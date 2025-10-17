Fantacalcio, i consigli per la 7° giornata: chi far giocare e chi evitare

LECCE-SASSUOLO: squadre che sembrano essere in un ottimo momento di forma: nell’ultima giornata infatti hanno entrambe vinto ed entrambe per 0-1 fuori casa, rispettivamente con Parma e Verona. Salentini che tuttavia cercano ancora il primo successo casalingo, mentre gli emiliniani, fuori dalle mura amiche, hanno totalizzato solo tre punti, a Verona per l’appunto.

Il consiglio: Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo è stato costretto a saltare la partita di Verona, ma è completamente recuperato e Grosso lo farà partire dal primo minuto: non segna dal goal su rigore contro la Cremonese e può sbloccarsi in Salento, dove in carriera vanta uno score di tutto rispetto: contro i giallorossi ha realizzato 4 goal e 2 assist in sei precedenti di campionato, ed è senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Nikola Stulic. Arrivato in Salento per sostituire Nikola Krstovic, non ha inciso in nessuna partita giocata fino ad oggi: 0 goal e 0 assist nonostante la fiducia di Di Francesco, che lo schiera sempre dal primo minuto, ma con Camarda che scalpita… è lui lo sconsigliato di questa partita.

PISA-VERONA: partita delicata, con entrambe le squadre che hanno bisogno di far punti e alla ricerca della prima vittoria, e con i due peggiori attacchi della Serie A: scontro salvezza importante per le due compagini.

Il consiglio: Suat Serdar. Il classe ’97 del Verona è una delle note liete di quest’avvio di stagione gialloblù: a segno con la Cremonese e sempre titolare, con una media-voto da 6 pieno: questo e il vizio del goal (aveva segnato anche contro la Juventus, goal poi annullato dal VAR), lo fanno essere il consigliato per questa partita.

Da evitare: Michel Aebisher: Era arrivato a Pisa per portare qualità ed esperienza al reparto, ma l’avvio di stagione non è stato dei più semplici. Nessuna delle sue prove è stata granchè fino ad ora, forse complici anche delle difficoltà di adattamento: è lui lo sconsigliato di questa partita.

TORINO-NAPOLI: i campioni d’Italia vanno a far visita ad un Torino abbastanza altalenante in questo inizio di stagione: sebbene siano state convincenti le prestazioni con Roma e Lazio, le gare con Inter, Parma e Atalanta sono state un autentico disastro: 13 i goal subiti, che rendono quella granata la peggior difesa del torneo.

Il consiglio: Rasmus Hojlund. Il danese è in stato di grazia, ed è l’uomo su cui Antonio Conte ha puntato dal suo arrivo: sempre titolare sia in campionato che in Champions League, ha già totalizzato due goal con Fiorentina e Genoa, entrambi valsi 3 punti, mentre se guardiamo il recente score con la nazionale, siamo a tre goal in due partite: lo stato di forma, il suo rendimento e la difesa del Torino, lo rendono il consigliato per questa partita.

Da evitare: Cesare Casadei. Doveva essere il colpo del Torino, capace di alzare il livello a centrocampo e portare qualche bonus, ma l’avvio di stagione è stato pessimo: 0 goal e 0 assist a referto e una sfilza di 5.5 lo rendono lo sconsigliato per questa partita.

ROMA-INTER: miglior difesa contro miglior attacco: basterebbe questo per spiegare il big match di giornata. Nerazzurri che saranno con tutta probabilità orfani di Marcus Thuram, mentre giallorossi co-capolisti che cercano il colpaccio: sfida aperta e interessante, anche al Fantacalcio.

Il consiglio: Federico Dimarco. L’esterno sinistro dell’Inter si è ripreso a tutti gli effetti la propria corsia, e lo ha fatto a suon di prestazioni: già due goal e tre assist in stagione, avrà di fronte l’asse Wesley-Celik che tanto bene sta facendo in quest’avvio: sfida non facile, ma il sinistro di Dimarco può tirare fuori qualcosa dal cilindro, e in una partita che si prospetta chiusa, è lui il consigliato.

Da evitare: Evan N’Dicka. Il difensore della Roma è reduce da un ottimo avvio di stagione: sempre titolare e con una media del 6.08, è stato una delle tante note liete per Gasperini. Tuttavia, la velocità degli attaccanti nerazzurri lo possono esporre a una partita non facile, e per questo è lui lo sconsigliato.

