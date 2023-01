Premier League: Lo United vince il derby, De Zerbi travolge i Reds

Nel derby di Manchester, della 20^ giornata di Premier Leauge, all’Old Trafford la spunta 2-1 lo United: vana la rete di Grealish al 61′ minuto, ma il City recrimina un fuorigioco sull’1-1. Rashford lascia a Bruno Fernandes al 79′ minuto e segna poi la rete decisiva: Red Devils ora -1 da Guardiola. Male il Liverpool che cade 3-0 col Brighton di Roberto De Zerbi: segnano March (doppietta) e Welbeck. Ko anche Leicester ed Everton contro Nottingham e Southampton, i Wolves vincono 1-0 col West Ham.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 2-1

Il derby di Manchester va allo United, che rimonta lo svantaggio e batte 2-1 il City tra le polemiche. La gara è molto bloccata nel primo tempo, ma si ravviva dopo la mezz’ora. È lo United avere le migliori chances, con un ispirato Rashford. Al 35′ minuto l’attaccante salta un avventato Ederson e si vede negare il gol dal salvataggio sulla linea di Akanji, tre minuti più tardi invece è decisivo il portiere. L’ultima chance è del City, con la conclusione dalla distanza di Walker che fa la barba al palo. Si va dunque al riposo sullo 0-0. Nella ripresa entrano Antony e Grealish, e quest’ultimo è subito decisivo: l’ex Aston Villa incorna di testa il cross di De Bruyne, al 16° assist stagionale, e sblocca la sfida al 61′ minuto. Ten Hag reagisce inserendo Garnacho e la sua freschezza ravviva i Red Devils, che al 79′ minuto pareggiano: Rashford parte in offside, se ne avvede e dopo qualche metro lascia palla a Bruno Fernandes, che trova l’1-1. Sembra trattarsi di una chiara posizione attiva, con annesso annullamento del gol, invece, l’arbitro convalida tra le proteste del Man City. La squadra di Guardiola perde serenità, e tre minuti più tardi affonda: Garnacho mette in mezzo e nessuno vede Rashford, che parte alle spalle dell’ultimo difensore e beffa Ederson. Vince così 2-1 il Manchester United, nella nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni per ten Hag (la quinta in Premier): i Red Devils interrompono una serie di tre ko consecutivi nel derby, tra cui spiccava l’umiliante 6-3 dell’andata, e si portano a -1 dal City. Domani l’Arsenal potrebbe allungare ancora sulle inseguitrici.

BRIGHTON-LIVERPOOL 3-0

Impresa del Brighton di Roberto De Zerbi che batte 3-0 il Liverpool al Falmer Stadium. Subito in affanno i Reds che già all’8’ minuto devono ringraziare Alexander-Arnold che salva sul tentativo a giro di March. Prima dell’intervallo l’arbitro England assegna un rigore ai Seagulls, ma poi lo revoca per iniziale fuorigioco. All’inizio della ripresa sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio, con March che approfitta di uno svarione difensivo di Matip e infila alle spalle di Alisson. Pochi minuti più tardi è ancora l’esterno classe 1994 a colpire per il 2-0 con un preciso diagonale che non lascia scampo al brasiliano ex Roma. Il Liverpool sembra non essere sceso in campo ed emerge il palleggio ordinato degli uomini dell’ex allenatore del Sassuolo, che potrebbero anche calare il tris con Mitoma, ma il giapponese colpisce debole e centrale. Gakpo cerca poi di dare la scossa ai suoi, ma il centravanti olandese trova un attento Sanchez. La disfatta di Klopp porta infine il nome di Danny Welbek che all’ 82’minuto è lesto e bravo ad ingannare Konaté con un elegante palleggio e a beffare con un esterno al volo il portiere: 3-0. Sesta vittoria di sempre contro il Liverpool per il Brighton che sale così a 30 punti e scavalca i Reds, autori di una prestazione insufficiente.

EVERTON-SOUTHAMPTON 1-2

Tre punti pesanti quelli del Southampton in casa dell’Everton, che viene battuto per 2-1 . Sono le Toffees a segnare l’1-0 con Amadou Onana che insacca di testa su calcio d’angolo al 39’. Nel secondo tempo arriva la risposta degli ospiti che conquistano il pareggio al 46’ minuto con Ward-Prowse che deposita la sfera alle spalle di Pickford. Calvert-Lewin cerca poi il gol del sorpasso, ma la traversa impedisce ai padroni di casa di riportarsi in vantaggio. Al 78’ minuto, è ancora il centravanti dei Saints a pungere, con la sua punizione che vale il gol del 2-1. Sale così a 15 punti il Southampton, che aggancia proprio l’Everton in uno scontro cruciale per la bassa classifica di Premier League.

NOTTINGHAM-LEICESTER 2-0

Vittoria del Nottingham che batte 2-0 il Leicester. Poche emozioni del primo tempo, che si chiude in parità. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano l’1-0 con Johnson al 59’ minuto che deve attendere un lungo consulto al Var per poter finalmente esultare. All’85’ minuto, è ancora il ventunenne gallese a chiudere i conti, anticipando i difensori avversari e firmando il definitivo 2-0. Il Nottingham vola così a 20 punti, lasciando a 17 il Leicester.

WOLVERHAMPTON-WEST HAM 1-0

Tre punti anche per il Wolverhampton che vince di misura (1-0) contro il West Ham. I primi 45 minuti non regalano né emozioni, né gol. Poi al 48’ minuto è Podence a far esultare il Molineux con un piazzato che si infila nell’angolino basso di destra. Sullo scadere Raul Jimenez sigla il raddoppio, ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. I Wolves resistono e scavalcano in classifica proprio il West Ham per effetto dei 17 punti fin qui conquistati, mentre gli Hammers restano fermi a quota 15.

BRENTFORD-BOURNEMOUTH 2-0

Il Brentford piega 2-0 il Bournemouth al Community Stadium. Le Cherries perdono subito Cook per infortunio, che al 35’ minuto deve lasciare il campo a Pearson. Due minuti più tardi l’episodio decisivo con un rigore dubbio assegnato ai padroni di casa: Toney dal dischetto fa 1-0 e porta a 13 il suo bottino stagionale di reti in Premier League. Sullo scadere dei primi 45 minuti, Billing prova a pareggiare, ma il suo sinistro è centrale. La ripresa vede gli ospiti attaccare a testa bassa, ma la diga dei padroni di casa regge. Nel momento migliore, però, arriva il raddoppio di Jensen, che arriva a rimorchio su un contropiede e infila Neto per il 2-0. Con questa vittoria, i biancorossi salgono a 29 punti scavalcando momentaneamente Liverpool e Chelsea. Questo ko, invece, avvicina pericolosamente gli uomini di O’Neil alla zona retrocessione, ora distante solo una lunghezza.