Premier League: Luis Diaz salva il Liverpool, Aston Villa ko

Mezzo passo falso del Liverpool, che nell’11^ giornata di Premier League pareggia 1-1 sul campo del Luton. Dopo le tante occasioni avute da Núñez, che sbaglia un gol clamoroso a metà ripresa, il club neopromosso sblocca la sfida con il contropiede all’80’ di Chong, ma al 95′ minuto Luis Diaz evita il ko a Klopp. I Reds scivolano comunque a -3 dal City, col Tottenham che può andare a +5. Risultato a sorpresa nel pomeriggio di Premier League: il Nottingham Forest ha infatti battuto per 2-0 l’Aston Villa nella prima gara domenicale dell’11° turno di campionato. Per i Villas un ko inatteso e che frena le ambizioni europee della squadra di Emery, mentre sono tre punti pesantissimi in ottica salvezza quelli conquistati dai padroni di casa. Sblocca la sfida al quinto di gioco una vecchia conoscenza del calcio italiano come Ola Aina, mentre in apertura di ripresa ci pensa il belga Orel Mangala a mettere in rete il 2-0 che chiude la contesa.

LUTON TOWN-LIVERPOOL 1-1

Serve un gol di Luis Diaz per evitare il ko del Liverpool, che pareggia 1-1 sul campo di un Luton che, fino al 95′, accarezza il sogno della sua seconda vittoria in campionato: la prima, tra l’altro, era arrivata sul campo dell’Everton. Solo un punto, dunque, per la formazione di Klopp, che paga anche i clamorosi errori di Darwin Núñez. L’uruguaiano colpisce subito un legno e la sensazione è che siano le prove generali di un gol che, però, non arriverà mai. La prima occasione per i padroni di casa si concretizza al 15′ minuto, con Kaboré che con il destro manda alto sopra la traversa da dentro l’area, mentre sei minuti dopo è Salah, di sinistro e di controbalzo, a non inquadrare lo specchio della porta. Ci pensa poi Kaminski a mantenere la porta inviolata parando su Diogo Jota. La più grande occasione per i Reds arriva però al 70′ minuto: cross, sponda di testa di Salah e Núñez, all’interno dell’area piccola, sbaglia da pochi passi il possibile 1-0. Un errore clamoroso che sembra risultare fatale, perché all’80’ minuto il Luton passa in vantaggio con il contropiede rifinito da Kaboré e realizzato da Chong, che batte Alisson e fa impazzire Kenilworth Road. Al 95′ minuto, però, Luis Diaz scaccia via i fantasmi della sconfitta raccogliendo di testa il cross di Elliott e impattando per l’1-1. Resta comunque un risultato negativo per il Liverpool, che scivola a -3 dal City e spera ora nel Chelsea, o il Tottenham andrà a +5. Il Luton, invece, sale a 6 e aggancia il Bournemouth, ma si mangia le mani per due punti persi che avrebbero significato la momentanea salvezza.

NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA 2-0

Il Nottingham torna alla vittoria battendo 2-0 l’Aston Villa di un per nulla positivo Nicolò Zaniolo. Padroni di casa subito in vantaggio al 5′ minuto con il destro dal limite di Aina che finisce all’angolino basso. L’ex Roma, al 36′ minuto, ha l’occasione per pareggiare ma spara addosso a Vlachodimos, lasciando tuttavia il posto a Bailey nell’intervallo. A tradire i Villans, poi, è il Dibu Martinez: il vincitore del Premio Yashin respinge malamente la conclusione di Mangala e toglie il pallone dalla porta quando ha già superato la linea. Così, è inevitabile il 2-0 per il Nottingham al 47′ minuto. Tra gli ospiti, gli unici a provarci sono Watkins e Diaby, senza però riaprire i giochi. Niente zona Champions per l’Aston Villa che resta quinto a -2 da Liverpool e Arsenal, mentre il Nottingham si porta a 13 punti, a +7 sulla retrocessione.