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OVIEDO, SPAIN - OCTOBER 03: Lamine Yamal of Spain celebrates scoring his teams first goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Spain and Czechia at Carlos Tartiere on October 03, 2026 in Oviedo, Spain. (Photo by Juanma - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Spagna e Inghilterra show: Yamal incanta, Croazia travolta 7-0

Ott 4, 20262 Lettura

La Nations League regala una serata ricca di gol e risultati pesanti. A Oviedo la Spagna batte 3-1 la Repubblica Ceca, trascinata ancora una volta da Lamine Yamal, mentre l’Inghilterra travolge la Croazia 7-0 a Rijeka con Kane, Bellingham, Gordon e Saka protagonisti. Nelle altre sfide sorridono Scozia, Svizzera, Finlandia, Bielorussia, Estonia e Islanda.

Spagna, Yamal apre lo spettacolo

Nonostante le numerose rotazioni decise da De La Fuente, la Spagna parte fortissimo contro la Repubblica Ceca. Bastano 6 minuti a Lamine Yamal per sbloccare la gara: servito da Dani Olmo, il talento del Barcellona trova uno splendido sinistro a giro dal limite e firma il quarto gol nelle ultime tre presenze con la nazionale.

Al 35’ arriva il raddoppio di Rodri, rapido ad approfittare di una respinta della difesa ceca dopo un’iniziativa di Olmo. Nella ripresa la Spagna abbassa il ritmo e al 69’ Slama riapre la sfida battendo Raya con un mancino sul secondo palo su assist di Hlozek.

L’espulsione di Krejci complica però definitivamente i piani cechi. All’89’ Mikel Merino firma il 3-1, ribadendo in rete la respinta di Kinsky sul tentativo di Munoz. La Roja conquista così la terza vittoria consecutiva e prosegue il proprio percorso senza rallentamenti.

Inghilterra devastante, Croazia travolta

A Rijeka va in scena una partita senza storia. L’Inghilterra di Tuchel impiega appena otto minuti per passare con Harry Kane, servito da Bellingham. Al 21’ è proprio il centrocampista del Real Madrid a trovare il 2-0, mentre Gordon completa un primo tempo straordinario segnando di testa al 39’ dopo aver già partecipato alle azioni decisive.

Prima dell’intervallo arriva anche il poker di Bukayo Saka, che sfrutta l’assistenza di Bellingham. Nella ripresa la Croazia prova a cambiare volto, ma al 53’ Kane firma la doppietta personale. Saka trova a sua volta il secondo gol al 68’, approfittando di un errore della retroguardia croata.

Nel finale Rogers completa il clamoroso 7-0, saltando Livakovic e depositando nella porta sguarnita. L’Inghilterra sale così a 6 punti nel gruppo 3 della Lega A, mentre per la Croazia arriva una delle sconfitte più pesanti della propria storia.

Lega B, sorridono Scozia e Svizzera

Nel gruppo 1 della Lega B la Scozia supera 2-0 la Macedonia del Nord. Bowie sblocca la gara dopo nove minuti con un mancino dalla distanza, mentre McGinn chiude i conti su rigore al 69’. Nel finale gli scozzesi restano in dieci per l’espulsione diretta di McKenna.

Continua invece la marcia della Svizzera, vittoriosa 2-1 contro la Slovenia. Gli sloveni passano subito con Vipotnik, ma gli elvetici ribaltano tutto già nel primo tempo grazie all’autogol di Janza e alla rete di Ndoye. La Svizzera sale così a 9 punti, davanti a Slovenia e Scozia ferme a quota 4.

Lega C, Finlandia e Islanda in vetta

La Finlandia batte 2-1 l’Albania in rimonta. Manaj porta avanti gli ospiti al 4’, ma l’espulsione di Berisha cambia l’inerzia dell’incontro. Walta pareggia al 26’ e completa la doppietta al 71’, regalando ai finlandesi tre punti che valgono il primato nel girone.

Successo netto anche per la Bielorussia, che supera 4-0 San Marino con la doppietta di Kontsevoy e i gol di Shumansky ed Ebong.

Nel gruppo 4 l’Estonia piega 1-0 il Lussemburgo grazie alla rete di Peetson dopo appena cinque minuti. L’Islanda domina invece la Bulgaria 3-0: Oskarsson firma una doppietta e, dopo aver fallito un rigore, lascia a Ellertsson il compito di completare il tris. Gli islandesi salgono così a 7 punti e conservano la vetta del girone.

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