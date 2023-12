Premier League: L’Aston Villa aggancia i Reds, City ok, Utd ko

Nella 20^ giornata di Premier League, ultimo turno del 2023, arriva una vittoria facile per il Manchester City, che si impone per 2-0 contro lo Sheffield grazie a Rodri ed Alvarez mentre cade ancora lo United, sconfitto 2-1 in casa del Nottingham Forest. La doppietta di Palmer lancia il Chelsea nel 3-2 sul campo del Luton, stesso risultato per l’Aston Villa in casa contro il Burnley. Bene il Wolverhampton, che travolge 3-0 l’Everton, e il Crystal Palace, vittorioso in rimonta per 3-1 contro il Brentford.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 2-1

Ancora una sconfitta per il Manchester United, che non riesce a dare continuità al successo in rimonta contro l’Aston Villa e cade per 2-1 sul campo del Nottingham Forest. La prima frazione di gioco si gioca su ritmi decisamente bassi, con poche occasioni da gol. I padroni di casa partono meglio, ma con il passare dei minuti i Red Devils sembrano poter prendere le misure ai loro avversari. Al duplice fischio il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma nella ripresa le cose cambiano: gli uomini di Nuno Espirito Santo stappano la gara al 64’ minuto, grazie alla rete dell’ex Bologna Nico Dominguez. La reazione della squadra di ten Hag arriva, e al 78’ minuto Rashford torna al gol pareggiando i conti, su assist di Garnacho. Nel miglior momento degli ospiti ecco però che il Forest torna avanti: all’82’ minuto invenzione dell’ex di giornata Elanga, che apparecchia per il 2-1 di Gibbs-White. Nei dieci minuti di recupero finali i rossi di Manchester ci provano in tutti i modi, ma non riescono nell’impresa del secondo pareggio. Finisce 2-1, con il Nottingham che sale al quindicesimo posto, a quota 20 punti. Frena ancora lo United, settimo a 31 punti in classifica.

ASTON VILLA-BURNLEY 3-2

Successo a fatica per l’Aston Villa, 3-2 casalingo nel finale contro il Burnley. La squadra di Emery parte subito con intensità, e poco prima della mezzora sblocca il risultato: al 28’ minuto Watkins lavora bene un pallone in area e apparecchia per Bailey, che fa 1-0 col mancino. La reazione degli uomini di Kompany arriva immediatamente: due minuti più tardi, sugli sviluppi di palla inattiva, Amdouni raccoglie la sponda di testa di O’Shea e insacca il pari. I padroni di casa non ci stanno, e a pochi minuti dal duplice fischio rimettono il muso avanti. Ancora grande lavoro di Watkins, che attende l’inserimento di Diaby e sforna il secondo assist, per il 2-1 del francese al 41’ minuto. Nella ripresa piove sul bagnato per gli ospiti, che al 56’ minuto rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Berge (doppia ammonizione). Nonostante l’uomo in meno gli ospiti riescono clamorosamente a riprenderla, con Foster che al 71’minuto trova il secondo pareggio della gara, con il 2-2 su assist di Gudmundsson. Nel finale i Villans riescono a portare a casa i tre punti, con il calcio di rigore trasformato da Douglas Luiz all’89’ minuto. L’Aston Villa vince 3-2 e aggancia il Liverpool (impegnato lunedì) in vetta alla Premier a 42 punti. Bloccato a 11 punti il Burnley, in penultima posizione.

MANCHESTER CITY-SHEFFIELD UNITED 2-0

Tutto facile per il Manchester City, che all’Etihad piega 2-0 lo Sheffield. Dominio incontrastato per gli uomini di Guardiola, che al 14’minuto stappano la partita: assist di Foden per il sigillo di Rodri. Dopo lo svantaggio gli ospiti non reagiscono, con i padroni di casa che continuano a premere sull’acceleratore. Nonostante la supremazia i blu di Manchester non riescono a trovare il raddoppio, con il primo tempo che si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa le cose non cambiano, e all’ora di gioco i Citizens aumentano il divario: al 61’ minuto giocata sulla sinistra di Bobb per Foden, che pesca in area Alvarez per la zampata del 2-0. Dopo la seconda rete il City gestisce ampiamente il possesso palla, quasi soporifero, senza mai affondare con insistenza. Vince il Manchester City 2-0 e aggancia l’Arsenal a 40 punti, al terzo posto e a -2 da Liverpool e Aston Villa (City, Liverpool e Arsenal con diciannove partite disputate). Resta ultimo lo Sheffield, a quota 9 punti.

WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0

Terza vittoria consecutiva per il Wolverhampton, che travolge l’Everton 3-0. I gialloneri fanno valere il fattore campo fin dalle primissime battute, dettando il ritmo della gara. Al 25’ ecco che arriva il gol dell’1-0, firmato da Max Kilman. I Toffees accusano il contraccolpo psicologico, e non riescono a mettersi in moto per cercare il pari: il primo tempo si chiude con i Wolves avanti di una rete. Nella ripresa la squadra di O’Neil chiude di fatto la pratica, con un uno-due micidiale: al 53’ minuto, Cunha sigla il raddoppio, su assist di Hwang, e otto minuti più tardi arriva anche il 3-0. Il brasiliano torna protagonista, questa volta inventando per il tris di Dawson. Gli uomini di Dyche sembrano non riuscire minimamente a riaccendersi nel finale, con l’incontro che si spegne senza ulteriori sussulti. Vince il Wolverhampton 3-0 e sale a 28 punti in classifica, insieme al Chelsea. Fermo a quota 16 l’Everton, pericolosamente quartultimo.

CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 3-1

Tris del Crystal Palace, che va sotto di un gol ma poi trionfa nel 3-1 in casa contro il Brentford. Doccia fredda per i padroni di casa al secondo minuto di gioco, con Lewis-Potter che batte Henderson e porta in vantaggio gli ospiti. Gli uomini di Hodgson non si lasciano abbattere, e prima del quarto d’ora di gioco riportano il match in equilibrio: assist di Ayew per l’1-1 di Olise. I Glaziers continuano a premere dopo il pari, e al 39’ minuto completano la rimonta: Mitchell pesca Eberechi Eze, che firma il 2-1 con il diagonale sinistro. In avvio di secondo tempo gli Eagles chiudono i conti, poco prima dell’ora di gioco: al 58’ minuto, Olise sigla la sua doppietta personale, con il 3-1 che chiude di fatto la partita. Con questo successo il Crystal Palace sale al tredicesimo posto, a quota 21 punti, scavalcando tra le altre proprio il Brentford, quindicesimo a 19 punti.

LUTON TOWN-CHELSEA 2-3

Il Chelsea chiude il 2023 con una vittoria, 3-2 in casa del Luton Town. In avvio i padroni di casa tengono il possesso del pallone, ma al 12’ minuto cadono e subiscono l’1-0: passaggio horror di Kaboré, direttamente sui piedi di Palmer, che scarica in porta il potente diagonale sinistro del vantaggio. Dopo la rete incassata gli uomini di Edwards tornano a fare la partita, spaventando più volte i Blues. Nel miglior momento degli Hatters però, la formazione allenata da Pochettino raddoppia: al 37’ minuto, destro secco potentissimo di Madueke, dopo un’ottima ripartenza innescata da Palmer. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa il canovaccio non cambia: il Chelsea continua ad attendere, per fare poi male in ripartenza. Al 70’ minuto, gli ospiti mettono la partita in cassaforte: Jackson difende palla e lancia in profondità Palmer, il quale supera il portiere con una magia di suola e insacca il 3-0, con la sua doppietta personale (la prima in Premier League). Dieci minuti più tardi l’ex Barkley accorcia le distanze con l’incornata di testa sugli sviluppi di un corner, accendendo il finale del match. Dopo una traversa colpita da Doughty, Adebayo riapre clamorosamente tutto con il tap-in all’87’ minuto (dopo un colpo di testa dello stesso Doughty respinto), ma la rete dell’attaccante inglese è l’ultimo squillo dell’incontro. Vince il Chelsea 3-2 e sale a 28 punti in classifica, mettendo nel mirino il Newcastle al nono posto. Fermo a quota 15 il Luton, terzultimo in solitaria.