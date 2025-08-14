Premier League, si parte! Calendario completo, squadre e i big match

Ci siamo, la Premier League 2025/2026 partirà ufficialmente il prossimo 15 agosto e lo farà con l’anticipo della prima giornata che vedrà il Liverpool campione in carica ospitare ad Anfield il Bournemouth. Una primo turno ‘lungo’, con partite snocciolate in quattro giorni e che si concluderà il successivo 18 agosto, in cui ci sarà subito un big match, quello tra Manchester United e Arsenal. Liverpool-Arsenal alla terza giornata, Arsenal-Manchester City alla quinta come il derby di Liverpool. All’11° turno la sfida tra Guardiola e Slot. Ultima giornata in programma il 24 maggio 2026.
Premier League 2025-2026
La Premier League 2025-2026 prenderà il via a Ferragosto con Liverpool-Bournemouth e Manchester United-Arsenal primo big match, e si chiuderà domenica 24 maggio con tutte le 10 partite dell’ultima giornata in contemporanea, come da tradizione. La Premier League ha ufficialmente alzato il sipario sul suo 2025-26, rivelando il calendario di 38 giornate (33 nei fine settimana, 5 infrasettimanali): un percorso lungo ed intenso di 380 partite che incoronerà la nuova squadra campione.
Primo weekend da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, aperto da Liverpool-Bournemouth (venerdì alle 21 italiane) e chiuso dal ritorno nel massimo campionato del Leeds di Willy Gnonto che ospita l’Everton. Il clou sarà domenica alle 17.30 italiane con United-Arsenal, primo big match della stagione. Il Chelsea di Maresca debutterà qualche ora prima, alle 15, a Stamford Bridge contro il Crystal Palace nel primo dei 42 derby di Londra in programma. Il giorno prima, sabato, tra le 6 partite del menù risaltano Aston Villa-Newcastle come primo lunch match, il debutto del nuovo Tottenham di Thomas Frank in casa contro il Burnley e Wolverhampton-Manchester City come prima della nuova era per la squadra di Guardiola.
I BIG MATCH
Liverpool-Arsenal, prima contro seconda del 2024-25, è per il weekend del 30 agosto ad Anfield (ritorno all’Emirates nel weekend del 31 gennaio). Dopo la sosta per le nazionali di settembre Manchester City sotto i riflettori: la squadra di Guardiola avrà il derby con lo United nel weekend del 13 settembre e poi la trasferta al’Emirates contro l’Arsenal la settimana successiva. La sfida tra Liverpool e Manchester City è concentrata tra la giornata del 6 dicembre (ad Anfield) e quella del 28 febbraio (all’Etihad). Per il Chelsea di Enzo Maresca prima sfida con una Big Six nella giornata del 20 settembre a Old Trafford contro il Manchester United a cui segue quella del 4 ottobre a Stamford Bridge contro il Liverpool campione in carica.
CHRISTMAS & BOXING DAY
Solito menù fitto tra Natale e Epifania. L’ultima giornata prima delle feste ruoterà attorno a sabato 20 dicembre e avrà come match clou Tottenham-Liverpool e Newcastle-Chelsea. Il menù del giorno di Santo Stefano, il Boxing Day che è tradizionalmente uno dei più importanti dell’anno, uscirà dalla giornata che ruota attorno al 27 dicembre, con Liverpool-Wolverhampton, Forest-City e Chelsea-Aston Villa che sono le gare più interessanti da seguire. In calendario una giornata martedì 30 dicembre, con Arsenal-Aston Villa come match clou, una il 3 gennaio in cui risalta Manchester City-Chelsea e una fissata per il 7 gennaio con Arsenal-Liverpool come match clou.
FINALE
L’ultima di Premier sarà come da tradizione tutti insieme, tutte le 10 partite in contemporanea. Vista con 11 mesi d’anticipo, la partita più calda sembra Manchester City-Aston Villa, parte di un menù che fissa in Crystal Palace-Arsenal l’ultimo dei 42 derby di Londra dell’anno. Per quel 24 maggio, i verdetti potrebbero essere già stati emessi. O potrebbe essere un gran finale da ricordare.
IL CALENDARIO DELLA PREMIER LEAGUE 2025-2026
GIORNATA 1
Venerdì 15 agosto
20:00 Liverpool v AFC Bournemouth
Sabato16 agosto
12:30 Aston Villa v Newcastle United
Brighton & Hove Albion v Fulham
Nottingham Forest v Brentford
Sunderland v West Ham United
Tottenham Hotspur v Burnley
17:30 Wolverhampton Wanderers v Manchester City
Domenica 17 agosto
14:00 Chelsea v Crystal Palace
16:30 Manchester United v Arsenal
Lunedì18 agosto
20:00 Leeds United v Everton
GIORNATA 2
Sabato 23 agosto
AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers
Arsenal v Leeds United
Brentford v Aston Villa
Burnley v Sunderland
Crystal Palace v Nottingham Forest
Everton v Brighton & Hove Albion
Fulham v Manchester United
Manchester City v Tottenham Hotspur
Newcastle United v Liverpool
West Ham United v Chelsea
GIORNATA 3
Sabato 30 agosto
Aston Villa v Crystal Palace
Brighton & Hove Albion v Manchester City
Chelsea v Fulham
Leeds United v Newcastle United
Liverpool v Arsenal
Manchester United v Burnley
Nottingham Forest v West Ham United
Sunderland v Brentford
Tottenham Hotspur v AFC Bournemouth
Wolverhampton Wanderers v Everton
GIORNATA 4
Sabato13 settembre
AFC Bournemouth v Brighton & Hove Albion
Arsenal v Nottingham Forest
Brentford v Chelsea
Burnley v Liverpool
Crystal Palace v Sunderland
Everton v Aston Villa
Fulham v Leeds United
Manchester City v Manchester United
Newcastle United v Wolverhampton Wanderers
West Ham United v Tottenham Hotspur
GIORNATA 5
Sabato 20 settembre
AFC Bournemouth v Newcastle United
Arsenal v Manchester City
Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur
Burnley v Nottingham Forest
Fulham v Brentford
Liverpool v Everton
Manchester United v Chelsea
Sunderland v Aston Villa
West Ham United v Crystal Palace
Wolverhampton Wanderers v Leeds