Premier League: L’Arsenal prova l’allungo, United ko a Newcastle

La 14^ giornata di Premier League sorride all’Arsenal, che allunga in vetta grazie al 2-1 al Wolverhampton firmato da Saka (6’) ed Odegaard (13’), mentre il Manchester United cede al Newcastle, che li supera in campo 1-0 ed in classifica: decide Gordon. Vittorie importanti in zona salvezza per Burnley (che rifila un 5-0 allo Sheffield e lo scalava al terzultimo posto), Brentford (regolato il Luton 3-1) ed Everton, 0-1 col Forest firmato McNeil.

ARSENAL-WOLVERHAMPTON 2-1

Trionfa e allunga in vetta l’Arsenal, che si impone per 2-1 contro il Wolverhampton. Avvio straripante dei Gunners, che aprono subito le marcature al sesto minuto con la bella giocata dell’asse Gabriel Jesus-Tomiyasu, finalizzata con il destro sottomisura di Bukayo Saka. Gli ospiti non reagiscono minimamente, e al 13’minuto, cadono di nuovo: azione corale meravigliosa della squadra di Arteta, conclusa dal sinistro preciso di Odegaard, che fa 2-0. I padroni di casa spingono continuamente, con Martinelli che va a pochi centimetri dal 3-0 dopo la mezzora, colpendo un palo in ripartenza. Al duplice fischio l’Arsenal è avanti di due gol, e nella ripresa le cose non cambiano: i padroni di casa continuano a controllare il match, gestendo cronometro e risultato. All’86’minuto Cunha prova ad accendere il finale di gara accorciando le distanze, quando però è ormai troppo tardi. Vince 2-1 l’Arsenal e allunga in vetta, a 33 punti e momentaneamente a +4 sul Manchester City. Fermo a quota 15 il Wolverhampton.

BRENTFORD-LUTON TOWN 3-1

Successo per il Brentford, che supera 3-1 il Luton Town. Un primo tempo dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, con gestione del possesso palla continuo e innumerevoli occasioni create. Nonostante la supremazia però gli ospiti riescono a difendersi, e ad evitare di subire gol: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa le Bees riescono a stappare la partita, e lo fanno con un uno-due micidiale nel giro di sette minuti: al 49’ minuto Maupay firma il gol del vantaggio, con Mee che al 56’minuto sigla il raddoppio, su assist del solito Mbeumo. Gli uomini di Edwards riescono a sorpresa ad accorciare le distanze al 76’ minuto con Jacob Brown, ma poi cadono nuovamente all’81’ minuto con il 3-1 finale della squadra di Frank, firmato dal subentrato Baptiste. Il Brentford sale a 19 punti, al decimo posto in classifica, dieci punti in più rispetto a quelli totalizzati dal Luton fin qui, quartultimo a quota 9.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 5-0

Vittoria importante in ottica salvezza per il Burnley, che stende lo Sheffield United 5-0. Pronti via e dopo pochi secondi i padroni di casa sono già avanti, con Jay Rodriguez che apre le marcature nel primo minuto di gioco e fa 1-0. La squadra di Kompany, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere forte, e al 29’ minuto trova anche il raddoppio: O’Shea pesca Bruun Larsen, che insacca il 2-0. Piove sul bagnato per gli ospiti al 46’, quando il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo a McBurnie. Per tutto il secondo tempo il Burnley gestisce comodamente il doppio vantaggio e l’uomo in più, dilagando con facilità sotto il segno di Amdouni: l’attaccante svizzero cala il tris al 73’ minuto, e due minuti più tardi confeziona l’assist per il poker firmato da Koleosho. Nel finale c’è spazio anche per la “Manita”, con Brownhill che all’80’ minuto segna la rete del 5-0 finale. Il Burnley con questo successo sale a 7 punti in classifica, e scavalca al terzultimo posto proprio lo Sheffield, ora penultimo a 5 punti.

NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER UNITED 1-0

Continua la stagione no dei Red Devils, che vengono superati in classifica dai Magpies, che salgono a 26 punti dopo il successo del St James’ Park. Fin dalle prime battute sono i padroni di casa a comandare il gioco, con Onana impegnato da Gordon ed Almiron nei primi venti minuti. La spinta dei bianconeri prosegue fino a fine primo tempo, quando Trippier trova il legno a negargli la gioia su calcio di punizione. Nel secondo tempo non cambia il copione, con il paraguaiano e Schar che colpiscono di poco a lato nei primi minuti e Gordon che sigla finalmente il vantaggio al 55’minuto, concretizzando un assist del terzino ex Atleti. Lo United non riesce a reagire al gol del Newcastle e cede inesorabilmente col passare dei minuti ai prossimi avversari del Milan in Champions League, che vincono e li scavalcano in classifica di due punti.

NOTTINGHAM FOREST-EVERTON 0-1

Importante successo esterno per i Toffees, che dopo la penalizzazione devono ricostruire la propria classifica ed iniziano a farlo grazie allo 0-1 in casa del Forest. Dopo i tentativi di entrambe le compagini nel primo tempo, il match viene deciso dai calci piazzati: Felipe colpisce il palo in avvio di ripresa sugli sviluppi di un corner per i padroni di casa, poi il punteggio si sblocca però su una situazione da calcio di punizione in cui McNeil è abile ad insaccare col destro al minuto 67 e portare avanti gli ospiti. L’Everton sale così a 7 punti in classifica (con dieci di penalizzazione), mentre restano a tredici gli uomini di Cooper.