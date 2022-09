Premier League: Negli anticipi vincono Fulham e Aston Villa

Negli anticipi dell’8^ giornata il Nottingham Forest perde in casa per 2-3 contro il Fulham ed è in profonda crisi e rimane inchiodata in penultima posizione a 4 punti. Nell’altra gara l’Aston Villa supera di misura, con una rete di Ramsey, il Southampton. Villans raggiungono i Saints a quota 7 punti e sono appaiati al 12° e al 13° posto in classifica

Torna in campo la Premier League che non si era giocata lo scorso questo weekend. Infatti, era stata rinviata la settima giornata di campionato, che prevedeva tra le altre sfide anche Manchester City-Tottenham e l’esordio di Graham Potter con il Chelsea in casa del Fulham. Si disputerà più avanti, in data da destinarsi. Il rinvio era dovuto alla morte della Regina Elisabetta: nel momento di lutto nazionale, il Regno Unito ha sottolineato come ci siano cose più importanti del calcio. Così la Premier, a cui era stata lasciata la libera scelta dal governo inglese, ha preferito lasciare spazio al dolore e al raccoglimento per la morte della Regina Elisabetta II, che è scomparsa la sera dell’8 settembre all’età di 96 anni, di cui 70 di regno. Il calcio quindi si era fermato “In segno di rispetto per Sua Maestà”.

La Premier League riparte. Non a pieno regime, ma riparte. Dopo lo stop dello scorso fine settimana in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II, questo weekend torna il campionato inglese: si giocheranno sette delle dieci gare valevoli per l’ottava giornata. Rinviate per motivi di ordine pubblico Chelsea-Liverpool, originariamente in programma domenica 18 settembre, il giorno prima dei funerali della Regina, e Manchester Utd-Leeds, sempre domenica e sempre per ordine pubblico, con molte forze di polizia dirottate a Londra in considerazione anche del grande afflusso di gente previsto nella capitale inglese. Confermato anche lo stop per Brighton-Crystal Palace (doveva giocarsi sabato 17 settembre). Il motivo, però, è dovuto ad uno sciopero ferroviario.

Crisi nera per il Nottingham Forest che perde anche contro il Fulham nell’anticipo dell’8^ giornata di Premier League. Gli ospiti si impongono con il risultato di 2-3 e salgono a 11 punti al 6° posto, con la squadra di Cooper che rimane ferma a 4 punti in penultima posizione. Match che si sblocca al minuto 11, con la rete di Awoniyi. Il Fulham si sveglia, e forte, nel secondo tempo. Rete di Adarabioyo al minuto 54′, rete di Palhinha al 57′ minuto e rete di Reed, dopo 3 minuti, al 60′ minuto. 3 gol in 6 minuti che sballottolano il Forest. Padroni di casa che provano a reagire, segnando con O’Brien, ma non basta per cambiare la storia del match. Nell’altra sfida successo di misura per 1-0 dell’Aston Villa contro il Southampton: 13° posto per i padroni di casa a 7 punti, 12° per i Saints, raggiunti a 7 punti dai rivali. I Villains portano a casa il massimo risultato col minimo sforzo: una rete di Ramsey sul finire del primo tempo, al 41′ minuto.