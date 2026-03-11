Palladino:”Complimenti al Bayern, a tratti ingiocabili. Arriverà in fondo”

Non era un’illusione ingenua quella coltivata dai tifosi dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco. Dopo l’impresa europea che aveva regalato il pass per i playoff contro il Borussia Dortmund, l’ambiente nerazzurro sperava in un’altra notte magica. Invece, al Gewiss Stadium è andato in scena un vero e proprio monologo dei bavaresi. La squadra guidata da Kompany ha dominato con un netto 6-1, ipotecando di fatto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Nel post-partita il tecnico Palladino ha riconosciuto la superiorità degli avversari:“Complimenti al Bayern, a tratti sono ingiocabili. Il migliore in campo è stato il nostro pubblico, che ci ha sostenuto fino alla fine. Questa è un’esperienza che ci farà crescere”.

L’allenatore ha poi difeso le scelte tattiche e la mentalità della squadra:“Rigiocherei la partita allo stesso modo. Se siamo arrivati fin qui è grazie a questa identità. Abbiamo affrontato giocatori di qualità straordinaria, capaci di recuperare subito palla e colpire in profondità. Accettiamo il risultato: nel calcio o vinci o impari”.

Per l’Atalanta, ora, la parola d’ordine è reagire subito, ritrovando energie e fiducia per non compromettere gli obiettivi stagionali tra campionato e Coppa Italia.