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Mondiali 2026

Spagna-Belgio: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

La Roja e i Diavoli Rossi si giocano l’accesso alla semifinale contro la Francia. Calcio d’inizio alle 21 italiane al SoFi Stadium di Inglewood.

Lug 10, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - JUNE 05: Pedri of Spain celebrates scoring his team's fourth goal with team mate Lamine Yamal during the UEFA Nations League 2025 semifinal match between Spain and France at Stuttgart Arena on June 05, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

La corsa verso il titolo mondiale entra nel vivo con la sfida tra Spagna e Belgio, protagoniste dell’ultimo quarto di finale del torneo. La formazione guidata da Luis de la Fuente arriva all’appuntamento dopo il successo sofferto contro il Portogallo, deciso nei minuti di recupero da Merino, mentre i Diavoli Rossi di Rudi Garcia hanno eliminato gli Stati Uniti al termine di una gara combattuta. In palio c’è un posto tra le migliori quattro del Mondiale, dove ad attendere la vincente c’è già la Francia, qualificata grazie al 2-0 rifilato al Marocco con le reti di Mbappé e Dembélé.

La Spagna punta a tornare tra le prime quattro del Mondiale per la prima volta dal trionfo del 2010, facendo leva sul proprio possesso palla e sulla qualità tecnica del centrocampo. Il Belgio, invece, cerca di confermare il proprio percorso dopo una prova convincente contro gli Stati Uniti, affidandosi all’esperienza dei suoi uomini più rappresentativi e alle ripartenze. Dall’altra parte del tabellone sono già in programma gli altri due quarti di finale: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, che completeranno il quadro delle semifinaliste.

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Garcia.

Spagna-Belgio: orario e dove vederla in TV

La partita è in programma venerdì 10 luglio alle ore 21:00 italiane al SoFi Stadium di Inglewood, in California. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su DAZN.

Segui Spagna-Belgio in diretta

Sul nostro sito sarà disponibile la diretta testuale live con aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto per minuto, gol, statistiche e tutte le emozioni del quarto di finale.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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