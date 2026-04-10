Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 32° giornata

Titolo in bilico: il City sfida il Chelsea a Stamford Bridge mentre l'Arsenal ospita il Bournemouth per difendere il primato.

Apr 10, 20262 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 32ª giornata di Premier League (10-13 aprile 2026) entra nel vivo proprio in questo momento. Dopo la finale di Carabao Cup vinta dal Manchester City (2-0 sull’Arsenal), la lotta per il titolo si sposta nuovamente in campionato: i Gunners hanno un vantaggio di 9 punti (con una partita in più) e non possono permettersi passi falsi prima dello scontro diretto del 19 aprile.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Chelsea vs Manchester City (Dom 12, 17:30): È il big match del turno. Il City di Guardiola, fresco di trofeo in bacheca, deve vincere a Stamford Bridge per accorciare la classifica. Il Chelsea è in ripresa (53 gol segnati) e ha già dimostrato di poter fermare i Citizens (1-1 all’andata).

Arsenal vs Bournemouth (Sab 11, 13:30): La capolista torna all’Emirates dopo la delusione in coppa e l’andata dei quarti di Champions a Lisbona. Il Bournemouth è un avversario abbordabile, ma l’Arsenal dovrà gestire le energie fisiche e nervose per mantenere il +9 in classifica.

Liverpool vs Fulham (Sab 11, 18:30): Dopo il KO contro il Brighton, i Reds devono assolutamente ripartire ad Anfield. La zona Champions è l’unico obiettivo rimasto e il Fulham, pur essendo una squadra solida, fatica storicamente contro il pressing alto di Slot.

Sunderland vs Tottenham (Dom 12, 15:00): Gli Spurs cercano punti per uscire definitivamente dalla crisi, ma il Sunderland è galvanizzato dalla vittoria nel derby contro il Newcastle dell’ultimo turno. Il “Stadium of Light” sarà una bolgia.

Manchester United vs Leeds United (Lun 13, 21:00): Il “Roses Derby” chiude la giornata. Lo United deve difendere il terzo posto e cerca continuità dopo il pareggio di Bournemouth. Il Leeds ha un disperato bisogno di punti per la salvezza.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Chelsea – Man City 2 (Vittoria City) La qualità e la necessità di punti dei campioni uscenti prevarranno.
Arsenal – Bournemouth 1 + No Gol I Gunners punteranno sulla solidità difensiva per ripartire subito.
Liverpool – Fulham 1 + Over 1.5 Anfield trascinerà il Liverpool alla vittoria contro i Cottagers.
Man Utd – Leeds 1 (Vittoria United) Troppa differenza tecnica, specie nel palleggio a Old Trafford.
Nottingham – Aston Villa X2 + Gol Sfida equilibrata: il Villa è superiore, ma il Forest in casa segna sempre.
West Ham – Wolves 1X (Doppia Chance) Gara bloccata nell’anticipo di stasera; gli Hammers leggermente favoriti.

Il “Top Pick” di Premier

Vittoria Manchester City (Segno 2). Nonostante il Chelsea sia un avversario ostico, il City non ha più margine di errore. La vittoria della Carabao Cup ha ridato fiducia e Guardiola punterà sull’esperienza dei suoi leader per espugnare Londra e mettere pressione all’Arsenal.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 31° giornata

Mar 19, 2026

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 30° giornata

Mar 13, 2026

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 28° giornata

Feb 26, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.