Sarri suona la carica per la finale:“Crederci fino alla follia”

La Lazio si gioca la stagione nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il ko in campionato, Sarri chiede coraggio: in palio ci sono trofeo, orgoglio ed Europa.

La finale dell’Olimpico diventa lo snodo decisivo della stagione biancoceleste. La Lazio affronta l’Inter con l’obiettivo di cancellare le difficoltà vissute in campionato e conquistare una Coppa Italia che varrebbe anche l’accesso all’Europa League. Maurizio Sarri, squalificato e quindi assente in panchina, ha chiesto alla squadra una risposta forte dopo il pesante 3-0 subito proprio contro i nerazzurri: “Siamo di fronte a una partita talmente chiara da inquadrare che qualsiasi parola è retorica – afferma in conferenza stampa -. Che è una partita importante è chiaro per me e per la squadra. Bisogna dimenticarsi della partita di sabato e affrontare quella di domani con coraggio, per noi è chiaro. Qualsiasi parola è superflua, bisogna crederci fino alla follia”.

Il tecnico ammette di avere diversi dubbi di formazione, soprattutto dopo una prova collettiva negativa. Restano da valutare Cataldi e Pedro: “Cataldi ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sta un pò meglio. Vediamo un attimo, sicuramente non può fare uno spezzone lungo di partita in questo momento. Pedro è stato acciaccato fino a stamattina, quando ha fatto una parte dell’allenamento. Penso che per domani si metterà a disposizione. Pedro è uno specialista di queste partite, è un ragazzo che ha segnato nell’80% delle finali che ha fatto, in queste partite riesce a tirare fuori tutto. Speriamo che lo faccia anche nella partita di domani”.

Decisivo anche il ritorno dei tifosi all’Olimpico, fattore che Sarri considera fondamentale per spingere la squadra in una notte che può cambiare il finale di stagione. “Questa squadra mi ha fatto tornare a divertirmi ad allenare durante la settimana. Le più grandi motivazioni sarebbero di vincere, questa squadra se lo merita, in Coppa Italia ha fatto un grande percorso, eliminando squadre di altissimo livello”.