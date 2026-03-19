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Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 27° giornata

Pronostici Bundesliga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 19, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammate Leon Goretzka during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 27ª giornata della Bundesliga (20-22 marzo 2026) è l’ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Il Bayern Monaco (67 punti) ha appena visto ridursi il suo vantaggio a +9 dopo il pareggio nell’ultimo turno, con il Borussia Dortmund (58) che prova a tenere aperto il campionato. La lotta per la Champions è accesissima, con Hoffenheim, Stoccarda (50), Lipsia (47) e Leverkusen (45) in piena corsa.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Bayern Monaco vs Union Berlino (Sab 21, 15:30): Dopo il pareggio che ha interrotto la striscia di vittorie, Kane e compagni tornano all’Allianz Arena. L’Union (9°) è squadra ostica, ma il Bayern deve dare un segnale forte per spegnere le speranze di rimonta del Dortmund.

RB Lipsia vs Hoffenheim (Ven 20, 20:30): Vero e proprio spareggio Champions nell’anticipo del venerdì. Il Lipsia (5°) deve vincere per scavalcare o agganciare l’Hoffenheim (3°). Una sfida tra due delle squadre più spettacolari e offensive della Germania.

Borussia Dortmund vs Amburgo (Sab 21, 18:30): I gialloneri sono sulle ali dell’entusiasmo dopo aver accorciato sul Bayern. Al Signal Iduna Park arriva un Amburgo (11°) tranquillo, ma il “Muro Giallo” spingerà per tenere viva la corsa al titolo.

Heidenheim vs Bayer Leverkusen (Sab 21, 15:30): Xabi Alonso sfida l’ultima in classifica. Il Leverkusen ha bisogno di punti per rientrare nella top 4, mentre l’Heidenheim è ormai a un passo dalla retrocessione matematica.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Bayern – Union Berlino 1 + Over 2.5 Il Bayern in casa è una macchina da gol (93 reti totali finora).
RB Lipsia – Hoffenheim GOL + Over 2.5 Scontro diretto tra attacchi stellari; lo spettacolo è garantito.
Dortmund – Amburgo 1 (Vittoria BVB) Lo stato di forma del Dortmund è troppo superiore in questo momento.
Heidenheim – Leverkusen 2 (Vittoria Bayer) Troppa differenza tecnica; il Bayer punta a una vittoria larga.
Wolfsburg – Werder Brema 1X I “Lupi” in casa devono fare punti per allontanarsi dalla zona calda.
St. Pauli – Friburgo Under 2.5 Gara bloccata: il St. Pauli si difende basso per strappare un punto salvezza.

 Il “Top Pick” di Bundesliga

Vittoria Bayern Monaco con Handicap (-1). La quota è solida: i bavaresi raramente sbagliano due partite di fila e contro l’Union Berlino vorranno chiudere la pratica già nel primo tempo. Harry Kane, a secco nell’ultimo turno, è il marcatore consigliato.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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