli scorsi mesi, ma forse tutta Stamford Bridge si aspettava qualcosa in più dai detentori del Mondiale per Club e della Conference.

NOTTINGHAM-BRENTFORD 3-1
Al Nottingham basta un tempo per ipotecare la prima vittoria in campionato: si va all’intervallo sul 3-0 e finisce 3-1, con due protagonisti di cui uno che non sorprende e l’altro attesissimo. Al 5′ minuto è già 1-0 grazie al gol di Christian Wood, che poi troverà il tris nel recupero del primo tempo. Gli ultimi minuti prima di andare a riposo sono quelli decisivi, visto che al 42′ minuto ecco il primo gol con la maglia dei padroni di casa dell’ex Bologna Ndoye, che riceve da Gibbs-White e bagna al meglio il suo debutto. A partita virtualmente chiusa, il Nottingham si rilassa, ma le Bees si sbloccano soltanto al 78′ minuto e su rigore trasformato da White: troppo poco per evitare il ko all’esordio.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 0-1
Dopo le vittorie di Liverpool e City, arriva anche quella di un’altra squadra destinata a lottare per la Premier: l’Arsenal di Arteta ricomincia con il successo per 1-0 a Old Trafford contro lo United. La firma, però, non è del goleador Gyokeres, ma di un italiano: Calafiori. Al 13′ minuto, infatti, il calcio d’angolo smanacciato malamente dal portiere dei Red Devils Bayindir diventa un assist comodo comodo per l’ex Bologna, che da distanza zero deposita di testa il gol del vantaggio. La squadra di Amorim, prima dell’1-0 vicina alla rete con Mbeumo fermato da Raya, risponde ancora con l’ex Brentford e soprattutto con Dorgu, che centra il palo alla mezz’ora di gioco. Poi, il portiere dei Gunners e il collega Bayindir tengono il risultato fermo con i loro interventi su Cunha e Odegaard. Nella ripresa, lo United insiste prima con Mount e poi con la punizione di Bruno Fernandes ancora neutralizzata da Raya. Il più vicino al pareggio nell’ultima parte di gara è ancora Mbeumo, che praticamente è da solo contro tutto il reparto arretrato di Arteta bravo a difendersi con portiere e difensori. Il recupero non porta al pareggio dello United e così l’Arsenal tiene subito il passo di Liverpool e City, prendendosi il primo big match del nuovo campionato inglese: nel caso dovesse servire, è un ulteriore messaggio a Slot e Guardiola.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Premier League: Poker City, bene il Tottenham, pari Newcastle

Ago 17, 2025

Premier League: Chiesa salva il Liverpool, Bournemouth ko

Ago 16, 2025

Premier League, si parte! Calendario completo, squadre e i big match

Ago 14, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.