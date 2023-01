Premier League: L’Arsenal prova la fuga, l’Everton frena il City. Pari Newcastle

La 18^ giornata della Premier League sancisce il nuovo allungo dell’Arsenal: i Gunners sconfiggono 4-2 il Brighton, seppur con qualche rischio di troppo nel finale, e si portano a +7 sul Manchester City. Il 2022 di Guardiola si conclude infatti con un pari amaro contro l’Everton (1-1), nonostante il gol di Haaland. Vince lo United, nel segno di Rashford, mentre il Newcastle pareggia 0-0 col Leeds. Sorridono anche Crystal Palace e Fulham.

BRIGHTON-ARSENAL 2-4

L’Arsenal chiude l’anno con un’altra vittoria e un grande sorriso: il 4-2 al Brighton, nonostante qualche rischio nel finale, vale infatti il +7 sul Manchester City. La sfida si mette subito sui binari giusti per i Gunners, che passano dopo due minuti: la conclusione di Martinelli viene deviata, Saka si inserisce sul secondo palo e batte Sanchez col sinistro. Il colpo subito stordisce il Brighton, con Zinchenko e Nketiah a sfiorare il raddoppio, e la reazione dei Seagulls arriva solo al 24’minuto: Ramsdale è bravo ad alzare in corner la conclusione potente di Trossard. Il buon momento del Brighton viene però spezzato dal raddoppio dell’Arsenal: su azione da corner, la sfera arriva a Ødegaard, che colpisce di controbalzo e trova il 2-0 al 39′ minuto. La vittoria sembra ipotecata per gli ospiti, che trovano il tris al 47′ minuto: Martinelli è scatenato e, dopo la nuova deviazione di Sanchez, arriva il tap-in di Nketiah. I Gunners si rilassano e, immediatamente, il Brighton accorcia: è Mitoma a firmare il 3-1, sfruttando l’errore di Tomiyasu e beffando Ramsdale. I Seagulls si esaltano ma, esattamente come nel primo tempo, vengono subito puniti: lancio perfetto di Ødegaard sulla corsa di Martinelli, che batte un Sanchez rivedibile e trova il poker al 70′ minuto. Non è ancora finita, perchè sei minuti più tardi il Brighton trova il 4-2 con Ferguson, sfruttando un errore di Saliba e avviando l’assedio finale. Nel finale Arteta si copre e trema, perchè Mitoma si vede annullare il 4-3 per fuorigioco. L’Arsenal però riesce a ereggere un muro davanti a Ramsdale e ottiene la quinta vittoria consecutiva, allungando ancora sul City, fermato sull’1-1 dall’Everton.

MANCHESTER CITY-EVERTON 1-1

Guardiola chiude il 2022 rallentando la sua rincorsa all’Arsenal: con l’Everton finisce 1-1. I Citizens passano in vantaggio nella prima frazione di gioco con il solito Erling Haaland: sotto la pioggia dell’Ethiad è Mahrez al minuto 24 a mettere dentro l’area il pallone scaraventato in porta col destro dal norvegese. Nel finale di primo tempo Stones colpisce anche un palo. Nella ripresa arriva il capolavoro di Gray, che al 64′ minuto pareggia con un destro a giro che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. I Toffees nel finale si chiudono e resistono all’assedio dei padroni di casa. Punto d’oro per l’Everton che sale a 15 punti in piena lotta salvezza. Si porta a quota 36, invece, il City.

WOLVERHAMTPON-MANCHESTER UNITED 0-1

Chiude il 2022 con una vittoria il Manchester United di ten Hag nella diciottesima giornata di Premier League. Al Molineux Stadium contro il Wolverhampton finisce 1-0. Nel primo tempo partita molto equilibrata, con qualche occasione più nitida per i Red Devils. Con Marcus Rashford fuori per motivi disciplinari è Alejandro Garnacho l’uomo più pericoloso, e al quarto d’ora spreca a tu per tu con Jose Sá dopo un regalo di Collins. Nella fase centrale crescono i Wolves, sotto i colpi di Podence e grazie al lavoro sporco di Diego Costa, ma non affondano. In finale di tempo è ancora Garnacho a rivelarsi pericoloso, ma ancora una volta spreca un’ottima chance. Nel secondo tempo spazio a Rashford da una parte e Adama Traorè dall’altra. Lo spagnolo dei Wolves comincia benissimo, mettendo dentro l’area una manciata di palloni interessanti. A decidere il match però è l’inglese classe 1997 dello United. Al minuto 76′ scambia con Bruno Fernandes, entra in area di rigore da sinistra, resiste fisicamente a Jonny e chiude col destro sul primo palo. Nel finale ci provano i padroni di casa, senza successo. I Red Devils salgono a quota 32, due punti di vantaggio sul Tottenham che domani affronta in casa l’Aston Villa. Marcus Rashford ha spiegato a fine match il motivo della sua esclusione. “Sono le regole della squadra, ho commesso un errore e credo possa accadere. Sono deluso di non aver giocato dall’inizio, ma capisco la decisione – ha spiegato l’attaccante del Manchester United a BT Sport -. E sono contento per la vittoria. Possiamo metterci una pietra sopra e andare avanti. Sono arrivato in ritardo a una riunione, ho dormito un po’ più del solito”.

NEWCASTLE-LEEDS 0-0

Rallenta il Newcastle, pareggiando 0-0 contro il Leeds a St. James’ Park. Un primo tempo a ritmi molto alti, con il Newcastle che cerca il vantaggio a più riprese, senza riuscirci. Nel secondo tempo canovaccio analogo, con i Magpies che spingono tanto sulla destra con la corsia Almiron-Trippier, ma devono fare i conti con un super Meslier. Il Newcastle rimane terzo in classifica, avvicinato dallo United che ora dista solamente 2 punti.

FULHAM-SOUTHAMPTON 2-1

Riprende a macinare punti il Fulham dopo la sconfitta contro il Tottenham. A Craven Cottage finisce 2-1 contro il Southampton. A sbloccare il match la conclusione balistica al volo da fuori area di Pereira deviata nella propria porta da Ward-Prowse al 32’minuto. Quest’ultimo diventa protagonista in positivo, al 56′ minuto quando firma il pareggio su punizione, specialità della casa. Nel finale tornano in vantaggio i Cottagers con il colpo di testa del portoghese Palinha all’88’ minuto. In pieno recupero, Mitrovic sbaglia un ininfluente calcio di rigore. Southampton sempre più fanalino di coda di questa Premier.

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE 0-2

Vittoria esterna per il Crystal Palace sul campo del Bournemouth: finisce 2-0. La squadra di Vieira indirizza la partita fin dal primo tempo, con il doppio vantaggio targato Ayew al 19′ minuto ed Eze con un destro di prima intenzione da fuori area al 36′ minuto. Nella ripresa, gli ospiti gestiscono abbastanza comodamente il match e portano a casa i 3 punti, salendo a quota 22. Fermo a 16, invece, il Bournemouth.