COMO-JUVENTUS: partita delicata soprattutto per i bianconeri, che dopo il successo con l’Inter sembra non sappiano più vincere: sono tre infatti i pareggi consecutivi per la squadra di Tudor in campionato, cinque se si considerano tutte le competizioni: un trend complicato che va invertito, se si vogliono rimpolpare le chance scudetto, ma il Como di Fabregas è un avversario tutt’altro che facile.

Il consiglio: Nico Paz. Chi se non lui? Il fantasista argentino ha avuto un avvio di stagione pazzesco: tre goal e due assist, sempre a segno tra le mura amiche e con una media voto di 6.83, che si alza addirittura a 8.58 se si considera la sua Fantamedia: numeri da far girare la testa. È lui il pericolo numero uno per la Juventus, ed è anche il consigliato di questa partita.

Da evitare: Jonathan David. Partito bene, ha avuto una brusca frenata: un solo goal e un assist in sei partite, quando ci si aspettava un impatto ben più roboante. In continuo ballottaggio con Openda e Vlahovic, non ha inciso come ci si aspettava, e se a questo aggiungiamo anche che nemmeno in nazionale ha fatto bene durante l’ultima convocazione, è lui lo sconsigliato di questa partita.

CAGLIARI-BOLOGNA: una delle partite più interessanti di questo turno. Entrambe le squadre sono partite bene, trovando punti e certezze, seppur con qualche inciampo.

Il consiglio: Riccardo Orsolini. Bisogna davvero spiegare la scelta? Quattro goal in sei partite, autentico faro del Bologna: un avvio di stagione mostruoso per Orso, con una media di 6.42 e una Fantamedia di 8.42: si troverà di fronte un Cagliari orfano del suo difensore più importante Mina: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Sebastiano Esposito. Complice l’ottima stagione passata all’Empoli, per l’attaccante ora in forza al Cagliari la Sardegna sembrava essere un’ottima scelta per esprimersi al meglio. Tuttavia, nonostante le sei su sei da titolare, Esposito non ha inciso: 0 goal e 0 assist. Si troverà contro una difesa che sta facendo benissimo. Nonostante una media del 6, è lui lo sconsigliato di questa partita.

GENOA-PARMA

Partita sicuramente delicata per entrambe, con il Genoa che è ancora a secco di vittorie in questo campionato, oltre che ultimo in classifica in coabitazione con il Pisa: Vieira e i suoi vogliono e devono fare punti, ma contro il Parma non sarà una sfida facile.

Il consiglio: Mateo Pellegrino. È lui la certezza del Parma: due goal, un assist e tante buone prestazioni in quest’avvio di stagione, lo rendono l’uomo più in forma della squadra di Cuesta. Oltre che il consigliato di questa partita.

Da evitare: Gaetano Oristanio. È in evidente ritardo di condizione, e sembra essere lontano da quel giocatore ammirato lo scorso anno a Venezia. Oristanio è ancora a secco di bonus, e ha una sola presenza da titolare all’attivo, giocata male, contro il Torino: non è il suo momento. È lui lo sconsigliato di questa partita.

ATALANTA-LAZIO: È una delle partite sulla carta piu belle della giornata: la squadra di Sarri sarà costretta a fare a meno di Castellanos, oltre che di Rovella, mentre dovrebbe essere convocato Zaccagni: sfida difficile contro un’Atalanta apparsa in forma nelle ultime uscite, nonostante i pareggi contro Juve e Como.

Il consiglio: Nikola Krstovic. È vero: non segna dalla doppietta al Torino, unica apparizione in campionato dove ha trovato il goal. Ma contro una difesa ancora da registrare, questa è la partita dove può tornare al bonus. Autore di due goal e tre assist in campionato, probabilmente giocherà titolare contro la Lazio: è lui il il consigliato di questa partita.

Da evitare: Boulaye Dia. Il goal alla seconda giornata contro il Verona aveva illuso un po’ tutti. Ma da lì, è stata un’escalation negativa: le pessime prestazioni e i goal sbagliati abbastanza importanti, oltre che il ballottaggio con Noslin, lo rendono lo sconsigliato di questa partita.

MILAN-FIORENTINA: Una delle partite in cui Pioli si gioca il futuro, proprio contro “il suo” Milan: sfida non facile per la Fiorentina, contro una delle squadre accreditate a vincere il campionato: il Milan di Allegri è infatti una delle formazioni più solide (e belle) viste fino ad oggi.

