Spagna-Argentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

La lunga corsa verso il titolo si conclude oggi, domenica 19 luglio, con la finale dei Mondiali 2026. A contendersi la Coppa del Mondo saranno Spagna e Argentina, protagoniste di un percorso brillante che le ha condotte fino all’ultimo appuntamento del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming, anche in chiaro, e decreterà la nuova regina del calcio mondiale.

Il cammino verso la finale

La Spagna guidata da Luis de la Fuente si presenta all’appuntamento dopo una convincente vittoria per 2-0 sulla Francia in semifinale. A decidere l’incontro sono stati il calcio di rigore trasformato da Mikel Oyarzabal e la rete di Pedro Porro, che hanno regalato alla Roja il pass per la finale con una prestazione solida sotto il profilo tecnico e tattico.

Dall’altra parte c’è l’Argentina, campione del mondo in carica, determinata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar. La formazione di Lionel Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi, ha eliminato l’Inghilterra imponendosi 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Anthony Gordon, l’Albiceleste ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, conquistando così l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Le probabili formazioni di Spagna-Argentina

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Spagna-Argentina, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è in programma oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. L’inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.