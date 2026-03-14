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Napoli-Lecce, il match clou del sabato alle 18. Le scelte di Conte

Scopri le probabili formazioni, assenze e tutte le novità prima del fischio d’inizio.

Mar 14, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Napoli looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Serie A si prepara a un nuovo appuntamento intenso con la partita tra Napoli e Lecce, in programma sabato alle 18. Un match che promette spettacolo e qualche novità nelle formazioni di partenza, con particolare attenzione agli assenti e ai possibili rientri.

Le formazioni: assenze e ritorni

Una nota importante riguarda l’assenza di Juan Jesus, che non sarà a disposizione per la sfida. In casa Lecce, invece, si valuta il possibile rientro dal primo minuto del giocatore belga, che potrebbe dare nuova linfa alla squadra salentina. Questi cambiamenti potrebbero influenzare la tattica delle due squadre, rendendo il match ancora più interessante.

Il contesto della partita

Il confronto tra Napoli e Lecce arriva in un momento cruciale della stagione di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica. Napoli, con la sua tradizione e ambizione, punta a mantenere una posizione di vertice, mentre Lecce cerca di sfruttare ogni occasione per risalire la graduatoria.

Dove seguire la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati di calcio la possibilità di seguire ogni azione in tempo reale. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 di sabato, un orario che permetterà a molti tifosi di godersi l’incontro nel weekend.

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