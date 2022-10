Premier League: L’Arsenal non sfonda, poker per Aston Villa e Leicester

Nelle gare della domenica della 13^ giornata di Premier League frena l’Arsenal: i Gunners vengono fermati dal Southampton. Conte cade con il Newcastle

Nelle gare della domenica della 13^ giornata di Premier League, frena l’Arsenal: i Gunners, affaticati dall’impegno infrasettimanale contro il PSV, sprecano molto e vengono raggiunti dal Southampton, pareggiando 1-1. Un risultato che fa riavvicinare il Manchester City, che con la vittoria di ieri si porta a -2 dalla capolista. Poker per Aston Villa e Leicester, che sconfiggono 4-0 Brentford e Wolves, mentre il Leeds sprofonda ed entra in zona-retrocessione. Il Tottenham perde 2-1 in casa con il Newcastle.

SOUTHAMPTON-ARSENAL 1-1

Frena l’Arsenal, che spreca molto e viene raggiunto dal Southampton: finisce 1-1 e arriva il primo pareggio stagionale per gli uomini di Arteta, che vedono riavvicinarsi il City. Partono forte i Gunners, reduci dall’impegno infrasettimanale in Europa League. Ødegaard ha la prima palla-gol della partita, calciando a lato di poco, e all’11’ arriva la rete: come contro il PSV, la realizza Xhaka, battendo Bazunu con un tiro di prima. Il Southampton alza i giri del suo motore, conquistando molti corner, ma le occasioni concrete sono tutte dell’Arsenal: Gabriel Jesus calcia sull’esterno della rete, poi è Martinelli a rendersi pericoloso. Nel finale, sotto il diluvio, la miglior occasione per il raddoppio londinese: un rapidissimo uno-due tra Ødegaard e Gabriel Jesus porta al tiro l’ex City, ma Bazunu salva i suoi. Si va al riposo sull’1-0, coi ritmi che si abbassano e l’Arsenal che spreca ancora con Gabriel Jesus. Gol sbagliato e gol subito, perchè al 65′ minuto, il Southampton pareggia a sorpresa: Elyounoussi serve Stuart Armstrong, che beffa Ramsdale con un tocco di prima sul palo lontano. I Saints si caricano e vanno vicini al vantaggio, con una conclusione di Perraud che termina out di poco. L’Arsenal però vuole vincere e rialza il baricentro, vedendosi annullare una rete di Ødegaard: la palla era uscita sul cross di Tierney. Il forcing dei Gunners non porta al gol, e finisce 1-1: Arsenal sempre in testa con 28 punti, ma ora il Man City è a -2.

WOLVERHAMPTON-LEICESTER 0-4

Si risolleva il Leicester, che ottiene i primi punti in trasferta e travolge il Wolverhampton con un perentorio 4-0, uscendo per la prima volta dalla zona-retrocessione. Partono meglio i Wolves, che hanno la prima chance con Diego Costa. Passa però il Leicester, con lo strepitoso tiro al volo di Tielemans: un’autentica sassata dal limite, che porta avanti le Foxes all’8′ minuto. Dopo aver rischiato grosso in difesa, con la parata di Ward su Matheus Nunes, gli ospiti raddoppiano: è Barnes a siglare il 2-0, col Leicester che va anche vicino al tris. Il finale, però, è tutto del Wolverhampton: strepitosa la parata di Ward su Podence, che si rende pericoloso anche in avvio di ripresa. Come nel primo tempo, però, i gol arrivano solo in casa-Leicester: le Foxes trovano il tris al 65′ minuto con Maddison, bravo a colpire nell’angolino basso. E all’80’ minuto si sblocca anche Vardy, che non aveva ancora segnato in questa stagione e firma il 4-0 finale. Una boccata d’aria per il Leicester, mentre i Wolves sono ultimi a pari merito con Nottingham Forest e Leeds.

ASTON VILLA-BRENTFORD 4-0

Buona la prima per il nuovo Aston Villa, che reagisce all’esonero di Steven Gerrard con una prestazione convincente e autoritaria: sconfitto 4-0 il Brentford. I Villans, guidati dal traghettatore Aaron Danks, hanno una partenza letale per gli avversari. La prima rete arriva dopo 64 secondi, col tocco vincente di Leon Bailey sull’assist di Buendia, ed al 7′ minuto ecco il raddoppio: è Ings a segnare, sfruttando l’assist dell’ex Bayer Leverkusen. L’Aston Villa domina, va vicino al tris con Ollie Watkins e lo trova al 14′ minuto: Ajer stende Mings ed è rigore, che viene trasformato da Ings per la sua personale doppietta. La partita è indirizzata, con occasioni su occasioni per i Villans: Buendia e Douglas Luiz sfiorano la rete, poi Raya si supera su Dendoncker e Cash nell’arco di pochi secondi. L’unico squillo del Brentford arriva nel finale, con Martinez a salvare su Mbeumo. Il parziale è un inappellabile 3-0 e la musica non cambia nella ripresa, coi Villans che dominano e trovano il poker al 59′ minuto: lo sigla Ollie Watkins, che si sblocca dopo quasi tre mesi. Finisce così, nonostante i tentativi del Brentford: l’Aston Villa vince e si porta a +3 sulla zona-retrocessione.

LEEDS-FULHAM 2-3

Crisi senza fine per il Leeds, che dopo l’ottimo avvio (7 punti in 3 gare) e la vittoria col Chelsea è pian piano crollato in classifica: il Fulham vince 3-2 a Elland Road e fa sprofondare i Whites in ultima posizione, con nove punti in 11 gare. Sprinta in avvio il Leeds, che ha la prima chance della sfida. Il Fulham cresce alla distanza ma, dopo essere andato vicino alla rete, viene punito al 20′ minuto: Aaronson serve Harrison, il suo tiro viene deviato da Ream e Rodrigo piomba come un falco per insaccare in rete. Passano sei minuti e arriva il pareggio: lo realizza Mitrovic, che arriva a 9 reti stagionali con la complicità di Meslier. Il portiere si riscatta alla mezz’ora, proteggendo il pareggio con un grande intervento su Andreas Pereira, e si va al riposo sull’1-1. Il Leeds parte forte nella ripresa e ha una grande chance con Rodrigo, che calcia a lato di poco, ma al 74′ arriva il vantaggio del Fulham: la firma è di Bobby Decordova-Reid, completamente smarcato in area. Il clima si scalda e la tifoseria del Leeds contesta pesantemente squadra e proprietà, visto che la situazione peggiora ulteriormente e Willian trova il 3-1 inserendosi in area senza opposizione. Inutile la rete di Summerville al 91′ minuto, che rende meno amaro il ko: il Leeds non vince dal 21 agosto e mette a referto il quarto ko consecutivo, mentre il Fulham è settimo e in zona-Europa con 18 punti in 11 sfide.

TOTTENHAM – NEWCASTLE 1-2

Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham di Conte che cade per 2-1 in casa il contro il Newcastle di Howe. Nella sfida contro i Magpies, partono molto bene gli Spurs con Son. Al 31’ minuto del primo tempo, però, è Wilson a portare avanti gli ospiti. Il raddoppio arriva nove minuti dopo: Almiron termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Lloris. 2-0 per i Magpies. Al rientro in campo Kane si fa trovare al posto giusto nel momento giusto ed al 54’ minuto accorcia le distanze. Dopo un controllo al Var per probabile fuorigioco Gillet conferma la rete. 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Gli uomini di Conte non sono in grado di trovare il pareggio e al fischio finale finisce 2-1 per il Newcastle che si porta a 21 punti. Tottenham che rimane fermo a 23.