Il consiglio: Santiago Gimenez. Sì, se sei l’attaccante del Milan, zero goal in campionato alla sesta giornata pesano. Ma le prestazioni, sono sempre state utili alla squadra: contro la Juve un rigore procurato, e un’ottima gara nel complesso: gli è mancato solo il goal. La Fiorentina di Pioli sembra una squadra adatta contro la quale sbloccarsi: può scattare l’ora del Bebote? Chissà. Ma è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Hans Nicolussi Caviglia: Da quando è arrivato, Pioli lo ha fatto sempre giocare: una volta a gara in corso e tre da titolare. Tuttavia, domenica avrà contro un mix di tecnica, fisicità ed esperienza: non la partita ideale. Il ragazzo ha qualità, ma non è il suo momento: è lui lo sconsigliato della gara.

CREMONESE-UDINESE: Dopo i quattro goal subiti contro l’Inter, la Cremonese riparte contro l’Udinese, squadra che sembra in ripresa rispetto alla leggera flessione che l’aveva vista perdere (e male) contro Sassuolo e Milan: i bianconeri sono reduci da un pareggio contro il Cagliari che però, per quanto visto in campo, è sembrato davvero stretto.

Il consiglio: Federico Baschirotto. È vero: a San Siro non ha ben figurato, come tutta la squadra. Ma Baschirotto è forse l’uomo più in forma dei suoi. Una media voto del 6.17, sicuro, affidabile e con il vizio del goal: sono già 2 le reti in campionato, contro avversari difficili come Como e Milan. Può essere un’arma importante per il modificatore difesa: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alessio Zerbin. Era partito anche piuttosto bene, complice un assist contro il Milan alla prima giornata. Poi però sembra essersi un po’ perso: le prestazioni insufficienti hanno offerto terreno ad un ballottaggio con Floriani Mussolini, perciò forse è meglio tenerlo a riposo per questa giornata: è lui lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le 5 possibili sorprese proposte da FantaMagazine.

Gudmunsson: Sì, non è partito benissimo, ma l’aria della nazionale sembra averlo rigenerato: due goal contro l’Ucraina e un assist contro la Francia possono avergli fatto solo che bene. Domenica c’è il Milan, sfida sicuramente non facile, ma Albert la scorsa stagione ci ha abituati a goal pesanti in partite importanti: può essere lui la sorpresa di questo weekend?

Cristante: La cura Gasperini sembra averlo rigenerato: solide prestazioni e un goal, quello della vittoria, contro la Fiorentina. Sabato ci sarà contro l'Inter di Chivu, ma Cristante può essere un'arma importante con i suoi inserimenti, sia da calcio piazzato, sia da azione in corso. Se poi consideriamo la non perfetta difesa interista di quest'avvio di stagione, perché non provarci?

Giovane: Tolta la partita contro la Roma, ha sempre fatto partite sufficienti. Solo un assist a referto, ma contro il Pisa, può arrivare il primo goal stagionale, e sarebbe anche meritato: è l'attaccante del Verona una delle nostre sorprese di questa giornata.

Era arrivato in Serie A con la fiducia di tanti fantallenatori, ma l'avvio di stagione non è stato dei migliori. Complici anche le difficoltà della squadra di Gilardino, il fantasista nerazzurro non ha inciso: 0 goal, 0 assist. Ma contro il Verona può sbloccarsi ed arrivare finalmente ad un bonus.

Bernabè: sarà una partita difficile a Genova, sulla carta anche molto chiusa. Per questo, le abilità balistiche di Bernabè potranno fare la differenza. Che sia con un goal o un assist, che ancora gli mancano a referto, può essere utile alla squadra. È lui la nostra ultima sorpresa.

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALL MAGAZINE PER LA 7ª GIORNATA DI SERIE A.

Fantacalcio Classic: 3-4-3

Meret; Beukema, Dimarco, Bastoni; Pulisic, Orsolini, Nico Paz, Anguissa; Berardi, Hojlund, Lautaro Martinez.

Fantacalcio Mantra:

3-4-2-1

Meret; Beukema (DC) Tomori(DC), Bastoni (DC); Di Lorenzo (E), McTominay (C), Modric (C), Dimarco (E); Orsolini (T/A), Nico Paz (T/A); Hojlund (P)