Premier League: L’Arsenal frena ancora, crollo Spurs. Pari Chelsea

La 23^ giornata di Premier League vede il pareggio dell’Arsenal, fermato 1-1 dal Brentford, che risponde al gol di Trossard arrivato al 66’ minuto con Toney al 74’ minuto. Stesso risultato tra West Ham e Chelsea: vantaggio di Joao Felix al 16′ minuto, pareggia Emerson al 28′ minuto. Il Leicester passeggia sul Tottenham nel giorno del ritorno di Conte, con un perentorio 4-1. Il Southampton subisce la rimonta dai Wolves, sorride anche il Fulham. Crystal Palace-Brighton termina 1-1.

ARSENAL – BRENTFORD 1-1

Pareggio inaspettato quello raccolto in casa dalla capolista Arsenal contro il Brentford, che porta a casa un prezioso 1-1. La prima della classe fa la partita per i primi 20 minuti con un possesso palla fitto, ma tutto sommato sterile. Al 25’ minuto c’è addirittura un’opportunità per gli ospiti, che mancano il vantaggio con il tentativo a lato di Toney praticamente a porta vuota. Nel secondo tempo prima vera palla-gol per i Gunners con Odegaard, che però trova la bella risposta di Raya al 51’. Sei minuti dopo Toney spaventa ancora i tifosi di casa, che guardano il pallone uscire di poco alla sinistra di Ramsdale. Il vantaggio della formazione di Arteta arriva al 67’ minuto con il nuovo entrato Trossard che trova lo spiraglio giusto in area e segna una rete molto pesante. L’1-0 però dura appena otto minuti perché ci pensa Toney a trovare il pareggio dopo un lungo consulto al Var per l’arbitro. L’Arsenal sale così a 51 punti, mantenendo comunque il primato in classifica a un momentaneo +6 dal Manchester City. Mentre il Brentford resta sempre ottavo a 34, a -1 dal Fulham in settima posizione.

LEICESTER – TOTTENHAM 4-1

Il Tottenham incassa un perentorio 4-1 contro il Leicester, nel giorno del ritorno di Antonio Conte. All’11’ occasione per Perisic, che non sfrutta al meglio l’assist al bacio di Kane. Ma il vantaggio è solo questione di tempo e tre minuti dopo l’ex juventino Bentancur approfitta di una palla vagante firmando l’1-0. Il pareggio però è immediato e al 23’ minuto Nampalys Mendy si prende il primo gol in Premier League con un destro potente sotto la traversa. Gli Spurs accusano il colpo e le Foxes trovano addirittura il raddoppio appena due minuti dopo con il tap-in facile di Maddison. Al 33’ minuto brivido per i tifosi di casa, con il malinteso tra Castagne e Ward, che rischiano un clamoroso autogol. In chiusura di primo tempo, opportunità per Kulusevski, ma lo svedese non aggancia bene. Mentre ha ancora cartucce in canna il Leicester, che si porta sul 3-1 con uno splendido sinistro piazzato di Iheanacho al 49’minuto. La formazione di Conte sembra in bambola anche nella ripresa e al 70’ minuto Barnes fa 4-1 a tu per tu con Forster, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’82’ minuto però il piazzato da fuori area dell’esterno classe 1997 è buono e le Foxes calano il poker. Il Tottenham resta quinto a 39 punti. Vittoria fondamentale per il Leicester, che si porta a 24 lunghezze.

CRYSTAL PALACE – BRIGHTON 1-1

Termina 1-1 Crystal Palace-Brighton. Al 29’ minuto opportunità per i Seagulls, in pressione totale nelle prime battute del match, ma il colpo di testa di Undav si spegne oltre la traversa. Quattro minuti dopo arriva la rete di Estupinan, ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco: sospiro di sollievo a Selhurst Park. Nella seconda frazione, ospiti pericolosi con March al 49’ minuto: para Guaita. E un quarto d’ora dopo è proprio l’inglese classe 1994 a portare in vantaggio i suoi con un siluro che si insacca al di sotto della traversa. La gioia di De Zerbi però dura poco, perché al 70’ minuto Tomkins ristabilisce la parità al termine di una bella azione corale dei londinesi. Pari indolore sia per Crystal Palace che per il Brighton, che restano rispettivamente dodicesima e sesta, ma l’allenatore ex Sassuolo viene ora agganciato dal Fulham.

FULHAM – NOTTINGHAM FOREST 2-0

Successo del Fulham, che batte per 2-0 il Nottingham Forest. Doppio cambio forzato in avvio per gli ospiti, con gli infortuni a Worrall e McKenna, che vengono rilevati da Boly e Felipe. Al 18’ minuto rete dei Cottagers con Willian, che scaraventa la palla l’incrocio dei pali dopo averla stoppata in area di rigore. A inizio secondo tempo il talento brasiliano sfiora la doppietta, ma il suo pallonetto trova l’opposizione del palo. I padroni di casa chiudono poi i conti all’88’ minuto con il gol del nuovo entrato Solomon. Il Fulham si porta così in settima posizione, affiancando il Brighton di De Zerbi a 35 punti

SOUTHAMPTON – WOLVERHAMPTON 1-2

Successo in rimonta prezioso per il Wolverhampton, che gioca per larga parte della gara in dieci, ma vince per 2-1 in casa del Southampton. La rete dei padroni di casa arriva al 25’ minuto con il gran gol di Alcaraz, che colpisce al volo al limite dell’area e batte Jose Sa. Tre minuti più tardi ecco un’altra doccia fredda per i Wolves, che assistono al secondo giallo di Lemina e restano in dieci uomini. Nella ripresa, i Saints vanno vicini al raddoppio, ma Sulemana si fa rimpallare il colpo del ko dal portiere. Nonostante tutto, però, gli ospiti trovano la rete del pareggio al 73’ minuto con l’autogol di Bednarek. L’impresa si concretizza poi all’88′ minuto con Joao Gomes, che buca dalla distanza Bazunu e completa la rimonta. Il Wolverhampton si porta quindi a 23 punti, consolidando la quindicesima posizione. È sempre più ultimo invece il Southampton, fermo a 15 lunghezze.

WEST HAM-CHELSEA 1-1

Zona Champions sempre più distante per il Chelsea: l’1-1 nel derby londinese con il West Ham sa di sentenza per i Blues, ora lontanissimi dal quarto posto. Gli uomini di Potter partono anche meglio e nel giro di 25 minuti segnano tre volte, ma la prima rete di Joao Felix e quella di Havertz vengono annullate per fuorigioco. Tutto buono, invece, al 16′ minuto, quando Enzo Fernandez mette al centro per il portoghese ex Atletico, che non sbaglia. Già al 28′ minuto, tuttavia, arriva la risposta degli Hammers: spizzata di testa di Bowen e inserimento di Emerson, che prende in controtempo Kepa e fa 1-1. Nel secondo tempo, Potter prova a scuotere i suoi inserendo Ziyech, Chilwell e Mount, ma proprio il portiere degli ospiti e il fuorigioco di Soucek salvano il Chelsea dal ko: finisce con un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre. I Blues rischiano infatti di dire addio alla qualificazione in Champions League, mentre la formazione di Moyes è a portata di sorpasso dalle rivali in lotta per la salvezza.