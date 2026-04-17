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Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 33° giornata

Inter a caccia del match point: i nerazzurri ospitano il Cagliari, mentre Napoli e Roma affrontano test pesantissimi per l'Europa.

Apr 17, 20262 Lettura
Rome, Italy - April 10, 2026: Donyell Malen (Forward) of AS Roma score the goal and celebrate with the teammates during the Serie A Enilive 2025-2026 football match between AS Roma vs Pisa Sporting Club 1909 at Olympic Stadium.

La 33ª giornata di Serie A (17-20 aprile 2026) si apre oggi con due anticipi fondamentali per la vetta e la zona Champions. L’Inter (75 punti) ha l’occasione di ipotecare definitivamente lo Scudetto portandosi a +12 sul Napoli (66) in attesa del posticipo, mentre il Como (58) cerca il controsorpasso sulla Juventus (60).

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Inter vs Cagliari (Stasera, ore 20:45): Dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 a Como, l’Inter torna a San Siro per chiudere i conti. Il Cagliari (16°) ha bisogno di punti salvezza, ma i nerazzurri in casa quest’anno hanno una media realizzativa impressionante (75 gol totali in 32 gare).

Napoli vs Lazio (Sab 18, 18:00): Il Napoli di Conte deve riscattare il mezzo passo falso di Parma (1-1). La Lazio (9ª) è reduce dal KO di Firenze e deve assolutamente vincere per non dire addio alle speranze di Europa League. Ci si aspetta una gara aperta e molto intensa.

Roma vs Atalanta (Sab 18, 20:45): Vero e proprio spareggio Champions. La Roma (6ª con 57 punti) ha ritrovato il sorriso battendo il Pisa, mentre l’Atalanta (7ª con 53) è stata beffata dalla Juve nell’ultimo turno. Chi perde rischia di uscire definitivamente dalla corsa per il quarto posto.

Juventus vs Bologna (Dom 19, 20:45): La Juve di Thiago Motta è tornata quarta grazie al successo di Bergamo. Affronta il Bologna (8°) che è in un ottimo momento di forma. Per i bianconeri è un test di maturità per difendere il piazzamento Champions dal ritorno del Como.

Sassuolo vs Como (Stasera, ore 18:30): L’anticipo del pomeriggio mette di fronte il Sassuolo (11°) e la favola Como. I lariani, feriti dal KO interno con l’Inter, cercano l’immediato riscatto per tornare al quarto posto solitario.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Inter – Cagliari 1 + Over 2.5 L’Inter vuole festeggiare; attesi almeno 3 gol totali.
Napoli – Lazio GOL Entrambe hanno difese che concedono qualcosa negli scontri diretti.
Roma – Atalanta 1X + Over 1.5 L’Olimpico spingerà la Roma in uno scontro diretto fondamentale.
Juventus – Bologna 1 (Vittoria Juve) Thiago Motta conosce bene il Bologna; la Juve è favorita per la quota.
Sassuolo – Como 2 (Vittoria Como) I lariani hanno una qualità tecnica superiore e fame di Champions.
Verona – Milan GOL Milan in crisi (0-3 con l’Udinese); il Verona in casa segna spesso.
Lecce – Fiorentina X2 (Doppia Chance) Fiorentina galvanizzata dal colpo sulla Lazio; Lecce in difficoltà.

Il “Top Pick” di Serie A

Vittoria Inter (Segno 1) contro il Cagliari. Con 9 punti di vantaggio e la prospettiva di chiudere la pratica Scudetto nelle prossime due giornate, i nerazzurri non falliranno l’appuntamento casalingo. La combo con l’Over 2.5 è molto interessante vista la prolificità di Lautaro e Thuram.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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