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Euro 2032, Italia a rischio: l’ipotesi commissariamento FIGC preoccupa la UEFA

Ott 4, 20262 Lettura

L’organizzazione di Euro 2032 torna al centro dell’attenzione. La competizione è stata assegnata congiuntamente a Italia e Turchia, ma sul fronte italiano potrebbe aprirsi uno scenario delicato legato alla governance della FIGC. Al centro della vicenda c’è la presunta irregolarità relativa all’elezione di Giovanni Malagò e l’eventualità di un commissariamento della Federcalcio.

Una situazione ancora in evoluzione e nella quale sarà fondamentale capire non soltanto se si arriverà effettivamente a un commissariamento, ma soprattutto con quali modalità e attraverso quali soggetti. È proprio quest’ultimo aspetto a poter diventare decisivo nei rapporti con UEFA e FIFA.

Il nodo del possibile commissariamento FIGC

Un primo scenario prevederebbe l’eventuale decadenza di Malagò qualora venisse accertata la sua ineleggibilità. A quel punto potrebbe essere individuata una figura chiamata a gestire temporaneamente la FIGC e accompagnarla verso nuove elezioni, con l’obiettivo di ripristinare rapidamente la normale governance federale.

In questa ipotesi, una volta eletto il nuovo presidente e ristabilito l’assetto ordinario della Federazione, la candidatura italiana per Euro 2032 non sarebbe necessariamente compromessa. Resterebbe comunque aperta l’altra grande questione che accompagna da tempo il progetto: quella relativa agli stadi e agli interventi infrastrutturali necessari per ospitare la manifestazione.

Perché UEFA e FIFA temono le ingerenze politiche

Più complesso sarebbe invece uno scenario nel quale l’eventuale commissariamento determinasse un intervento diretto delle autorità politiche nella gestione della FIGC. L’autonomia delle federazioni nazionali rappresenta infatti un principio centrale negli ordinamenti di UEFA e FIFA.

Una situazione interpretata dagli organismi internazionali come un’ingerenza governativa potrebbe quindi produrre conseguenze ben più rilevanti rispetto a una semplice fase di transizione interna.

È questo il punto che rende la vicenda particolarmente importante anche in prospettiva Europei 2032: un conflitto sull’autonomia della Federcalcio potrebbe mettere in discussione il ruolo dell’Italia nell’organizzazione della competizione.

Euro 2032, cosa rischia l’Italia

Lo scenario più pesante sarebbe quello di una perdita della quota italiana dell’Europeo, con la Turchia potenzialmente chiamata ad assumere un ruolo differente nell’organizzazione. Si tratta però di un’ipotesi legata all’evoluzione della vicenda e non di uno scenario già deciso.

Molto dipenderà dunque dalle verifiche sulla posizione di Malagò e, soprattutto, dalle modalità con cui verrebbe eventualmente gestita una fase commissariale.

Sul tavolo rimane inoltre la questione degli impianti. Anche con una rapida soluzione della crisi federale, l’Italia dovrà rispettare gli impegni previsti per arrivare pronta all’appuntamento con Euro 2032, trasformando o riqualificando gli stadi destinati a ospitare il torneo.

La partita, quindi, non riguarda soltanto la presidenza della FIGC: in gioco ci sono l’autonomia del calcio italiano, i rapporti con UEFA e FIFA e il futuro dell’organizzazione degli Europei 2032.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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