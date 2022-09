Premier League: Lo United non si ferma, Arsenal ko 3-1! Il Brighton vola

Nelle gare della 6^ giornata di Premier League grande spettacolo e tanto divertimento. Apre la giornata, la spettacolare sfida tra Brighton e Leicester, che termina 5-2 per i padroni di casa. Il Leicester era passato in vantaggio con Iheanacho, poi l’autogol di Thomas e la rete di Caicedo avevano ribaltato il risultato prima del pareggio di Daka. Nel secondo tempo dominio del Brighton con la doppietta di Marc Allister e il gol di Trossard. Dopo le vittorie di Chelsea e Tottenham e i pareggi di Liverpool e Manchester City, grande spettacolo nel big match tra Manchester United e Arsenal nella gara delle 17:30. I Red Devils trovano la quarta vittoria consecutiva, dopo l’inizio shock, sconfiggendo per 3-1 i Gunners, che restano primi ma non colgono la possibilità di allungare in classifica su Manchester City e Tottenham. La squadra di Arteta trova la sua prima sconfitta in campionato: per lo United decisivo il gol del neo-arrivato Antony e la doppietta di Rashford, vana la rete di Saka. CR7 entra al 58′ minuto, Ten Hag si porta a -3 dalla vetta.

BRIGHTON- LEICESTER 5-2

Il Brighton continua a volare in Premier League. I Seagulls battono il Leicester e trovano la quarta vittoria in sei giornate e si piazzano al quarto posto in classifica, a -1 da Tottenham e Manchester City. La squadra allenata da Graham Potter continua a volare e centra la quarta vittoria nelle prime sei giornate di campionato, salendo al quarto posto in classifica ad un punto di distanza dal Tottenham e dal Manchester City schiacciasassi di Guardiola e Haaland. Il Leicester crolla all’ Amex Arena ed è sempre più, tristemente, ultimo. Anche se sono proprio le Foxes ad andare in vantaggio dopo meno di un minuto con il tap in a porta vuota di Iheanacho, ma la risposta è immediata e, già, al 15′ minuto il Brighton ha già ribaltato la situazione. Prima con una sfortunata autorete di Thomas, poi con il diagonale di Caicedo. Patson Daka pareggia al 33′ minuto. Poi nella ripresa sale in cattedra uno scatenato MacAllister. Dopo soli due minuti gli viene annullato un eurogol per un fuorigioco millimetrico. Al 64′ minuto Trossard segna il 3-2, poi il numero 10 decide di mettersi in mostra e si mette in proprio, mostrando a tutti le sue qualità. Al 71′ minuto segna su calcio di rigore il poker e all’ultimo minuto di recupero si inventa una traiettoria incredibile su un calcio di punizione che fissa il risultato finale sul 5-2.

MANCHESTER UNITED- ARSENAL 3-1

Va al Manchester United il big match che chiude la 6^ giornata di Premier League contro la capolista Arsenal, che rimane in testa. I Red Devils si portano a -3 dai Gunners, piegati 3-1. Sono bastati 35 minuti ad Antony Santos per segnare il suo primo gol da calciatore del Manchester United. Contro l’Arsenal di Arteta, capolista della Premier, il brasiliano ha segnato di mancino battendo Ramsdale su assist di Rashford, portando in vantaggio i Red Devils a Old Trafford. In settimana il suo acquisto dall’Ajax era stato ufficializzato per la cifra di 100 milioni. Erik ten Hag ha deciso di schierarlo subito, dal primo minuto, mandando nuovamente in panchina Cristiano Ronaldo (oltre a Harry Maguire). Lui lo ha ripagato segnando all’esordio e sbloccando la partita, in un’azione in cui la difesa dell’Arsenal si è fatta trovare impreparata. Dopo un quarto d’ora di ripresa, l’Arsenal ha pareggiato i conti Bukayo Saka, ma a quel punto è salito in cattedra Rashford che con la sua doppietta nel giro di dieci minuti, prima al 65′ minuto, poi al 75′ minuto, ha regalato i punti in palio alla squadra di Ten Hag.