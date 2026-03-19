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Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 30° giornata

Pronostici Serie A: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 19, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (16531872ai) Nikola Krstovic goal celebrate during the Italian championship, Serie A football match between Atalanta BC and US Cremonese on 9 February 2026 at Gewiss Stadium in Bergamo, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ATALANTA v CREMONESE, Bergamo, Italy, Italy - 09 Feb 2026

Ecco i pronostici e l’analisi per la 30ª giornata di Serie A (20-22 marzo 2026). Questo turno, l’ultimo prima della sosta per le nazionali, vede l’Inter (68 punti) cercare l’allungo definitivo nella trasferta di Firenze, mentre il Milan (60) e il Napoli (59) si contendono il secondo posto.

I Match Chiave

Fiorentina vs Inter (Dom 22, 20:45): Il posticipo del Franchi è l’ostacolo più duro per la capolista prima della sosta. L’Inter ha perso qualche punto recentemente ma resta la favorita. La Fiorentina (16ª) è in crisi di risultati e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda, il che la rende imprevedibile.

Milan vs Torino (Sab 21, 18:00): I rossoneri devono riscattare la sconfitta contro la Lazio per non farsi scavalcare dal Napoli. Il Torino (14°) è reduce da una pesante sconfitta interna e cercherà di chiudersi, ma la qualità del Milan a San Siro dovrebbe prevalere.

Cagliari vs Napoli (Ven 20, 18:30): Il Napoli di Conte è la squadra più in forma del momento (3 vittorie di fila) e punta al sorpasso sul Milan. Il Cagliari lotta per la salvezza e in casa vende sempre cara la pelle, ma il divario tecnico è netto.

Juventus vs Sassuolo (Sab 21, 20:45): Dopo la vittoria a Udine, la Juve (53 punti) vuole approfittare degli scontri diretti altrui per rientrare nella zona Champions. Il Sassuolo è in un ottimo momento (3 vittorie nelle ultime 5) e all’Allianz Stadium ha spesso creato grattacapi ai bianconeri.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Fiorentina – Inter 2 (Vittoria Inter) I nerazzurri non possono sbagliare per evitare il ritorno del Milan.
Cagliari – Napoli X2 + Over 1.5 Napoli favorito, ma il Cagliari in casa segna quasi sempre.
Milan – Torino 1 (Vittoria Milan) Obbligo riscatto per Fonseca; il Torino fatica contro le big.
Juventus – Sassuolo GOL La Juve concede qualcosa e il Sassuolo è in fiducia realizzativa.
Roma – Lecce 1 (Vittoria Roma) All’Olimpico i giallorossi devono vincere per restare agganciati al Como.
Atalanta – Verona 1 + Over 2.5 La Dea in casa è una macchina da gol contro l’ultima della classe.
Como – Pisa 1 (Vittoria Como) Il derby nerazzurro vede favorita la rivelazione del campionato.

 Il “Top Pick” di Serie A

Vittoria Atalanta con Handicap (-1). Il Verona è ultimo e ha la peggior difesa del torneo (51 gol subiti). L’Atalanta, che lotta per un posto in Europa, raramente fallisce queste sfide interne. La quota per una vittoria con almeno due gol di scarto è la base ideale per questo turno.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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