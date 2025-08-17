Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Premier League: Poker City, bene il Tottenham, pari Newcastle

Nelle gare del Sabato della 1^ giornata, quella che dà il via ufficiale alla stagione 2025-2026 di Premier League, Reijnders si prende subito il City: si apre con un 4-0 sui Wolves il campionato di Guardiola, nel segno dell’ex Milan. Vince il Tottenham, brilla anche il Sunderland col West Ham. Pareggia il Newcastle

Ago 17, 20253 Lettura
ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Erling Haaland #9 of Manchester City celebrates and acknowledges fans following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

Inaugurata venerdì sera dalla pirotecnica sfida vinta dal Liverpool sul Bournemouth, la prima giornata della nuova stagione 2025-2026 di Premier League prosegue con il successo del Manchester City per 4-0 in casa del Wolverhampton: in gol Haaland (doppietta), Reijnders e Cherki. Il Newcastle pareggia invece 0-0 con l’Aston Villa, mentre il Tottenham batte 3-0 il Burnley. Stesso risultato inflitto dal Sunderland al West Ham. È invece 1-1 tra Fulham e Brighton, rimontato da Muniz.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-4

La nuova stagione del Manchester City parte dal Molineux di Wolverhampton, dove la squadra di Pep Guardiola vuole iniziare subito con il piede giusto. In attesa di capire se riuscirà a portare Donnarumma sulla sponda blu di Manchester, il manager catalano schiera tra i pali dal 1’ minuto il giovane Trafford, ricomprato dal Burnley per circa 34 milioni di euro, con Reijnders invece titolare a centrocampo. A trovare per primi la via del gol sono però i Wolves con Munetsi al 25’ minuto, ma la gioia dei Lupi dura giusto una manciata di secondi: la rete viene infatti annullata per fuorigioco. Il City recepisce il messaggio e suona la carica: Haaland sfrutta al meglio il cross di Rico Lewis, illuminato da una spettacolare giocata di Reijnders, e timbra l’1-0 al 35’ minuto. Proprio l’ex Milan realizza poi il suo primo gol all’esordio in Premier League tre minuti più tardi, con un mancino che non lascia scampo a Sá. I Citizens si portano così sul 2-0 in pochi minuti, con Haaland che amplia poi il gap al 60’ minuto con il gol del 3-0, su assist di uno scatenato Reijnders. Il City si diverte e all’81’ minuto cala pure il poker con Cherki, per il 4-0 che chiude ogni discorso e regala ai due nuovi acquisti degli Sky Blues un ottimo esordio.

ASTON VILLA-NEWCASTLE 0-0

L’Aston Villa ospita il Newcastle di Sandro Tonali al Villa Park, dove va in scena la sfida tra due squadre che la scorsa stagione hanno chiuso la classifica a pari punti. I Magpies giocano un primo tempo nettamente migliore rispetto alla formazione di Emery, ispirati dal nuovo acquisto Elanga e da Gordon, ma le parate di Bizot tengono invariato lo 0-0 all’intervallo. Al 66’ minuto il Villa si ritrova poi in dieci per il rosso diretto a Konsa, ma l’uomo in più non basta al Newcastle per sbloccare il risultato, con il match che si chiude quindi a reti inviolate in quel di Birmingham.

TOTTENHAM-BURNLEY 3-0

A pochi giorni dal ko rimediato ai calci di rigore contro il Psg nella Supercoppa europea, il nuovo Tottenham di Thomas Frank accoglie il neopromosso Burnley a Londra. L’avvio di gara si tinge subito di bianco, con gli Spurs che passano infatti avanti 1-0 al decimo: Kudus costruisce sulla destra e poi offre a centro area un cross che Richarlison trasforma in gol con un gran tiro al volo. Sempre il brasiliano timbra poi la doppietta al 60’ minuto, ancora su assist di Kudus: l’ex Everton realizza un meraviglioso gol da copertina, battendo Dubravka con una spettacolare mezza rovesciata. A segnare il 3-0 al 66’ minuto ci pensa invece Brennan Johnson, eroe per il Tottenham lo scorso anno in finale di Europa League. Si chiude quindi con una vittoria netta l’esordio in campionato degli Spurs di Vicario, che provano così a dimenticare subito la rimonta subita dal Psg.

BRIGHTON-FULHAM 1-1

Brighton e Fulham scendono in campo all’Amex Stadium, per la partita che dà avvio alla stagione delle due formazioni allenate da Hürzeler e Marco Silva. I padroni di casa trovano un gol dopo appena quattro minuti, ma la rete viene annullata dal Var perché il pallone era uscito dal campo in precedenza. Questa resta la più grande occasione del primo tempo, con il risultato che si sblocca poi nella ripresa, quando a portare avanti i Seagulls è O’Reily: Berge commette un fallo da rigore su Rutter e l’ex prodotto proprio dell’Academy del Fulham fa 1-0 dal dischetto al 55’ minuto. Sembra tutto apparecchiato per un successo del Brighton e, invece, al 97’ minuto Rodrigo Muniz pareggia per il Fulham. Obiettivo di mercato dell’Atalanta, il centravanti dei Whites fissa quindi il risultato finale sull’1-1, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

SUNDERLAND-WEST HAM 3-0

Conquistata la promozione in Premier League dopo otto anni d’assenza, grazie alla vittoria nella finale dei playoff di Championship sullo Sheffield United, l’avventura del Sunderland in massima divisione riparte dalla sfida interna contro il West Ham. Nella bellissima cornice dello Stadium of Light a partire meglio sono gli Hammers di Graham Potter, tanto che intorno alla mezz’ora è necessario un decisivo intervento in scivolata di Ballard per negare il gol a Diouf. Il West Ham gestisce il possesso palla, ma il Sunderland si difende con ordine e alla pausa il tabellone recita sempre 0-0. I Black Cats prendono allora fiducia e al 61’ minuto segnano l’1-0 con Mayenda, bravo a insaccare di testa sul cross di Alderete. Impazzisce così di gioia il popolo dei Mackems, che si gode poi anche l’inzuccata di Ballard che vale il 2-0 al 73’ minuto. A completare una splendida giornata per la squadra di Le Bris è, infine, Isidor in pieno recupero, con il 3-0 finale che regala un ritorno in Premier League da sogno al Sunderland.

Nello Paolo Pignalosa

