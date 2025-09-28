Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Premier League: L’Arsenal ribalta il Newcastle al 96′. Tris Villa

Nelle gare della Domenica della 6^ giornata di Premier League l’Arsenal esplode in festa al fotofinish, perché ribalta il Newcastle al 96’ minuto: Gabriel completa la rimonta dei Gunners segnando la rete del 2-1 in pieno recupero. L’Aston Villa rimonta il Fulham: 3-1 dei Villans sui Cottagers

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 16: Leandro Trossard of Arsenal celebrates scoring his team's second goal with Mikel Merino during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Athletic Club and Arsenal FC at Estadio de San Mames on September 16, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Juanma - UEFA/UEFA via Getty Images)

In una delle gare della domenica della 6^ giornata di Premier League, l’Arsenal trova tre punti pesantissimi: i Gunners ribaltano 2-1 il Newcastle in trasferta e salgono al secondo posto a -2 dal Liverpool. Magpies avanti al 34’ minuto con Woltemade, che realizza la rete su assist di Tonali, poi Merino all’84’ minuto e Gabriel al fotofinish, al 96’ minuto, regalano il successo ad Arteta. Nell’altra gara, bella rimonta anche dell’Aston Villa, che in casa ribalta il Fulham 3-1 con le reti di Watkins, McGinn e Buendia dopo il vantaggio di Jimenez.

ASTON VILLA-FULHAM 3-1
L’Aston Villa trova la prima vittoria stagionale alla sesta occasione: Fulham ribaltato 3-1. Avvio shock per i padroni di casa, con Jimenez che gela il Villa Park dopo meno di tre minuti con la rete dell’1-0. La formazione allenata da Emery riporta la sfida in equilibrio poco prima dell’intervallo, con Watkins che raccoglie l’assist di Digne e insacca il pari. Al rientro in campo dopo la pausa i Villans completano la rimonta: Buendia innesca McGinn al 49’ minuto per il 2-1. L’argentino trova gloria personale due minuti più tardi, quando chiude i conti con il tris del definitivo 3-1. Prima vittoria dell’Aston Villa, che sale a 6 punti: il Fulham resta fermo a quota 8.

NEWCASTLE-ARSENAL 1-2
Gioia totale ed incontenibile per l’Arsenal, che ribalta il Newcatle allo scadere per 2-1 a St. James Park. I Gunners cercano di partire forte, con Gyokeres che guadagna un calcio di rigore poi revocato dal Var. I padroni di casa provano a reagire, e poco dopo la mezzora inaugurano la girandola di emozioni della partita: al 34’ minuto il corner di Tonali, in combinazione con Gordon, porta l’italiano a pennellare il cross per l’incornata di Woltemade, che vale la rete del vantaggio: 1-0. I londinesi sono sotto anche all’intervallo, ma nella ripresa parte il forcing ospite per cercare il pari. Dopo un lungo assedio gli uomini di Arteta riescono a pareggiare i conti: al minuto 84, con una situazione simile a quella del gol di Woltemade, Rice pesca il colpo di testa vincente di Merino. Gli uomini di Arteta non si accontentano, e ad una manciata di secondi dal triplice fischio completano la clamorosa rimonta: al 96’ minuto, infatti, altro corner fatale per i bianconeri, con Gabriel che incorna in rete il 2-1 definitivo. Vince l’Arsenal e sale a 13 punti, a -2 dal Liverpool capolista: il Newcastle resta fermo a 6, con una sola vittoria all’attivo.

