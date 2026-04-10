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Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 29° giornata

Consigli scommesse e big match: il Bayer Leverkusen sfida il Dortmund al Signal Iduna Park.

Apr 10, 20261 Lettura
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 29ª giornata della Bundesliga (10-12 aprile 2026) entra nel vivo proprio oggi con l’anticipo del venerdì. Con il Bayern Monaco che corre verso il titolo (70 punti), l’attenzione si sposta sul big match tra Dortmund e Leverkusen e sulla serratissima lotta per l’Europa.

I Match Chiave

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (Sab 11, 15:30): È il “matchday” per eccellenza. Il Dortmund (2° con 61 punti) vuole blindare il secondo posto e vendicare la sconfitta dell’andata. Il Leverkusen di Xabi Alonso, dopo il tennistico 6-3 rifilato al Wolfsburg nell’ultimo turno, cerca punti fondamentali per superare lo Stoccarda nella corsa al podio.

FC St. Pauli vs Bayern Monaco (Sab 11, 18:30): Il testacoda del sabato sera. Il Bayern di Kompany vuole chiudere i conti Scudetto il prima possibile. Il St. Pauli, reduce dal pareggio nel derby contro l’Amburgo, proverà l’impresa disperata tra le mura amiche del Millerntor, ma il divario tecnico sembra incolmabile.

RB Lipsia vs Borussia M’gladbach (Sab 11, 15:30): Il Lipsia (4°) è in uno stato di forma eccezionale (5 vittorie nelle ultime 6). Affronta un Gladbach che naviga a metà classifica e che fatica molto in trasferta. Una vittoria per i “Tori” significherebbe ipotecare un posto nella prossima Champions League.

Augsburg vs Hoffenheim (Ven 10, 20:30): L’anticipo di stasera mette di fronte due squadre separate da soli tre punti. L’Augsburg in casa è solido, mentre l’Hoffenheim deve riscattare il brutto KO interno contro il Magonza per non uscire definitivamente dalla lotta per l’Europa League.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Dortmund – Leverkusen GOL + Over 2.5 Due tra i migliori attacchi d’Europa: spettacolo garantito.
St. Pauli – Bayern 2 + Over 1.5 Il Bayern vuole archiviare la pratica dopo il successo a Friburgo.
RB Lipsia – M’gladbach 1 (Vittoria Lipsia) Lipsia troppo superiore fisicamente e tecnicamente in questo momento.
Augsburg – Hoffenheim 1X (Doppia Chance) L’Augsburg alla WWK Arena vende sempre cara la pelle.
Wolfsburg – E. Francoforte X2 Il Wolfsburg è in crisi profonda (3 sconfitte di fila); l’Eintracht è più solido.
Stoccarda – Amburgo 1 (Vittoria Stoccarda) Dopo il KO col Dortmund, lo Stoccarda deve vincere per il podio.

Il “Top Pick” di Bundesliga

Over 3.5 in Dortmund-Leverkusen. Storicamente questa sfida regala valanghe di gol (35 reti negli ultimi 8 scontri diretti). Con il Dortmund che spinge per il sorpasso morale e il Leverkusen che gioca un calcio ultra-offensivo, lo spettacolo è assicurato. È la singola perfetta per gli amanti dei gol.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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