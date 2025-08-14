Premier League, si parte! Calendario completo, squadre e i big match

Ci siamo, la Premier League 2025/2026 partirà ufficialmente il prossimo 15 agosto e lo farà con l’anticipo della prima giornata che vedrà il Liverpool campione in carica ospitare ad Anfield il Bournemouth. Una primo turno ‘lungo’, con partite snocciolate in quattro giorni e che si concluderà il successivo 18 agosto, in cui ci sarà subito un big match, quello tra Manchester United e Arsenal. Liverpool-Arsenal alla terza giornata, Arsenal-Manchester City alla quinta come il derby di Liverpool. All’11° turno la sfida tra Guardiola e Slot. Ultima giornata in programma il 24 maggio 2026.

Premier League 2025-2026

La Premier League 2025-2026 prenderà il via a Ferragosto con Liverpool-Bournemouth e Manchester United-Arsenal primo big match, e si chiuderà domenica 24 maggio con tutte le 10 partite dell’ultima giornata in contemporanea, come da tradizione. La Premier League ha ufficialmente alzato il sipario sul suo 2025-26, rivelando il calendario di 38 giornate (33 nei fine settimana, 5 infrasettimanali): un percorso lungo ed intenso di 380 partite che incoronerà la nuova squadra campione.

Primo weekend da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, aperto da Liverpool-Bournemouth (venerdì alle 21 italiane) e chiuso dal ritorno nel massimo campionato del Leeds di Willy Gnonto che ospita l’Everton. Il clou sarà domenica alle 17.30 italiane con United-Arsenal, primo big match della stagione. Il Chelsea di Maresca debutterà qualche ora prima, alle 15, a Stamford Bridge contro il Crystal Palace nel primo dei 42 derby di Londra in programma. Il giorno prima, sabato, tra le 6 partite del menù risaltano Aston Villa-Newcastle come primo lunch match, il debutto del nuovo Tottenham di Thomas Frank in casa contro il Burnley e Wolverhampton-Manchester City come prima della nuova era per la squadra di Guardiola.

I BIG MATCH

Liverpool-Arsenal, prima contro seconda del 2024-25, è per il weekend del 30 agosto ad Anfield (ritorno all’Emirates nel weekend del 31 gennaio). Dopo la sosta per le nazionali di settembre Manchester City sotto i riflettori: la squadra di Guardiola avrà il derby con lo United nel weekend del 13 settembre e poi la trasferta al’Emirates contro l’Arsenal la settimana successiva. La sfida tra Liverpool e Manchester City è concentrata tra la giornata del 6 dicembre (ad Anfield) e quella del 28 febbraio (all’Etihad). Per il Chelsea di Enzo Maresca prima sfida con una Big Six nella giornata del 20 settembre a Old Trafford contro il Manchester United a cui segue quella del 4 ottobre a Stamford Bridge contro il Liverpool campione in carica.

CHRISTMAS & BOXING DAY

Solito menù fitto tra Natale e Epifania. L’ultima giornata prima delle feste ruoterà attorno a sabato 20 dicembre e avrà come match clou Tottenham-Liverpool e Newcastle-Chelsea. Il menù del giorno di Santo Stefano, il Boxing Day che è tradizionalmente uno dei più importanti dell’anno, uscirà dalla giornata che ruota attorno al 27 dicembre, con Liverpool-Wolverhampton, Forest-City e Chelsea-Aston Villa che sono le gare più interessanti da seguire. In calendario una giornata martedì 30 dicembre, con Arsenal-Aston Villa come match clou, una il 3 gennaio in cui risalta Manchester City-Chelsea e una fissata per il 7 gennaio con Arsenal-Liverpool come match clou.

FINALE

L’ultima di Premier sarà come da tradizione tutti insieme, tutte le 10 partite in contemporanea. Vista con 11 mesi d’anticipo, la partita più calda sembra Manchester City-Aston Villa, parte di un menù che fissa in Crystal Palace-Arsenal l’ultimo dei 42 derby di Londra dell’anno. Per quel 24 maggio, i verdetti potrebbero essere già stati emessi. O potrebbe essere un gran finale da ricordare.

IL CALENDARIO DELLA PREMIER LEAGUE 2025-2026

GIORNATA 1

Venerdì 15 agosto

20:00 Liverpool v AFC Bournemouth

Sabato16 agosto

12:30 Aston Villa v Newcastle United

Brighton & Hove Albion v Fulham

Nottingham Forest v Brentford

Sunderland v West Ham United

Tottenham Hotspur v Burnley

17:30 Wolverhampton Wanderers v Manchester City

Domenica 17 agosto

14:00 Chelsea v Crystal Palace

16:30 Manchester United v Arsenal

Lunedì18 agosto

20:00 Leeds United v Everton

GIORNATA 2

Sabato 23 agosto

AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers

Arsenal v Leeds United

Brentford v Aston Villa

Burnley v Sunderland

Crystal Palace v Nottingham Forest

Everton v Brighton & Hove Albion

Fulham v Manchester United

Manchester City v Tottenham Hotspur

Newcastle United v Liverpool

West Ham United v Chelsea

GIORNATA 3

Sabato 30 agosto

Aston Villa v Crystal Palace

Brighton & Hove Albion v Manchester City

Chelsea v Fulham

Leeds United v Newcastle United

Liverpool v Arsenal

Manchester United v Burnley

Nottingham Forest v West Ham United

Sunderland v Brentford

Tottenham Hotspur v AFC Bournemouth

Wolverhampton Wanderers v Everton

GIORNATA 4

Sabato13 settembre

AFC Bournemouth v Brighton & Hove Albion

Arsenal v Nottingham Forest

Brentford v Chelsea

Burnley v Liverpool

Crystal Palace v Sunderland

Everton v Aston Villa

Fulham v Leeds United

Manchester City v Manchester United

Newcastle United v Wolverhampton Wanderers

West Ham United v Tottenham Hotspur

GIORNATA 5

Sabato 20 settembre

AFC Bournemouth v Newcastle United

Arsenal v Manchester City

Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur

Burnley v Nottingham Forest

Fulham v Brentford

Liverpool v Everton

Manchester United v Chelsea

Sunderland v Aston Villa

West Ham United v Crystal Palace

Wolverhampton Wanderers v Leeds