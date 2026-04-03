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Atalanta

L’Atlético ha messo nel mirino un centrocampista dell’Atalanta

La stagione è ancora in corso, ma la società spagnola ha già avviato le procedure da effettuare per la prossima sessione di calciomercato

Apr 3, 20261 Lettura
Raffaele Palladino head coach of ACF Fiorentina during Serie A 2024/25 match between Juventus FC and ACF Fiorentina at Allianz Stadium on December 29, 2024 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano during Juventus FC vs ACF Fiorentina, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, December 29 2024

Come tutte le altre squadre, anche l’Atlético Madrid è rimasto fermo per guardare la sosta delle nazionali, in particolare le amichevoli che hanno visto protagonista la Spagna vittoriosa contro la Serbia (3-0) e deludente contro l’Egitto (0-0). Nonostante la pausa, la dirigenza del Cholo Simeone si sta informando su alcuni giocatori da inserire nella prossima stagione, con la posizione dell’allenatore in bilico.

È bene dunque guardarsi intorno e cercare i tasselli giusti da acquistare per rinforzare ulteriormente una rosa che in questo momento è attiva su 3 fronti: lotta per il 4° posto, quarti di finale di ‘Champions League’ contro il Barcellona e la finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad.

Occhio Atalanta: il calciomercato bussa già alla porta

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in queste ultime ore, infatti, i ‘Colchoneros’ sarebbero interessati ad un giocatore dell’Atalanta, fondamentale per Gasperini prima e Palladino adesso.

Stiamo parlando di Éderson, centrocampista brasiliano classe ’99, il quale in questa stagione ha ottenuto 33 presenze, contribuendo con 2 soli gol e un assist. Con la maglia nerazzurra ha disputato 172 partite, siglando 15 reti e 5 passaggi chiave.

Ceduto dalla Salernitana al club bergamasco nel 2022, si è reso molto indispensabile per la squadra del ‘Gasp’ giocando in coppia con De Roon e ha un contratto in scadenza che lo lega alla ‘Dea’ fino al 30 giugno del 2027.

Éderson, sì al ‘cholo’, ma percassi avvisa cerezo

Il presidente Luca Percassi ha fissato già il prezzo a 35/40 milioni, e non vorrà negoziare al di sotto di questa cifra. L’affare però sembra non essere un problema per Cerezo, che vuole fortemente portare in Spagna uno dei tanti giocatori più importanti dell’Atalanta, e potrebbe dunque terminare l’avventura qui in Italia.

Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sviluppi della vicenda in merito al trasferimento, aspettando dunque l’ennesima plusvalenza del capo, oramai marchio di fabbrica della società atalantina.

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