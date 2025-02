Salah trascina il Liverpool, settebello Nottingham!

La 24^ giornata di Premier League equivale al terzo successo consecutivo per il Liverpool, vincente 2-0 in casa del Bournemouth, grazie all’ennesima doppietta di Salah. Pomeriggio da sogno per il Nottingham Forest: Brighton battuto 7-0 e Arsenal agganciato al secondo posto. Il Fulham supera 2-1 in rimonta il Newcastle di Tonali, l’Everton rifila un 4-0 al Leicester. Prima vittoria in campionato per Juric: il Southampton passa 2-1 a Ipswich.

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 0-2

Forte del netto 5-0 inflitto al Nottingham Forest nello scorso turno di campionato, il sorprendente Bournemouth di Iraola ospita nel proprio impianto il Liverpool capolista, in un match che contrappone due delle squadre più in forma d’Europa. La prima grande occasione arriva al 21’ minuto e porta la firma di Semenyo: il ghanese prova a battere Alisson, ma la traversa gli nega la gioia del gol. A portarsi avanti alla mezz’ora è quindi il Liverpool con Salah: Cook commette un fallo da rigore ai danni di Gakpo e l’egiziano non tradisce dal dischetto. La risposta delle Cherries è però immediata e arriva sotto forma del pareggio di Brooks al 37’ minuto, ma la rete del gallese viene annullata per un iniziale fuorigioco di Kerkez. Il Bournemouth ci riprova allora al 70’ minuto: Tavernier colpisce il palo con un mancino potente da fuori area, mentre Kluivert trasforma il tap-in conseguente in un clamoroso errore a porta vuota. A portarsi sul 2-0 è allora il Liverpool cinque minuti più tardi: a trafiggere Kepa è ancora una volta il magico mancino di Salah, che sale così a quota 21 gol in vetta alla classifica marcatori. Terza vittoria di fila per i Reds e 56 punti in classifica. La squadra di Slot rafforza così la propria leadership in vetta alla Premier League, in vista del recupero del derby contro l’Everton (il 12 febbraio). Torna invece ad assaporare l’amarezza della sconfitta il Bournemouth, dopo undici risultati undici consecutivi. Le Cherries restano a 40 punti, ai margini della zona Europa.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON 7-0

Reduce dalla corposa sconfitta di Bournemouth, il Nottingham Forest accoglie il Brighton al “City Ground”, dove a passare in vantaggio al 12’ minuto sono proprio i padroni di casa: Gibbs-White cerca Wood a centro area e trova l’autogol di Dunk. Sempre l’ex Wolverhampton torna poi protagonista al 25’ minuto, siglando il raddoppio per i Garibaldi Reds: Gibbs-White trova infatti l’incornata giusta sul corner di Elanga e bagna con un bel gol la sua centesima apparizione con la maglia del Forest. La squadra di Nuno Espirito Santo è davvero scatenata e colpisce pure un palo con Neco Williams pochi istanti più tardi. Il 3-0 arriva quindi al 32’ minuto: la testa di Wood valorizza al meglio l’ottimo cross di Elanga, con il neozelandese che trova così il suo quindicesimo gol in questa Premier League, stabilendo un nuovo record personale. Il Brighton è alle corde, ma è pure sfortunato: Sels riesce a deviare sotto la traversa una grande conclusione di Welbeck al 38’ minuto e il pallone rimbalza sulla riga di porta, non superandola però mai del tutto. Il risultato cambia allora nuovamente al 64’ minuto, quando l’asse Elanga-Wood porta al poker del Forest, con l’attaccante ex Newcastle e Burnley che al 70’ minuto sigla pure la tripletta personale su calcio di rigore. All’89’ minuto c’è gloria anche per Neco Williams e due minuti più tardi per Jota Silva, per l’ampio 7-0 finale. Il Nottingham Forest sale così a quota 47 punti e aggancia al secondo posto l’Arsenal, atteso domani dalla sfida contro il Manchester City. Secondo k.o. di fila invece per il Brighton, fermo a 34 punti.

