Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM
Tennis

Sinner, scatta l’allarme: altro forfait e il numero 1 ora è a rischio

Ott 3, 20261 Lettura

Il rientro di Jannik Sinner slitta ancora. Il numero uno del mondo ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Shanghai, prolungando un’assenza dai tornei che dura ormai da quasi tre mesi. Dopo Pechino, l’azzurro rinuncia così anche al secondo grande appuntamento della trasferta asiatica, mentre il problema al ginocchio destro continua a condizionare il suo finale di stagione. Una situazione che apre anche la corsa al vertice del ranking ATP, con Alexander Zverev pronto ad approfittarne.

Sinner, lo stop si allunga

L’ultima partita ufficiale di Sinner risale al 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon. Da allora l’infiammazione tendinea extra-articolare al ginocchio destro ha imposto prudenza e un lungo percorso di recupero.

Prima Montreal, poi Cincinnati e gli US Open, quindi Pechino e adesso Shanghai: il calendario dell’altoatesino si è trasformato in una sequenza di rinunce. Sinner è tornato ad allenarsi con la racchetta a settembre, anche al fianco del coach Simone Vagnozzi, ma i segnali positivi non sono ancora sfociati nel ritorno alle competizioni.

Zverev mette nel mirino il numero uno

L’assenza di Shanghai pesa soprattutto in termini di classifica. Alexander Zverev ha ridotto sensibilmente il distacco grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi e può ora mettere pressione alla leadership dell’italiano.

Lo scenario è chiaro: vincendo entrambi i tornei cinesi, Zverev salirebbe a 11.040 punti contro i 10.950 di Sinner, completando il sorpasso al vertice. L’azzurro resta comunque certo della prima posizione almeno fino al 18 ottobre, ma la battaglia per il numero uno è entrata in una fase decisiva.

Quando può rientrare Sinner

Il prossimo appuntamento indicato nel programma del campione italiano è il Six Kings Slam di Riad, previsto dal 21 al 24 ottobre. Successivamente Sinner risulta iscritto all’ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi e alle ATP Finals di Torino.

Resta però da capire quando il ginocchio consentirà un vero ritorno in campo. Le ipotesi su ulteriori valutazioni mediche si sono moltiplicate nelle ultime settimane, ma senza comunicazioni ufficiali non ci sono conferme su eventuali interventi. Dopo quasi tre mesi senza partite, la priorità rimane il recupero completo: nel frattempo, il trono del ranking ATP è sempre più sotto pressione.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Zverev re degli Us Open: Shelton ko, Sinner resta numero 1

Set 14, 2026

US Open, Rybakina regina: Sabalenka battuta in finale, terzo Slam

Set 13, 2026

Djokovic fuori dagli US Open: Navone vince, allarme per le condizioni fisiche

Ago 31, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.