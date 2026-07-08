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Mondiali 2026

Quarti di finale: calendario, date e big match del tabellone

Otto nazionali restano in corsa per il titolo mondiale: ecco date, orari e sedi dei quarti di finale del torneo ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada.

Lug 8, 20261 Lettura

Dalle 48 squadre ai nastri di partenza ne sono rimaste soltanto otto. I Mondiali 2026 entrano nella loro fase decisiva con il quadro dei quarti di finale finalmente definito. Dopo gli ultimi ottavi, anche il tabellone è completo e le nazionali qualificate possono continuare a inseguire il sogno di conquistare la Coppa del Mondo nella finale in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium, ultimo atto di un torneo che prevede complessivamente 104 partite.

Il tabellone dei quarti di finale

Gli ultimi verdetti degli ottavi hanno completato il programma della fase a eliminazione diretta. L’Argentina ha superato l’Egitto al termine di una rimonta ricca di emozioni, mentre la Svizzera ha eliminato la Colombia, conquistando l’ultimo pass disponibile.

Nella parte alta del tabellone, il Marocco, protagonista dell’eliminazione del Canada, sfiderà la Francia, considerata tra le principali favorite dopo il successo ottenuto contro il Paraguay. L’altra sfida vedrà opposte Spagna e Belgio: gli iberici hanno avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre i belgi hanno travolto gli Stati Uniti con un netto poker.

Nella parte bassa, invece, la sorprendente Norvegia, capace di eliminare il Brasile, affronterà l’Inghilterra, reduce dalla vittoria contro il Messico. Completa il programma il confronto tra Argentina e Svizzera, ultimo quarto di finale che assegnerà il pass per le semifinali.

Calendario dei quarti di finale

Francia-Marocco – Boston, 9 luglio, ore 22:00 (italiane)

Spagna-Belgio – Los Angeles, 10 luglio, ore 21:00 (italiane)

Norvegia-Inghilterra – Miami, 11 luglio, ore 23:00 (italiane)

Argentina-Svizzera – Kansas City, 12 luglio, ore 03:00 (italiane)

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