Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 22° giornata

La ventiduesima giornata del campionato d’oltre Manica vede la capolista Liverpool ospite del Brentford. Gli uomini di Arne Slot sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato, di cui l’ultimo contro la sorpresa Nottingham Forest, permettendo all’Arsenal secondo in classifica di guadagnare due punti. Per rimettersi in marcia e non concedere altro terreno alle inseguitrici dovrà superare un Brentford reduce dal pareggio al cardiopalma contro il Manchester City, rimontando il doppio svantaggio siglando una rete al minuto 82 e un’altra al minuto 92. I Reds sono favoriti ma la gara non è affatto da sottovalutare.

Impegno dal quoziente di difficoltà più alto per l’Arsenal che dopo la vittoria in rimonta nel derby contro il Tottenham, vuole mettere pressione al Liverpool, ora distante quattro punti, cercando di passare l’esame Aston villa, reduce dalla vittoria contro l’Everton, la seconda consecutiva. Gunners favoriti ma la sfida è a dir poco ostica.

Sono invece in cerca di riscatto Chelsea e Manchester City. I blues vengono dal pareggio un po’rocambolesco contro il Bournemouth, andando prima in vantaggio, per poi farsi rimontare e agguantare il pareggio in pieno recupero. Dopo tre pareggi e due sconfitte gli uomini di Maresca sono scivolati al quinto posto in classifica e per venire fuori da questo momento negativo dovranno avere la meglio sul Wolverhampton, reduce dal pesante 3-0 subito dal New Castle. Il Chelsea di questo periodo non da grandi garanzie ma parte favorito nei pronostici.

Quanto al Manchester City, gli uomini di Guardiola sembravano essere vicini alla terza vittoria consecutiva in campionato, scacciando così gradualmente un momento nero che avanti da inizio stagione, ma negli ultimi dieci minuti di gioco contro il Brentford, l’ennesimo blackout che ha portato al pareggio del Brentford e all’ennesimo passo falso del City. Nel prossimo turno i campioni in carica saranno ospiti dell’Ipswich Town, quart’ultimo in classifica. City favorito ma nel calcio non si mai…

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 22° giornata

18.01 16:00 Brentford – Liverpool – 2

18.01 18:30 Arsenal – Aston Villa – 1

19.01 15:00 Manchester United – Brighton & Hove Albion – x

19.01 17:30 Ipswich Town – Manchester City – 2

20.01 21:00 Chelsea – Wolverhampton – 1