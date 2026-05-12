Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

Sarri suona la carica per la finale:“Crederci fino alla follia”

All’Olimpico la Lazio cerca la Coppa Italia e l’accesso all’Europa League contro l’Inter.

Mag 12, 20261 Lettura

La Lazio si gioca la stagione nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il ko in campionato, Sarri chiede coraggio: in palio ci sono trofeo, orgoglio ed Europa.

La finale dell’Olimpico diventa lo snodo decisivo della stagione biancoceleste. La Lazio affronta l’Inter con l’obiettivo di cancellare le difficoltà vissute in campionato e conquistare una Coppa Italia che varrebbe anche l’accesso all’Europa League. Maurizio Sarri, squalificato e quindi assente in panchina, ha chiesto alla squadra una risposta forte dopo il pesante 3-0 subito proprio contro i nerazzurri: “Siamo di fronte a una partita talmente chiara da inquadrare che qualsiasi parola è retorica – afferma in conferenza stampa -. Che è una partita importante è chiaro per me e per la squadra. Bisogna dimenticarsi della partita di sabato e affrontare quella di domani con coraggio, per noi è chiaro. Qualsiasi parola è superflua, bisogna crederci fino alla follia”.

Il tecnico ammette di avere diversi dubbi di formazione, soprattutto dopo una prova collettiva negativa. Restano da valutare Cataldi e Pedro: “Cataldi ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sta un pò meglio. Vediamo un attimo, sicuramente non può fare uno spezzone lungo di partita in questo momento. Pedro è stato acciaccato fino a stamattina, quando ha fatto una parte dell’allenamento. Penso che per domani si metterà a disposizione. Pedro è uno specialista di queste partite, è un ragazzo che ha segnato nell’80% delle finali che ha fatto, in queste partite riesce a tirare fuori tutto. Speriamo che lo faccia anche nella partita di domani”.

Decisivo anche il ritorno dei tifosi all’Olimpico, fattore che Sarri considera fondamentale per spingere la squadra in una notte che può cambiare il finale di stagione. “Questa squadra mi ha fatto tornare a divertirmi ad allenare durante la settimana. Le più grandi motivazioni sarebbero di vincere, questa squadra se lo merita, in Coppa Italia ha fatto un grande percorso, eliminando squadre di altissimo livello”.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Chivu avverte i suoi:“Finale diversa, con la Lazio serve umiltà”

Mag 12, 2026

Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta ko ai rigori, decisivo Motta

Apr 22, 2026

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Apr 22, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.