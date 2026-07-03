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Mondiali 2026

Ronaldo e Gonçalo Ramos firmano la rimonta, Croazia sconfitta 2-1

I lusitani ribaltano la Croazia in un finale ricco di emozioni: decisivi il rigore di Cristiano Ronaldo e il gol nel recupero di Gonçalo Ramos. Agli ottavi sfida alla Spagna.

Lug 3, 20261 Lettura
YEREVAN, ARMENIA - SEPTEMBER 06: Joao Felix of Portugal celebrates scoring his team's first goal with teammate Cristiano Ronaldo during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Armenia and Portugal at Vazgen Sargsyan Republican Stadium on September 06, 2025 in Yerevan, Armenia. (Photo by Denis Tyrin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Portogallo conquista gli ottavi di finale del Mondiale al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. I lusitani superano 2-1 la Croazia, ribaltando nella ripresa il vantaggio iniziale firmato da Ivan Perišić. A rimettere tutto in equilibrio ci pensa Cristiano Ronaldo dal dischetto, mentre in pieno recupero è il neoacquisto del Milan Gonçalo Ramos a firmare la rete decisiva. La squadra portoghese vola così agli ottavi, dove troverà la Spagna in uno degli incroci più attesi della competizione.

Il Portogallo prende subito il controllo della gara e costruisce la prima occasione già al 5’, quando Rafael Leão sfonda sulla sinistra e serve Bruno Fernandes, fermato dall’intervento di Livaković. La Croazia sceglie un atteggiamento più prudente, cercando di colpire in ripartenza senza però riuscire a creare reali pericoli alla difesa lusitana. Il possesso palla resta nelle mani della formazione portoghese, ma il risultato non si sblocca e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

La partita cambia volto a inizio ripresa. Al 53’ Perišić sfrutta un pallone vagante in area dopo un traversone di Stanišić e porta avanti la Croazia. Pochi minuti più tardi il raddoppio di Matanović viene annullato per fuorigioco, lasciando aperta la gara. Il Portogallo reagisce immediatamente: Leão colpisce la traversa con una conclusione potente, mentre una rete di Cristiano Ronaldo viene cancellata per posizione irregolare. Il capitano lusitano trova comunque il pareggio al 68’, trasformando con freddezza il calcio di rigore assegnato dopo l’on-field review per un intervento falloso su Veiga. Nel finale la Croazia sfiora ancora il vantaggio con Kovačić e vede annullare un’altra rete, stavolta a Sučić. Quando la sfida sembra destinata ai supplementari, arriva la giocata decisiva: nel recupero Gonçalo Ramos svetta di testa sul perfetto cross di Leão e firma il definitivo 2-1. In pieno recupero anche il pareggio croato di Gvardiol viene annullato per fuorigioco nell’azione che porta all’assist di Pašalić. Il Portogallo completa così una preziosa rimonta e si regala l’attesissimo ottavo di finale contro la Spagna.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

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