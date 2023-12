Si fermano Lipsia e Dortmund. T. Skarke salva il Darmstadt 

In quel di Brema il Lipsia torna a pareggiare per la terza volta in stagione dopo circa due mesi e mezzo dall’ultima volta. Al Weserstadion sono i “tori rossi” a partire forte e mostrarsi sin da subito pericolosi con il tiro di C. Lukeba che colpisce però per sua sfortuna il palo pieno. Al 41′ la squadra di M. Rose prova a portarsi sull’1-0 con la testa di Y. Poulsen a porta vuota ma la rete viene successivamente annullata dal Var per la posizione al di là proprio del danese. Nella ripresa il Lipsia continua a macinare e al 47′ trova il vantaggio con L.Openda. Male l’intervento dell’estremo difensore che non bloccando il primo tiro concede una seconda chance all’attaccante che non sbaglia. I “Bianco-Verdi” però non ci stanno a perdere l’ultima partita di quest’anno in casa davanti ai propri sostenitori e al 75′ agganciano l’1-1 con il bellissimo tiro a giro da fuori area di J. Njinman. Il Werder Brema si porta così ad un momentaneo +6 dalla zona rossa in attesa dello scontro diretto tra Colonia e Union Berlino. Il Lipsia invece, fermo al terzo posto, rischia di essere superato dallo Stoccarda.

Per il Borussia Dortmund è tornato l’incubo Mainz. Dopo il 2-2 dello scorso Maggio costatogli lo scudetto, al Signal Iduna Park termina 1-1. La gara si decide tutta nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo . Dopo l’1-0 firmato alla mezz’ora da Brandt su punizione diretta e il tentativo di raddoppio non riuscito da M. Sabitzar con il tiro che si stampa sulla traversa, alla prima vera occasione gli avversari riacciuffano il pari al 43′ con Sepp van den Berg. Nella seconda frazione di gara la situazione resta in stallo. La partita si riaccende solo negli ultimi minuti quando i padroni di casa tentano il tutto per tutto per vincerla. Al 90′ G. Reyna firma la rete del sorpasso ma l’entuasiasmo viene subito bloccato dal guardalinee che segnala una posizione irregolare poi confermata dal Var. Le “Vespe” restano così quinti a quota 27. Il Mainz, fanalino di coda, guadagna invece un punto prezioso per la salvezza.

Pioggia di gol alla PreZero Arena. Con 3 gol per tempo, tra Hoffenheim e Darmastadt termina con un risultato finale di 3-3. Andati in vantaggio per ben tre volte, i padroni di casa non sono riusciti a tenersi stretto il vantaggio. Buona partita invece per gli ospiti che hanno saputo rispondere ad ogni colpo inferto. A sbloccare subito la gara sono gli uomini di P. Matarazzo con il rigore realizzato da A. Kramaric al 14′. Al 23′ arriva la risposta immediata degli avversari con L. Pfeiffer. La gioia però non dura a lungo sia da una parte che dall’altra, dopo il vantaggio infatti e l’1-1 subìto nel giro di 9 minuti, al 28′ l’Hoffenheim accende nuovamente la freccia con I. Bebou. Nel secondo tempo al 57′ il Darmstadt controbatte nuovamente e agguanta il 2-2 con T. Skarke. Al 66′ la squadra di casa va ancora avanti con I. Bebou che trova la doppietta personale e a 5 dalla fine viene beffata dagli ospiti che riescono ancora una volta a ristabilire la parità. Non cambia però di molto la classifica per i neopromossi che pur strappando un punto restano comunque ultimi.