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Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 32° giornata

Volata finale: l'Atalanta sfida la Juve in uno scontro Champions, mentre l'Inter va a Como per blindare il titolo.

Apr 10, 20262 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

La 32ª giornata di Serie A (10-13 aprile 2026) si apre proprio stasera. Dopo un turno di Pasqua che ha visto l’Inter travolgere la Roma e il Napoli battere il Milan, la classifica si è accorciata nelle zone Champions: l’Inter (72 punti) vola verso lo scudetto, seguita da Napoli (65) e Milan (63). La vera sorpresa resta il Como (58), attualmente quarto davanti alla Juventus (57).

Ecco l’analisi e i pronostici per i match di questo weekend:

 Match Chiave

Atalanta vs Juventus (Sab 11, 20:45): È lo scontro diretto per l’Europa che conta. L’Atalanta (7ª) ha bisogno di punti per rientrare nella top 4, mentre la Juve (5ª) deve rispondere alla vittoria dei nerazzurri nel turno precedente. Una gara fisica e tattica dove il pareggio potrebbe non servire a nessuno.

Como vs Inter (Dom 12, 20:45): Il “Derby del Lago” mette di fronte la rivelazione assoluta contro la capolista. Il Como di Fabregas sogna lo scalpo eccellente per blindare il quarto posto, ma l’Inter di Inzaghi, dopo il 5-2 rifilato alla Roma, sembra inarrestabile nella sua marcia verso la seconda stella.

Roma vs Pisa (Stasera, ore 20:45): La Roma deve rialzare la testa dopo l’imbarcata di San Siro. Contro il Pisa ultimo in classifica non sono ammessi errori: De Rossi punta sulla voglia di riscatto di Dybala per restare agganciato al treno Champions.

Parma vs Napoli (Dom 12, 15:00): Il Napoli di Conte, galvanizzato dal successo sul Milan, vola al Tardini. Il Parma è in una zona tranquilla, ma il Napoli ha il secondo posto da difendere e una fame di punti che potrebbe fare la differenza.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Roma – Pisa 1 (Handicap -1) Troppo superiore la Roma: attesa una vittoria larga per dimenticare l’Inter.
Atalanta – Juventus GOL Sfida aperta, entrambe hanno qualità offensive per colpire.
Como – Inter 2 (Vittoria Inter) L’entusiasmo del Como potrebbe non bastare contro la macchina nerazzurra.
Milan – Udinese 1 (Vittoria Milan) A San Siro il Milan deve ripartire subito per non perdere il podio.
Parma – Napoli 2 (Vittoria Napoli) La determinazione di Conte è la garanzia per questa trasferta.
Bologna – Lecce 1X + Under 3.5 Bologna solido in casa contro un Lecce a caccia di punti salvezza.
Fiorentina – Lazio X (Pareggio) Posticipo del lunedì tra due squadre che tendono ad annullarsi.

Il “Top Pick” di Serie A

Vittoria Milan (Segno 1) contro l’Udinese. I rossoneri, dopo la sconfitta di misura a Napoli, hanno l’obbligo di vincere per difendere il terzo posto. L’Udinese ha dimostrato solidità pareggiando con il Como, ma la spinta di San Siro e la necessità di riscatto del Milan rendono l’ “1” fisso la giocata più affidabile del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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