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Mondiali 2026

Spagna-Argentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

La Roja e l’Albiceleste si contendono il titolo mondiale nell’ultimo atto della rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Lug 19, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - JUNE 05: Pedri of Spain celebrates scoring his team's fourth goal with team mate Lamine Yamal during the UEFA Nations League 2025 semifinal match between Spain and France at Stuttgart Arena on June 05, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

La lunga corsa verso il titolo si conclude oggi, domenica 19 luglio, con la finale dei Mondiali 2026. A contendersi la Coppa del Mondo saranno Spagna e Argentina, protagoniste di un percorso brillante che le ha condotte fino all’ultimo appuntamento del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming, anche in chiaro, e decreterà la nuova regina del calcio mondiale.

Il cammino verso la finale

La Spagna guidata da Luis de la Fuente si presenta all’appuntamento dopo una convincente vittoria per 2-0 sulla Francia in semifinale. A decidere l’incontro sono stati il calcio di rigore trasformato da Mikel Oyarzabal e la rete di Pedro Porro, che hanno regalato alla Roja il pass per la finale con una prestazione solida sotto il profilo tecnico e tattico.

Dall’altra parte c’è l’Argentina, campione del mondo in carica, determinata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar. La formazione di Lionel Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi, ha eliminato l’Inghilterra imponendosi 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Anthony Gordon, l’Albiceleste ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, conquistando così l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Le probabili formazioni di Spagna-Argentina

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Spagna-Argentina, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è in programma oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. L’inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.

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