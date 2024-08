Quote antepost Bundesliga: Leverkusen, Bayern e Dortmund avanti a tutti

Oggi, venerdì 23 agosto, alle 20:30 il palcoscenico del calcio tedesco si riapre. A farlo sono i campionati in carica del Bayern Leverkusen che sfideranno in trasferta il Borussia Mönchengladbach. Quindi si riprende fin da subito con un big match dalle grandi aspettative. Tra i volti nuovi ci saranno Aleix Garcia che il Leverkusen ha prelevato dal Girona per 18 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista spagnolo che può giocare anche dietro le punte. Per lui 172 presenze con 8 gol e 21 assist con la maglia del club spagnolo. Il Borussia Mönchengladbach risponderà con Tim Kleindiens, nuovo centravanti acquistato per 7 milioni dal Heidenheim. 83 gol in serie B tedesca e 14 nel massimo campionato, per lui l’esperienza non manca. 29 anni fra una settimana, spera di essere il giocatore di riferimento della squadra.

Sabato 24, alle 15:30 altri 5 match. Il Lipsia di Rose ospiterà il Bochum. Xavi Ximons spera di ripetere la passata stagione concluso con 10 gol. L’Hoffenheim affronterà il neopromosso Holstein Kiel. Il Friburgo dell’azzurro Grifo si troverà di fronte lo Stoccarda, squadra sorpresa dello scorso campionato. Quest’ultima senza più Guirassy, sta concludendo per portare a casa l’atalantino Tourè. Affare da 28 milioni. Il Werder Brema sarà ospite dell’Augusta mentre l’Union Berlino dell’Magonza. Alle 18:30 altro big match. Borussia Dortmund- Eintracht Francoforte non sarà solo una partita già importante ma sono tra le squadre che possono causare problemi al duello scudetto Leverkusen-Bayern. Tuttavia sono tra i due club che si possono tranquillamente infilarsi alla lotta titolo. Il Dortmund, finalista di Champions e l’Eintracht, squadra con giocatori osservati speciali come Theate (ex obiettivo di Juve, Inter e Roma), Larsson ed Ekitikè. Gara sicuramente da vedere.

Domenica 25 alle 15:30 torna in campo anche il Bayern del nuovo c.t. Kompany. Lo farà in trasferta con il Wolfsburg. La prima giornata si concluderà infine con il match tra St. Pauli, squadra campione della scorsa Bundesliga 2 e il Heidenheim dell’infinito c.t. Schmidt che inizierà la sua diciottesima stagione con il club tedesco. Per lui sarà la partita numero 623 da allenatore dell’Heidenheim. Buona Bundesliga a tutti.