NEWCASTLE-FULHAM 1-2

St. James’ Park ospita l’interessante sfida tra il Newcastle di Eddie Howe e il Fulham di Marco Silva, due degli allenatori più apprezzati dell’intera Premier League. Trascinati dal proprio pubblico, i Magpies vanno a un passo dal gol al 35’ minuto, quando è solo la traversa a fermare un gran tiro dalla distanza di Tonali. Il vantaggio per le Gazze è però rimandato giusto di un paio di minuti: a siglare l’1-0 al 37’ minuto ci pensa infatti Murphy, uno dei giocatori che sta vivendo una grande stagione nel nord dell’Inghilterra. L’inglese si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, premiato anche da una fortunata deviazione di Bassey sul cross di Gordon. Sempre Murphy torna quindi protagonista al 61’ minuto, questa volta però in negativo: l’ex Sheffield Wednesday sembra infatti sporcare la conclusione al volo di Jimenez che vale l’1-1 per il Fulham. Il Newcastle colpisce quindi una traversa con Isak, mentre Muniz trasforma nel 2-1 per i Cottagers la punizione battuta da Andreas Pereira all’82’ minuto. È il gol che decide il match. Il Fulham vince in rimonta e si porta a 36 punti, tenendo il Newcastle a 41.

EVERTON-LEICESTER 4-0

Entrambi reduci da un successo esterno, Everton e Leicester si affrontano nel bellissimo “Goodison Park”, dove a passare in vantaggio dopo nemmeno dieci secondi dal calcio d’inizio sono i padroni di casa: Doucoure sorprende con un inserimento la difesa delle Foxes e porta sull’1-0 i Toffees, sul lancio di Pickford. Il super avvio della squadra di Moyes viene poi alimentato al 6’ minuto dal raddoppio di Beto, seguito con attenzione dal Torino negli ultimi giorni di mercato. O’Brien si vede invece annullare per fuorigioco il tris al 20’ minuto, mentre Garner viene stoppato dal palo al 39’ minuto. L’Everton riesce a fare quello che vuole e nel recupero del primo tempo trova il 3-0 sfiorato in più occasioni: a segnare è ancora una volta Beto, glaciale nel trovare la doppietta a tu per tu con Hermansen. Al 90’ minuto arriva poi il poker di Ndiaye, per il 4-0 finale. I Toffees centrano così la terza vittoria di fila e salgono a 26 punti: il prossimo avversario in campionato sarà il Liverpool, nel recupero del derby del Merseyside. Si inceppa invece subito dopo il successo sul Tottenham il Leicester, fermo a 17 punti.

IPSWICH-SOUTHAMPTON 1-2

Ultime due squadre della classifica, sebbene divise da ben dieci punti, Ipswich Town e Southampton si presentano a Portman Road alla ricerca di una scossa. I primi a trovarla sono gli ospiti, bravi a salire sull’1-0 al ventesimo con la conclusione al volo di Aribo. I Saints di Juric vengono però ripresi dopo appena dieci minuti: Delap si invola verso la porta difesa da Ramsdale e sigla l’1-1 che ristabilisce l’equilibrio. I Tractor Boys di McKenna vanno poi a centimetri dal sorpasso al 59’ minuto, quando a scheggiare il palo è Enciso, prelevato in prestito dal Brighton proprio in questa sessione di mercato. A riportarsi avanti all’88’ è allora il Southampton con Onuachu, il più lesto nel fiondarsi su un pallone inizialmente respinto da Muric. I Saints ritrovano così un successo che in Premier League mancava dal 2 novembre, salendo a 9 punti e centrando la prima vittoria in campionato sotto la gestione di Juric. Ora le lunghezze da recuperare all’Ipswich sono 7, visto che i Tractor Boys restano a 16 punti.

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA 2-0

Invischiato nella lotta per non retrocedere, il Wolverhampton scende in campo al “Molineux” contro l’Aston Villa, galvanizzato invece dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale appena conquistata in Champions League. Il gol che apre il match arriva dopo una dozzina di minuti e a segnarlo sono i Lupi: Sarabia inventa per Bellegarde, che supera poi Martinez con una precisa stoccata sul primo palo. I Wolves di Vitor Pereira giocano meglio e al 44’ minuto vanno a centimetri dal raddoppio con Gonçalo Guedes, il cui sinistro non trova per poco la porta difesa dal “Dibu”. A segnare il pareggio è allora il Villa con Malen al 54’ minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il gol viene subito annullato per un fuorigioco attivo di Rogers a inizio schema. Si resta quindi sull’1-0 per il Wolverhampton, risultato che cambia poi al 97’ minuto, quando Matheus Cunha chiude il derby delle Midlands con il 2-0 che permette ai Wanderers di approfittare delle sconfitte di Ipswich e Leicester per uscire dalla zona retrocessione: ora i punti sono 19. A 37 punti resta invece l’Aston Villa.