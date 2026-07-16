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Atalanta

Sarri avverte:“Servirà tempo, i primi mesi saranno difficili”

Il nuovo tecnico nerazzurro chiede pazienza, illustra il progetto tattico e guarda al mercato insieme a Giuntoli. Frecciata finale sulla parentesi alla Lazio.

Lug 16, 20261 Lettura
Juventus' Italian coach Maurizio Sarri speaks during a press conference on October 21, 2019 in Turin, on the eve of Juventus' UEFA Champions League stage Group D match against Lokomotiv Moscow. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

L’era di Maurizio Sarri all’Atalanta prende ufficialmente il via con un messaggio chiaro: il cambiamento richiederà tempo. Durante la conferenza di presentazione, il nuovo allenatore nerazzurro ha spiegato che la squadra sarà chiamata ad assimilare una nuova identità di gioco, mettendo in conto un inevitabile periodo di adattamento. Tra riflessioni sul mercato, valutazioni sulla rosa e un riferimento alla sua recente esperienza alla Lazio, Sarri ha tracciato la rotta della nuova stagione.

Un nuovo progetto tra pazienza e identità

Il tecnico ha ribadito che l’obiettivo principale sarà costruire un’Atalanta capace di interpretare un calcio diverso, senza però aspettarsi risultati immediati. Per sostenere il proprio pensiero ha richiamato le esperienze vissute a Empoli e Napoli, ricordando come anche in quei percorsi le difficoltà iniziali abbiano preceduto importanti successi. Sul fronte tattico, il 4-3-3 resterà il sistema di riferimento, con il 4-2-3-1 pronto a rappresentare un’alternativa. Sarri ha inoltre confermato la piena sintonia con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sottolineando come le strategie di mercato siano condivise e orientate verso profili funzionali alla sua idea di calcio.

Le prove sui singoli e la stoccata alla Lazio

Tra i temi affrontati anche le caratteristiche della rosa. Zalewski e Samardzic vengono testati come mezzali, mentre Kolasinac è considerato adatto a ricoprire il ruolo di terzino sinistro in una difesa a quattro, nonostante il cambio di sistema richieda tempo. Sarri ha espresso grande fiducia anche in Raspadori, definendolo un giocatore che ha sempre apprezzato, e ha parlato della possibile convivenza offensiva tra Krstovic e Scamacca, con l’obiettivo di riportare quest’ultimo nella migliore condizione fisica della carriera. In chiusura non è mancato un riferimento alla parentesi alla Lazio: un’esperienza definita “formativa”, pur ammettendo che avrebbe preferito non viverla. Sul presente, invece, il tecnico ha espresso entusiasmo per l’ambiente di Bergamo, descritto come una realtà compatta e ideale per costruire un progetto ambizioso.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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