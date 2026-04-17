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Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 33° giornata

Match Point Titolo: il City sfida l'Arsenal per il sorpasso virtuale, mentre Chelsea e United si giocano l'Europa.

Apr 17, 20262 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 33ª giornata di Premier League (18-20 aprile 2026) è il momento della verità. Tutti gli occhi sono puntati sull’Etihad Stadium per lo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal, una partita che potrebbe decidere le sorti del titolo. L’Arsenal guida con 70 punti, ma il City (64) ha una gara in meno e, vincendo, porterebbe il destino nelle proprie mani.

Ecco l’analisi e i pronostici per questo weekend di fuoco:

I Match Chiave

Manchester City vs Arsenal (Dom 19, 17:30): La partita delle partite. L’Arsenal viene dal clamoroso scivolone interno contro il Bournemouth (1-2) che ha riaperto tutto. Il City, dopo aver travolto il Chelsea a domicilio, ha l’occasione di portarsi a -3 con ancora una gara da recuperare. Guardiola contro Arteta: chi vince vede lo Scudetto.

Chelsea vs Manchester United (Sab 18, 21:00): Uno scontro tra nobili decadute che cercano di salvare la stagione. Lo United (3° con 55 punti) deve difendersi dall’Aston Villa, mentre il Chelsea (6° con 48 punti) cerca punti vitali per l’Europa League dopo il pesante KO contro il City.

Everton vs Liverpool (Dom 19, 15:00): Il “Merseyside Derby”. Il Liverpool (52 punti) è tornato alla vittoria contro il Fulham e spera ancora in un miracolo Champions. L’Everton (47 punti) è a metà classifica e non ha nulla da perdere: al Goodison Park sarà la solita battaglia fisica.

Tottenham vs Brighton (Sab 18, 18:30): Gli Spurs sono sprofondati al 18° posto in una stagione horror e hanno un bisogno disperato di punti salvezza. Il Brighton di De Zerbi (9°) è in calo ma resta un avversario tecnicamente ostico.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Man City – Arsenal 1 + GOL Il City in casa in questi scontri non sbaglia quasi mai.
Chelsea – Man Utd X (Pareggio) Due squadre umorali che potrebbero annullarsi a vicenda.
Everton – Liverpool X2 + Under 3.5 Derby teso; il Liverpool è favorito ma l’Everton chiuderà ogni spazio.
Tottenham – Brighton 1X (Doppia Chance) Per gli Spurs è l’ultima spiaggia per uscire dalla zona rossa.
Newcastle – Bournemouth 1 (Vittoria Newcastle) Riscatto cercasi per i Magpies dopo la sconfitta contro il Palace.
Leeds – Wolves 1 (Vittoria Leeds) Il Leeds è in fiducia dopo il colpo a Old Trafford; Wolves ultimi.
Aston Villa – Sunderland 1 (Vittoria Villa) La squadra di Emery punta dritta al terzo posto.

Il “Top Pick” di Premier

Vittoria Manchester City (Segno 1). In questo momento della stagione, l’esperienza del City e la profondità della rosa fanno la differenza. L’Arsenal ha mostrato crepe psicologiche contro il Bournemouth e affrontare l’Etihad in queste condizioni è il compito più difficile del mondo. La vittoria dei Citizens è la base del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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